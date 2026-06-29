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3 বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ-খুন, 65-র বৃদ্ধকে মৃত্যুদণ্ড দিল আদালত

সোমবার মহারাষ্ট্রের পুনের আদালত এই রায় দিয়েছে৷ আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ৷

PUNE RAPE MURDER CASE
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
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By PTI

Published : June 29, 2026 at 4:36 PM IST

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পুনে ও মুম্বই, 29 জুন: তিন বছর বয়সী এক শিশুকন্যাকে অপহরণ, ধর্ষণ ও খুনের দায়ে ভীমরাও কাম্বলে নামে এক বৃদ্ধকে মৃত্যুদণ্ড দিল আদালত৷ সোমবার পুনের একটি বিশেষ আদালত এই নির্দেশ দিয়েছে৷ এদিন রায় ঘোষণার সময় দোষীসাব্যস্ত ভীমরাও কাম্বলে কাঠগড়ায় উপস্থিত ছিলেন। রায় শুনে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন৷

অতিরিক্ত বিচারক (বিশেষ বিচারক) এস আর সালুঙ্খে মহারাষ্ট্রের নাসরাপুরের এই ঘটনাকে 'বিরলতমের মধ্যে বিরল' বলে উল্লেখ করেছেন৷ রায় শোনাতে গিয়ে বিচারক জানান যে সাক্ষ্যপ্রমাণ সাজা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল৷ আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই অপরাধ এমন এক ব্যক্তি করেছে, যার বিরুদ্ধে অতীতে গুরুতর অপরাধের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে৷

উল্লেখ্য, গত 1 মে এই ঘটনা ঘটেছিল৷ মহারাষ্ট্র-জুড়ে ব্যাপক জনরোষ ও বিক্ষোভ হয়েছিল৷ ঘটনার 60 দিনের মধ্য়ে, গত 25 জুন ভীমরাও কাম্বলেকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত৷ সোমবার সাজা ঘোষণা হল৷ অর্থাৎ দু’মাসের মধ্যেই মামলার নিষ্পত্তি সম্ভব হল৷

কী ঘটনা ঘটেছিল?

অভিযোগ, মহারাষ্ট্রের পুনে জেলার নাসরাপুর গ্রামে খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে ও একটি নবজাতক বাছুর দেখানোর কথা বলে তিন বছরের ওই শিশুকন্যাকে ভীমরাও কাম্বলে একটি গবাদি পশুর খামারে নিয়ে যায়৷ সেখানেই মেয়েটির উপর যৌন নির্যাতন ও অপ্রাকৃতিক নির্যাতন চালায় সে৷ তার পর মেয়েটিকে খুন করে৷

বিচারক সালুঙ্খের পর্যবেক্ষণ, ‘‘এই অপরাধ অত্যন্ত জঘন্যভাবে সংঘটিত হয়৷ অমানবিক আচরণ ও নির্যাতন চালানো হয়েছিল। নির্যাতিতা ছিল এক নিষ্পাপ ও অসহায় শিশু। কামবাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে খুন করা হয়৷ এটা চরম বিকৃত মানসিকতারই প্রমাণ। এই ঘটনায় কোনও উস্কানি ছিল না৷ ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়৷’’ নৃশংস এই ঘটনা বিচারব্যবস্থা থেকে সমাজ, সকলকেই স্তম্ভিত করে দিয়েছে বলে বিচারক জানান৷

প্রসঙ্গত, সরকারপক্ষও এই মামলায় দোষীর ফাঁসির সাজার আবেদন করেছিল৷ ভীমরাও কাম্বলের আগের অপরাধের কথাও উল্লেখ করা হয়৷ আদালতে জানানো হয় যে আগে এই ব্যক্তি একজন 62 বছর বয়সী মহিলা, একজন 17 বছর বয়সী কিশোরী ও একটি পশুর উপরও নির্যাতন চালিয়েছিল৷ ভীমরাও কাম্বলের আইনজীবী অবশ্য ফাঁসির বিরোধিতা করেন৷ কারণ হিসেবে তাঁর বয়সের কথা উল্লেখ করা হয়৷

তবে, আদালতের পর্যবেক্ষণ বয়সের কারণে এই অপরাধকে লঘু করে দেখা উচিত নয়৷ বিচারক জানান, এই বয়সেও অভিযুক্তের লালসা কমেনি৷ বরং তা এক অত্যন্ত বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। নির্যাতিতার শরীরে যে আঘাতের চিহ্ন দেখা গিয়েছে, তা মাত্র তিন বছর বয়সী একটি শিশুর প্রতি দোষীর অমানবিক আচরণেরই প্রতিফলন বলে বিচারক জানিয়েছেন।

বিচারক আরও উল্লেখ করেন যে আগে অপরাধ করার অভিজ্ঞতা ছিল বলেই শিশুটির উপর নির্ভয়ে অত্যন্ত নৃশংসভাবে অত্যাচার করেছে৷ আর এর পরিণতি কী হতে পারে, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত ছিল না এই ব্যক্তি৷ এদিন রায় দিতে গিয়ে নির্ভয়া-কাণ্ডের প্রসঙ্গও টানেন বিচারক৷ তাঁর পর্যবেক্ষণ, শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধের দ্রুত বিচারের লক্ষ্যে নির্ভয়া-কাণ্ডের পর কঠোর শাস্তির বিধান ও বিশেষ আদালত গঠন করা হয়েছে৷ তার পরও এই ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে৷

এদিকে আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়েছে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ। তাঁর বক্তব্য সমাজে বেঁচে থাকার কোনও অধিকারই এই ধরনের অপরাধীদের নেই। আদালতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘‘এই রায় ন্যায়বিচারের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন।’’

একটি সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী পুনের পুলিশ সুপার সন্দীপ সিং গিল এবং বিশেষ সরকারি আইনজীবী অজয় মিসারের সঙ্গেও ফোনে কথা বলেছেন এবং মামলার ফলাফলের জন্য তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, রেকর্ড সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ করা ও বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনা করে মামলাটির দ্রুত নিষ্পত্তিতে ভূমিকা রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী তদন্তকারী সংস্থাগুলোর প্রশংসা করেছেন।

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TAGGED:

RAPE
MURDER
DEATH SENTENCE
শিশুকন্যাকে ধর্ষণ
PUNE RAPE MURDER CASE

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