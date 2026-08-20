'স্পেশাল 26'-এর ধাঁচে ভুয়ো সিবিআই হানা ব্যবসায়ীর বাড়িতে, দেড় ঘণ্টার টানটান নাটক

'স্পেশাল 26'-এর ধাঁচে ভুয়ো সিবিআই হানা ব্যবসায়ীর বাড়িতে, দেড় ঘণ্টার টানটান নাটক
সিবিআই আধিকারিক সেজে 8 থেকে 10 জনের একটি দল বাড়ির গেট খুলতে বলে ৷ যদিও ওই ব্যবসায়ীর স্ত্রী তাতে রাজি হননি ৷
By ANI
Published : August 20, 2026 at 1:58 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 অগস্ট: 'স্পেশাল 26' সিনেমার ধাঁচে ভুয়ো সিবিআই (CBI) পরিচয়ে তল্লাশি চালানোর অভিযোগ ৷ দিল্লির রোহিনীতে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে এই অভিযানে যায় ভুয়ো সিবিআই ৷ যদিও সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয় বলে দাবি ৷
জানা গিয়েছে, সিবিআই আধিকারিক সেজে 8 থেকে 10 জনের একটি দল বাড়ির গেট খুলতে বলে ৷ যদিও ওই ব্যবসায়ীর স্ত্রী তাতে রাজি হননি ৷ পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী, বাড়িতে এসে তারা নিজেদের সিবিআই আধিকারিক বলে দাবি করে ৷ তারা প্রথমে কোনও যথাযথ কাগজ বা পরিচয়পত্র দেখাতে পারেনি ৷ নানা চাপ ও হুমকি সত্ত্বেও বাড়ির কেউ তাদের ভিতরে ঢুকতে দেননি । ওই ব্যক্তিরা প্রায় দেড় ঘণ্টা বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে পরিবারের সদস্যদের বোঝানোর চেষ্টা করে, তারা আসলে সিবিআই কর্মী ।
বিষয়টি প্রতিবেশীদের নজরে এলে তাঁরা বাড়ির বাইরে জড়ো হন এবং তল্লাশি অভিযান সম্পর্কে ওই দলকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন । প্রতিবেশীরা তল্লাশি পরোয়ানা ও অন্যান্য নথিপত্রও দেখাতে বলেন। অভিযোগ অনুযায়ী, তল্লাশির নোটিশ বা নথিপত্র দেখাতে বলা হলে তারা দাবি করে, কাগজপত্র গাড়িতে রয়েছে ৷ সেটি আনার অজুহাতেই ঘটনাস্থল থেকে চলে যায় ভুয়ো আধিকারিকরা । এরপর পরিবারের তরফে পুলিশের হেল্পলাইন নম্বর 112-তে যোগাযোগ করে ৷
অভিযোগকারীর দাবি, ভুয়ো আধিকারিক সেজে আসা ব্যক্তিরা সিবিআই-এর লোগো দেওয়া পোশাক পরেছিল ৷ নিজেদের সিবিআই আধিকারিক হিসেবে পরিচয়পত্রও দেখায় তারা ৷ পরে পরিবার হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে সিবিআই ডিরেক্টরের নাম ও স্বাক্ষরযুক্ত একটি নোটিশও পায়। যদিও সেটি পরে মুছে ফেলা হয় ৷ অভিযোগের সঙ্গে সেটিও পুলিশের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে । অভিযোগকারীর দাবি, নোটিশ ভুয়ো ছিল ৷ তল্লাশি অভিযানকে সিবিআই-এর বৈধ কাজ হিসেবে দেখানোর জন্যই এটি ব্যবহার করা হচ্ছিল। বাড়ির চারপাশে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে গোটা ঘটনা ৷ পুলিশ ওই ব্যক্তিদের পরিচয় ও কার্যকলাপ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করছে বলে খবর ৷