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সংবাদজগতের মহীরুহকে স্মরণ, রামোজি রাওয়ের জন্মবার্ষিকীতে তেলঙ্গানা-অন্ধ্রপ্রদেশে পদযাত্রা ও বাইক মিছিল

Sri Ramoji Rao Birth Anniversary: সাধারণ কৃষক পরিবার থেকে উঠে এসে সংবাদপত্র, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, খাদ্য-আর্থিক পরিষেবা-সহ নানা ক্ষেত্রে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন রামোজি রাও।

Ramoji Rao's Birth Anniversary
'ট্রিবিউট ওয়াক' (ইটিভি ভারত)-এর সূচনাপর্বে রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সি এইচ কিরণ এবং মার্গাদর্শী চিট ফান্ড প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শৈলজা কিরণ। (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 15, 2026 at 3:12 PM IST

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হায়দরাবাদ, 15 নভেম্বর: সংবাদমাধ্যমের জগতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য । আঞ্চলিক ভাষার সাংবাদিকতাকে জাতীয়স্তরে পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিনোদন এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখানো, বহুমুখী কর্মকাণ্ডে নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করেছিলেন পদ্মবিভূষণ সম্মানপ্রাপ্ত রামোজি রাও । তাঁর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রবিবার তেলঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজিত হল স্মরণ অনুষ্ঠান । কোথাও পদযাত্রা, কোথাও আবার বাইক মিছিলের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানালেন রামোজি গোষ্ঠীর কর্মীরা ।

হায়দরাবাদে তিন কিলোমিটারের পদযাত্রা

রবিবার সকালে হায়দরাবাদে আয়োজিত হয় 'ট্রিবিউট ওয়াক' । জলবিহার থেকে শুরু হওয়া প্রায় 3 কিলোমিটারের এই পদযাত্রায় অংশ নেন রামোজি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সি এইচ কিরণ, মার্গদর্শী চিট ফান্ড প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শৈলজা কিরণ-সহ সংস্থার বহু কর্মী । অনুষ্ঠানে শৈলজা কিরণ বলেন, এই পদযাত্রা শ্রী রামোজি রাওয়ের প্রতি এক বৃহৎ শ্রদ্ধার্ঘ । তাঁর জীবন, কর্ম এবং দূরদর্শিতা আগামী প্রজন্মের কাছেও অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে ।

Sri Ramoji Rao Birth Anniversary
জন্মবার্ষিকীতে শ্রী রামোজি রাওকে স্মরণ (ETV ভারত গ্রাফিক্স)

তেলঙ্গানা থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ, নানা শহরে বাইক মিছিল

শুধু হায়দরাবাদেই নয়, তেলঙ্গানার একাধিক জেলাতেও স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । সূর্যপেট ও নিজামাবাদে আয়োজিত বাইক মিছিলে অংশ নেন এনাডু ও মার্গদর্শীর কর্মীরা । ভদ্রাদ্রি কোথাগুডেম জেলার কোথাগুডেম শহরেও মার্গদর্শীর উদ্যোগে বাইক ব়্যালি করা হয় । মার্গদর্শীর কার্যালয় থেকে শুরু হওয়া সেই মিছিল বাসস্ট্যান্ড চত্বর, বিজয়নগর কলোনি, রেল স্টেশন এবং ইয়েল্লান্দু ক্রসরোড হয়ে পালওয়ানচা পর্যন্ত যায় । পরে শহরের প্রধান রাস্তাগুলি ঘুরে ফের কার্যালয়ে ফিরে আসে । অংশগ্রহণকারীদের পরনে ছিল বিশেষ টি-শার্ট, হাতে ছিল রামোজি রাওয়ের জীবন ও কর্মের কথা তুলে ধরা প্ল্যাকার্ড ।

অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি, কাকিনাড়া এবং গুন্টুরেও বাইক মিছিলের আয়োজন করা হয় । তিরুপতিতে মার্গদর্শীর কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে টিইউডিএ অফিস মোড়, শ্রীনিবাসম, মামিডিকায়ালা মান্ডি, আন্নামাইয়া জংশন, এমআর পল্লি জংশন এবং বালাজি কলোনি হয়ে এগোয় মিছিল । কাকিনাড়ায় মূল রাস্তা, জগন্নাথপুরম ও দেবালয়ম স্ট্রিট ঘুরে সর্পবরম জংশনে পৌঁছয় বাইক ব়্যালি । গুন্টুরে হিন্দু কলেজের কাছে মার্গদর্শীর কার্যালয় থেকে শুরু হওয়া মিছিল কালেক্টরেট, কঙ্করগুন্টা ফ্লাইওভার, পট্টাভিপুরম, হনুমাইয়া কোম্পানি এবং বৃন্দাবন গার্ডেনস হয়ে যায় । রামোজি গোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্থার কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে স্মরণ অনুষ্ঠানগুলি বিশেষ তাৎপর্য পায় ।

Sri Ramoji Rao Birth Anniversary
রামোজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী রামোজি রাও-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাইক র‍্যালির আয়োজন (ইটিভি ভারত)

কৃষক পরিবার থেকে সংবাদজগতের মহীরুহ

1936 সালের 16 নভেম্বর এক সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্ম রামোজি রাওয়ের । সীমিত সুযোগের মধ্যেই নিজের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে এগিয়েছিলেন তিনি । পরবর্তী সময়ে সংবাদমাধ্যম, শিল্প ও জনজীবনে তাঁর অবদান তাঁকে দেশের অন্যতম প্রভাবশালী শিল্পোদ্যোগী ও সংবাদমাধ্যম ব্যক্তিত্বের আসনে বসায় ।

