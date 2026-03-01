আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনে বিশেষ অফার, রামোজি ফিল্ম সিটি ঘুরতে মহিলাদের টিকিটে ছাড়
হায়দরাবাদে অবস্থিত বিশালাকার রামোজি ফিল্ম সিটি ঘোরার সেরা সময় মার্চ মাস ৷ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে এই মাসে বিশেষ অফার দিচ্ছে আরএফসি ৷
Published : March 1, 2026 at 3:51 PM IST
হায়দরাবাদ, 1 মার্চ: মহিলাদের জন্য উৎসর্গ মার্চ মাসে মনোরঞ্জনের বিশেষ ছাড় দিচ্ছে রামোজি ফিল্ম সিটি ৷ আগামী 8 মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ৷ রবিবার, মাসের প্রথম দিন থেকে 31 তারিখ পর্যন্ত রামোজি ফিল্ম সিটি ঘুরতে একজন মহিলাকে দিতে হবে 1 হাজার 111 টাকা ৷ এই টিকিটের উপর জিএসটি কার্যকর হবে ৷
সব বয়সি মহিলারা অর্থাৎ নাবালিকা থেকে শুরু করে প্রৌঢ়া- সবার জন্য এই বিশেষ অফারের ব্যবস্থা করেছে আরএফসি কর্তৃপক্ষ ৷ এখানে রামোজি স্টুডিয়ো ঘুর দেখতে পারবেন তাঁরা ৷ এছাড়া বিভিন্ন ব্লকবাস্টার সিনেমার সেট রয়েছে ৷ অ্যাডভেঞ্চারের ব্যবস্থাও আছে ৷ আর রয়েছে পরিবেশপ্রেমীদের জন্য পাখির পার্ক, প্রজাপতির বাগান, মোশন ক্যাপচার, ভার্চুয়াল শ্যুট, মায়া লোক এবং অন্য অনেক আকর্ষণীয় সফর ৷
মহিলা দিবসের অফার
আন্তর্জাতিক নারী দিবসে রামোজি ফিল্ম সিটির অফারে প্রত্যেক মহিলার আরএফসি ঘুরতে লাগবে 1 হাজার 111 টাকা ৷ এর সঙ্গে যুক্ত হবে জিএসটি ৷ কমপক্ষে 11 জনের একটি দল ঘুরতে এলে তাঁদের প্রত্যেকের টিকিটের দাম আরও কমে 999 টাকা এবং সঙ্গে জিএসটি ৷ তাই আরএফসি ঘুরে দেখার এটাই সেরা সময় ৷ আরও বিশদে জানতে হলে www.ramojifilmcity.com অথবা ফোন করতে পারেন 76598 76598 নম্বরে ৷
রামোজি ফিল্ম সিটিতে নতুন আকর্ষণ
পর্যটকদের কাছে স্বর্গরাজ্য হিসেবে পরিচিত রামোজি ফিল্ম সিটি ৷ এখানে পর্যটকদের জন্য অ্যাডভেঞ্চারের নানা সুযোগ রয়েছে ৷ এখন একটি নতুন গেম, 'লক এন এস্কেপ - মিস্ট্রি এস্কেপ' গেম চালু করেছে আরএফসি । পর্যটকরা হলিউড সিনেমার মতো অনুভব করবেন ৷ সেদিকটি ভেবে এই গেমটি তৈরি করা হয়েছে ৷ আয়োজকরা জানিয়েছেন, 'লক এন এস্কেপ - মিস্ট্রি এস্কেপ' গেমটি সমাজের সব স্তরের মানুষকে আকর্ষণ করবে ৷
শিশুদের আনন্দ
রামোজি ফিল্ম সিটিতে আরেকটি গেমের সূচনা হয়েছে ৷ পর্যটকদের আনন্দের জন্য ফিল্ম সিটি লক এন এস্কেপ - মিস্ট্রি এস্কেপ গেমটি রয়েছে ৷ পর্যটকদের দুঃসাহসিক করে তোলার লক্ষ্যে গেমটি তৈরি করা হয়েছিল ৷ গেম ডিরেক্টর জয় বলেন, পর্যটকদের বিনোদনের জন্য হলিউড সিনেমার দৃশ্যগুলি সাজানো হয়েছে ৷ এতে 10টি কক্ষ রয়েছে এবং প্রতিটি কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে যাওয়ার আগে 15 মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে । সেই কক্ষে অনেক রহস্যময় খেলা রয়েছে, যেমন চাবি খুঁজে বের করা এবং দ্য সিক্রেট থ্রোন ৷ গেম ডিরেক্টর জানান, শিশুরা এটি অনেক উপভোগ করবে ৷
লক এন এস্কেপ - মিস্ট্রি এস্কেপ গেম পর্যটকদের অ্যাডভেঞ্চারের ভালো অনুভূতি দেবে। প্রতিটি রুম জুরাসিক ওয়ার্ল্ড, হ্যারি পটার অ্যাডভেঞ্চার, মিরর ইমেজ এবং হলিউড চলচ্চিত্রের ধাঁধা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আলাদাভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। আয়োজকরা জানিয়েছেন যে লক এন এস্কেপ - মিস্ট্রি এস্কেপ গেমটি সকলকে মুগ্ধ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। গেম ডিজাইনার জয় বলেছেন যে ফিল্ম সিটিতে আসা পর্যটকরা অবশ্যই এই গেমটি উপভোগ করবেন।