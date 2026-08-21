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বচসার জেরে চলন্ত ট্রেন থেকে ধাক্কা, মুম্বইয়ে মৃত্যু বিশেষভাবে সক্ষম বৃদ্ধের

বান্দ্রা জিআরপি-র ওই আধিকারিক জানান, মৃতের নাম কেজিটান পল ডেনিস পিরিস ৷ সান্তাক্রুজ-পূর্ব এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

passenger death Mumbai Local Train
লোকাল ট্রেনে সহযাত্রীর ধাক্কায় মৃত্যু বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তির (প্রতীকী ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 21, 2026 at 2:33 PM IST

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মুম্বই, 21 অগস্ট: মুম্বইয়ে চলন্ত লোকাল ট্রেন থেকে সহযাত্রীর ধাক্কায় পড়ে 62 বছর বয়সি বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ট্রেনে বচসার জেরে এই ঘটনাটি ঘটেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। রেল পুলিশ (জিআরপি)-এর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ঘটনাটি ঘটেছে দুপুর দেড়টা নাগাদ চার্চগেট থেকে বোরিবালিগামী একটি লোকাল ট্রেনে ৷ ট্রেনটি মাহিম ও বান্দ্রা স্টেশনের মাঝে ছিল সেই সময় ৷

বান্দ্রা জিআরপি-র ওই আধিকারিক জানান, মৃত ব্যক্তির নাম কেজিটান পল ডেনিস পিরিস ৷ তিনি সান্তাক্রুজ-পূর্ব এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে । বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য সংরক্ষিত কামরায় বসা নিয়ে বচসার জেরে 48 বছর বয়সি আমজাদ সাফরিদ্দিন শেখ তাঁকে ট্রেন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন বলে অভিযোগ। ওই আধিকারিকের দাবি, ঘটনার পরই ট্রেনের অন্যান্য যাত্রীরা অভিযুক্তকে ধরে ফেলেন ৷ ট্রেনটি বান্দ্রা স্টেশনে পৌঁছনোর পর তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেন সহযাত্রীরা ।

ওই আধিকারিক জানান, গুরুতর আহত অবস্থায় পিরিসকে বান্দ্রার ভাবা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ জানিয়েছে, আমজাদ শেখের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর 103 (1) ধারায় হত্যার মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ এরপরই রেল পুলিশ আমজাদকে গ্রেফতার করেছে ।

এর আগে জুনের শেষ সপ্তাহে অন্ধেরি ও বোরিবালি স্টেশনের মাঝে একটি ফার্স্ট-ক্লাস কামরায় বৃষ্টির সময় ট্রেনের দরজা খোলা রাখা নিয়ে বচসার জেরে রোশন রমেশ সুবর্ণা (30)-র হাতে খুন হন ময়াঙ্ক লোহার (22)। এছাড়া 24 জানুয়ারি, মালাড স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছনো একটি লোকাল ট্রেনে সামান্য বচসার জেরে 33 বছর বয়সি গণিতের অধ্যাপক অলোক কুমার সিংকে ধারালো চিমটা দিয়ে পেটে আঘাত করে হত্যা করেন এক সহযাত্রী ।

TAGGED:

MUMBAI LOCAL TRAIN DEATH
MUMBAI PASSENGER DEATH
ট্রেনে সহযাত্রীর ধাক্কায় মৃত্যু
মুম্বইয়ে লোকাল ট্রেনে মৃত্যু
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