তেলুগু ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় উদ্যোগ ছিল 'এনাডু' । ভোরের আলো ফোটার আগেই দিনের কাজ শুরু করতেন তিনি । সংবাদ পরিবেশনের ধরন, সংবাদপত্রের উপস্থাপনা এবং সাংবাদিকতার নানা ক্ষেত্রে একের পর এক নতুনত্ব এনেছিলেন । তেলুগু ভাষাভাষী মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে ওঠে এনাডু । সকালের চায়ের সঙ্গে সংবাদপত্র পড়া এবং রাতের খাবারের সময় ইটিভির খবর দেখা, অন্ধ্রপ্রদেশের বহু পরিবারের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল ।

আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যমে নতুন দিগন্ত

ইটিভির মাধ্যমে আঞ্চলিক ভাষার টেলিভিশন সাংবাদিকতাতেও নতুন অধ্যায় তৈরি করেন রামোজি রাও । 24 ঘণ্টার সংবাদ চ্যানেলগুলির পাশাপাশি স্বাস্থ্য, জীবনযাপন, বিনোদন, সিনেমা এবং শিশুদের জন্যও একাধিক চ্যানেল চালু হয় । ইটিভি অভিরুচি, ইটিভি হেলথ, ইটিভি লাইফ, ইটিভি প্লাস, সিনেমা এবং ইটিভি বাল ভারত সেই উদ্যোগেরই অংশ ।

Sri Ramoji Rao Birth Anniversary
রামোজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী রামোজি রাও-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি পদযাত্রার আয়োজন (ইটিভি ভারত)

আঞ্চলিক ভাষায় টেলিভিশন সম্প্রচারের পরিসর বাড়ানোর পাশাপাশি ইটিভি ভারতের মাধ্যমে দেশজুড়ে সংবাদ পরিবেশনের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন তিনি । সংবাদ পরিবেশনে অতিরঞ্জন ও চটকদারির বদলে বাস্তবতার কাছাকাছি থাকার যে ধারা তৈরি হয়েছিল, তা ইটিভির পরিচয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে ।

সংবাদপত্রের বাইরে ব্যবসায়ও সাফল্যের ছাপ

1962 সালে মার্গদর্শী চিট ফান্ডের যাত্রা শুরু । দক্ষিণ ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত এই সংস্থাকে কর্পোরেট কাঠামোয় পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন রামোজি রাও । রাজনৈতিক চাপ ও নানা বিতর্কের মধ্যেও সংস্থার প্রতি গ্রাহকদের আস্থা অটুট রাখার কাজ করে চলেছে রামোজি গোষ্ঠী ।

খাদ্যশিল্পেও তাঁর উদ্যোগ ছিল উল্লেখযোগ্য । 'প্রিয়া পিকলস'-এর মাধ্যমে ঘরোয়া আচারকে বৃহত্তর বাজারে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি । হোটেল ব্যবসায় ডলফিন হোটেলের মাধ্যমে বিশাখাপত্তনমের আতিথেয়তা শিল্পেও নতুন মানদণ্ড তৈরির উদ্যোগ নেন ।

স্বপ্নের নাম রামোজি ফিল্ম সিটি

রামোজি রাওয়ের অন্যতম বড় স্বপ্ন ছিল রামোজি ফিল্ম সিটি । চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য এক জায়গায় প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও পরিষেবা গড়ে তোলার পরিকল্পনা থেকে তৈরি হয় এই বিশাল চলচ্চিত্রনগরী । 'চিত্রনাট্য নিয়ে আসুন, চূড়ান্ত প্রিন্ট নিয়ে ফিরে যান', এই ভাবনাকে সামনে রেখে গড়ে ওঠা ফিল্ম সিটি পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র নির্মাণেরও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে । 3000-এর বেশি ছবির শুটিং হয়েছে সেখানে । বিশ্বের বৃহত্তম চলচ্চিত্র প্রযোজনা কেন্দ্র হিসেবে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসেও জায়গা করে নেয় রামোজি ফিল্ম সিটি ।

1983 সালে উষাকিরণ মুভিজের মাধ্যমে চলচ্চিত্র প্রযোজনায় প্রবেশ করেন তিনি । বার্তাবহ ও পারিবারিক বিনোদনমূলক ছবির উপর জোর দিয়েছিল এই সংস্থা । পরবর্তী সময়ে ওটিটি দুনিয়াতেও পা রাখে রামোজি গোষ্ঠী । চালু হয় ইটিভি উইন । পাশাপাশি গোষ্ঠীর উদ্যোগে রয়েছে ই-এফএম ।

একটি সাধারণ কৃষক পরিবার থেকে উঠে এসে সংবাদপত্র, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, খাদ্য ও আর্থিক পরিষেবার মতো নানা ক্ষেত্রে নিজের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন রামোজি রাও । তাঁর জন্মবার্ষিকীতে তেলঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশ জুড়ে আয়োজিত পদযাত্রা ও বাইক মিছিল সেই দীর্ঘ কর্মজীবনের প্রতিই শ্রদ্ধার্ঘ ।

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রামোজি রাওয়ের জন্মবার্ষিকী

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