অনুদান চুরি রুখতে পুরোহিতদের পকেট দেওয়া জামা পরায় নিষেধাজ্ঞা

অনুদান চুরি রুখতে পুরোহিতদের পকেট দেওয়া জামা পরায় নিষেধাজ্ঞা
পুরোহিতদের পকেট থাকা জামা পরায় নিষেধাজ্ঞা জারি ৷ অনুদান চুরিতে অভিযুক্ত হলে আইনি ব্যবস্থা ৷
Published : July 8, 2026 at 10:48 PM IST
হরিদ্বার, 8 জুলাই: উত্তরাখণ্ডের বদ্রীনাথ ধামে অনুদান চুরির ঘটনা সামনে আসার পর, হরিদ্বারের প্রখ্যাত মনসা দেবী মন্দির ট্রাস্ট এবার তাদের পুরোহিতদের সততা বজায় রাখতে শপথবাক্য পাঠ করাল ৷ মন্দির ট্রাস্টের সভাপতি এবং নিরঞ্জনী আখাড়ার সচিব মহন্ত রবীন্দ্র পুরী সব পুরোহিত এবং মন্দিরের অন্যান্য কর্মীদের এই শপথবাক্য পাঠ করান ৷
তিনি পুরোহিতদের সতর্ক করেছেন যে, যদি কোনও পুরোহিত বা কর্মচারীকে ব্যক্তিগত লাভের জন্য অনুদানের অপব্যবহার করতে দেখা যায়, তবে তাঁদের শুধু বহিষ্কারই করা হবে-না, বরং তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থাও নেওয়া হবে ৷ এর জন্য মহন্ত রবীন্দ্র পুরী একটি সাত সদস্যের কমিটি গঠন করেছেন ৷ আর মন্দিরে ঢোকার সময় পকেটযুক্ত জামা পরাও নিষিদ্ধ করেছে মন্দির ট্রাস্ট ৷
অযোধ্যার রাম মন্দিরের পর, উত্তরাখণ্ডের বদ্রীনাথ ধামেও অনুদান চুরির অভিযোগ উঠছে ৷ বদ্রীনাথ ধামে সেই চুরির ঘটনার পর, হরিদ্বারের সিদ্ধপীঠ মনসা দেবী মন্দিরে একটি বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ 'মা মনসা দেবী মন্দির ট্রাস্ট ও আখাড়া পরিষদে'র সভাপতি শ্রী মহন্ত রবীন্দ্র পুরী অনুদান চুরির ঘটনায় নজরদারি করতে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেছেন ৷ সেখানে সাতজন সদস্যকে নিযুক্ত করা হয়েছে ৷ সোমবার মন্দিরে পৌঁছে তিনি পুরোহিতদের যেকোনও ধরনের চুরি থেকে বিরত থাকতে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন ৷
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি কোনও পুরোহিত দানপেটি থেকে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েন, তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ 'মা মনসা দেবী মন্দির ট্রাস্ট ও আখাড়া পরিষদে'র সভাপতি শ্রী মহন্ত রবীন্দ্র পুরী বলেন, "মন্দিরগুলিতে প্রায়শই অনুদান চুরির অভিযোগ আসে ৷ তাই আমি মনসা দেবী মন্দিরে কর্মরত সকল পুরোহিতদের সঙ্গে একটি বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ৷"
উল্লেখ্য যে, অযোধ্যার রাম মন্দিরে দানের অর্থ চুরির অভিযোগের পর একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি বা সিট গঠন করা হয় এবং মন্দিরের কর্মচারীদের গ্রেফতারও করা হয় ৷ পরবর্তীকালে, উত্তরাখণ্ডের বদ্রীনাথ ধামে দানের অর্থ চুরির অভিযোগে বিকেটিসি-র পক্ষ থেকে নোটিশ জারি করা হয়েছে ৷ বদ্রীনাথ ধামে চুরির ঘটনার পর হরিদ্বারের সাধুরা একটি নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান ৷
আখাড়া পরিষদের সম্প্রতি গঠিত দ্বিতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রী মহন্ত রবীন্দ্র পুরী বলেন, "আমাদের আখাড়া পরিষদ বৈধ এবং সাতটি আখাড়া দ্বারা সমর্থিত ৷ আমার আখাড়া সর্বপ্রথম হরিদ্বার অর্ধ কুম্ভ মেলাকে একটি পূর্ণাঙ্গ কুম্ভ হিসেবে অনুমোদন করেছিল ৷ এছাড়াও, আমরা নাসিক ও উজ্জ্বয়িনীর কুম্ভে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছিলাম ৷ দ্বিতীয় আখাড়া পরিষদের প্রতিষ্ঠাতারা কুম্ভের সমস্ত আয়োজনে জড়িত থাকবেন ৷ জুনা আখাড়া-সহ সাতটি প্রধান আখড়ার সমর্থন আমাদের সঙ্গে রয়েছে ৷