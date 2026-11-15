সংবাদজগতের মহীরুহকে স্মরণ, রামোজি রাওয়ের জন্মবার্ষিকীতে তেলঙ্গানা-অন্ধ্রপ্রদেশে পদযাত্রা ও বাইক মিছিল

সংবাদজগতের মহীরুহকে স্মরণ, রামোজি রাওয়ের জন্মবার্ষিকীতে তেলঙ্গানা-অন্ধ্রপ্রদেশে পদযাত্রা ও বাইক মিছিল
Sri Ramoji Rao Birth Anniversary: সাধারণ কৃষক পরিবার থেকে উঠে এসে সংবাদপত্র, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, খাদ্য-আর্থিক পরিষেবা-সহ নানা ক্ষেত্রে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন রামোজি রাও।
Published : November 15, 2026 at 3:12 PM IST
হায়দরাবাদ, 15 নভেম্বর: সংবাদমাধ্যমের জগতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য । আঞ্চলিক ভাষার সাংবাদিকতাকে জাতীয়স্তরে পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিনোদন এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখানো, বহুমুখী কর্মকাণ্ডে নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করেছিলেন পদ্মবিভূষণ সম্মানপ্রাপ্ত রামোজি রাও । তাঁর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রবিবার তেলঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজিত হল স্মরণ অনুষ্ঠান । কোথাও পদযাত্রা, কোথাও আবার বাইক মিছিলের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানালেন রামোজি গোষ্ঠীর কর্মীরা ।
হায়দরাবাদে তিন কিলোমিটারের পদযাত্রা
রবিবার সকালে হায়দরাবাদে আয়োজিত হয় 'ট্রিবিউট ওয়াক' । জলবিহার থেকে শুরু হওয়া প্রায় 3 কিলোমিটারের এই পদযাত্রায় অংশ নেন রামোজি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সি এইচ কিরণ, মার্গদর্শী চিট ফান্ড প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শৈলজা কিরণ-সহ সংস্থার বহু কর্মী । অনুষ্ঠানে শৈলজা কিরণ বলেন, এই পদযাত্রা শ্রী রামোজি রাওয়ের প্রতি এক বৃহৎ শ্রদ্ধার্ঘ । তাঁর জীবন, কর্ম এবং দূরদর্শিতা আগামী প্রজন্মের কাছেও অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে ।
তেলঙ্গানা থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ, নানা শহরে বাইক মিছিল
শুধু হায়দরাবাদেই নয়, তেলঙ্গানার একাধিক জেলাতেও স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । সূর্যপেট ও নিজামাবাদে আয়োজিত বাইক মিছিলে অংশ নেন এনাডু ও মার্গদর্শীর কর্মীরা । ভদ্রাদ্রি কোথাগুডেম জেলার কোথাগুডেম শহরেও মার্গদর্শীর উদ্যোগে বাইক ব়্যালি করা হয় । মার্গদর্শীর কার্যালয় থেকে শুরু হওয়া সেই মিছিল বাসস্ট্যান্ড চত্বর, বিজয়নগর কলোনি, রেল স্টেশন এবং ইয়েল্লান্দু ক্রসরোড হয়ে পালওয়ানচা পর্যন্ত যায় । পরে শহরের প্রধান রাস্তাগুলি ঘুরে ফের কার্যালয়ে ফিরে আসে । অংশগ্রহণকারীদের পরনে ছিল বিশেষ টি-শার্ট, হাতে ছিল রামোজি রাওয়ের জীবন ও কর্মের কথা তুলে ধরা প্ল্যাকার্ড ।
অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি, কাকিনাড়া এবং গুন্টুরেও বাইক মিছিলের আয়োজন করা হয় । তিরুপতিতে মার্গদর্শীর কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে টিইউডিএ অফিস মোড়, শ্রীনিবাসম, মামিডিকায়ালা মান্ডি, আন্নামাইয়া জংশন, এমআর পল্লি জংশন এবং বালাজি কলোনি হয়ে এগোয় মিছিল । কাকিনাড়ায় মূল রাস্তা, জগন্নাথপুরম ও দেবালয়ম স্ট্রিট ঘুরে সর্পবরম জংশনে পৌঁছয় বাইক ব়্যালি । গুন্টুরে হিন্দু কলেজের কাছে মার্গদর্শীর কার্যালয় থেকে শুরু হওয়া মিছিল কালেক্টরেট, কঙ্করগুন্টা ফ্লাইওভার, পট্টাভিপুরম, হনুমাইয়া কোম্পানি এবং বৃন্দাবন গার্ডেনস হয়ে যায় । রামোজি গোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্থার কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে স্মরণ অনুষ্ঠানগুলি বিশেষ তাৎপর্য পায় ।
কৃষক পরিবার থেকে সংবাদজগতের মহীরুহ
1936 সালের 16 নভেম্বর এক সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্ম রামোজি রাওয়ের । সীমিত সুযোগের মধ্যেই নিজের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে এগিয়েছিলেন তিনি । পরবর্তী সময়ে সংবাদমাধ্যম, শিল্প ও জনজীবনে তাঁর অবদান তাঁকে দেশের অন্যতম প্রভাবশালী শিল্পোদ্যোগী ও সংবাদমাধ্যম ব্যক্তিত্বের আসনে বসায় ।
তেলুগু ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় উদ্যোগ ছিল 'এনাডু' । ভোরের আলো ফোটার আগেই দিনের কাজ শুরু করতেন তিনি । সংবাদ পরিবেশনের ধরন, সংবাদপত্রের উপস্থাপনা এবং সাংবাদিকতার নানা ক্ষেত্রে একের পর এক নতুনত্ব এনেছিলেন । তেলুগু ভাষাভাষী মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে ওঠে এনাডু । সকালের চায়ের সঙ্গে সংবাদপত্র পড়া এবং রাতের খাবারের সময় ইটিভির খবর দেখা, অন্ধ্রপ্রদেশের বহু পরিবারের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল ।
আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যমে নতুন দিগন্ত
ইটিভির মাধ্যমে আঞ্চলিক ভাষার টেলিভিশন সাংবাদিকতাতেও নতুন অধ্যায় তৈরি করেন রামোজি রাও । 24 ঘণ্টার সংবাদ চ্যানেলগুলির পাশাপাশি স্বাস্থ্য, জীবনযাপন, বিনোদন, সিনেমা এবং শিশুদের জন্যও একাধিক চ্যানেল চালু হয় । ইটিভি অভিরুচি, ইটিভি হেলথ, ইটিভি লাইফ, ইটিভি প্লাস, সিনেমা এবং ইটিভি বাল ভারত সেই উদ্যোগেরই অংশ ।
আঞ্চলিক ভাষায় টেলিভিশন সম্প্রচারের পরিসর বাড়ানোর পাশাপাশি ইটিভি ভারতের মাধ্যমে দেশজুড়ে সংবাদ পরিবেশনের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন তিনি । সংবাদ পরিবেশনে অতিরঞ্জন ও চটকদারির বদলে বাস্তবতার কাছাকাছি থাকার যে ধারা তৈরি হয়েছিল, তা ইটিভির পরিচয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে ।
সংবাদপত্রের বাইরে ব্যবসায়ও সাফল্যের ছাপ
1962 সালে মার্গদর্শী চিট ফান্ডের যাত্রা শুরু । দক্ষিণ ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত এই সংস্থাকে কর্পোরেট কাঠামোয় পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন রামোজি রাও । রাজনৈতিক চাপ ও নানা বিতর্কের মধ্যেও সংস্থার প্রতি গ্রাহকদের আস্থা অটুট রাখার কাজ করে চলেছে রামোজি গোষ্ঠী ।
খাদ্যশিল্পেও তাঁর উদ্যোগ ছিল উল্লেখযোগ্য । 'প্রিয়া পিকলস'-এর মাধ্যমে ঘরোয়া আচারকে বৃহত্তর বাজারে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি । হোটেল ব্যবসায় ডলফিন হোটেলের মাধ্যমে বিশাখাপত্তনমের আতিথেয়তা শিল্পেও নতুন মানদণ্ড তৈরির উদ্যোগ নেন ।
স্বপ্নের নাম রামোজি ফিল্ম সিটি
রামোজি রাওয়ের অন্যতম বড় স্বপ্ন ছিল রামোজি ফিল্ম সিটি । চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য এক জায়গায় প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও পরিষেবা গড়ে তোলার পরিকল্পনা থেকে তৈরি হয় এই বিশাল চলচ্চিত্রনগরী । 'চিত্রনাট্য নিয়ে আসুন, চূড়ান্ত প্রিন্ট নিয়ে ফিরে যান', এই ভাবনাকে সামনে রেখে গড়ে ওঠা ফিল্ম সিটি পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র নির্মাণেরও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে । 3000-এর বেশি ছবির শুটিং হয়েছে সেখানে । বিশ্বের বৃহত্তম চলচ্চিত্র প্রযোজনা কেন্দ্র হিসেবে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসেও জায়গা করে নেয় রামোজি ফিল্ম সিটি ।
1983 সালে উষাকিরণ মুভিজের মাধ্যমে চলচ্চিত্র প্রযোজনায় প্রবেশ করেন তিনি । বার্তাবহ ও পারিবারিক বিনোদনমূলক ছবির উপর জোর দিয়েছিল এই সংস্থা । পরবর্তী সময়ে ওটিটি দুনিয়াতেও পা রাখে রামোজি গোষ্ঠী । চালু হয় ইটিভি উইন । পাশাপাশি গোষ্ঠীর উদ্যোগে রয়েছে ই-এফএম ।
একটি সাধারণ কৃষক পরিবার থেকে উঠে এসে সংবাদপত্র, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, খাদ্য ও আর্থিক পরিষেবার মতো নানা ক্ষেত্রে নিজের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন রামোজি রাও । তাঁর জন্মবার্ষিকীতে তেলঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশ জুড়ে আয়োজিত পদযাত্রা ও বাইক মিছিল সেই দীর্ঘ কর্মজীবনের প্রতিই শ্রদ্ধার্ঘ ।