50 হাজার 'প্রটেকশন মানি'র দাবি, আপত্তি করায় গণধর্ষণ পার্লারের কর্মীকে

50 হাজার 'প্রটেকশন মানি'র দাবি, আপত্তি করায় গণধর্ষণ পার্লারের কর্মীকে
প্রথমে স্পা-সেন্টারের কর্মীদের উপর হামলা পরে ভিতরে ঢুকে ছুরি দিয়ে প্রাণনাশের হুমকি ৷ এর পরই 50 হাজার টাকা না-দেওয়ায় স্পা-কর্মীকে গণধর্ষণ করে অভিযুক্তরা ৷
Published : February 7, 2026 at 1:15 PM IST
পাঠানমথিত্তা (কেরল), 7 ফেব্রুয়ারি: স্পা-সেন্টারের কর্মীকে গণধর্ষণ কেরলের পাঠানমত্তিকায় ৷ তোলাবাজির টাকা দিতে অস্বীকার করায় স্পা- সেন্টারের ভিতরে এক কর্মীকে ধর্ষণ করে দুষ্কৃতীরা ৷ ওই দুষ্কৃতীরা গত 1 তারিখ থেকে স্পা-সেন্টারের কর্মীদের বিরক্ত করছিল ৷ এলাকায় দোকান করতে গেলে সুরক্ষা দেবে তারা, এমনটা বলে 'প্রটেকশন মানি' বাবদ 50000 হাজার টাকা দাবি করে ৷ এক স্পা-কর্মী তা দিতে অস্বীকার করায় সকলের সামনে তাঁকে ধর্ষণ করে ওই দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ ৷
ইতিমধ্যেই পাঠানমথিত্তা পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ৷ তাদের মধ্যে মূল অভিযুক্ত সুবিন আলেকজান্ডার ৷ সে এলাকায় 'মারানা সুবিন' নামে পরিচিত ৷ কেরলের নানা সমাজবিরোধী কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (KAPPA)-এর অধীনে অভিযুক্ত মারানা সুবিনের নামে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। গণধর্ষণের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷ পাঠানমথিত্তা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট (এসপি)-এর নির্দেশে, তিরুভাল্লা পুলিশ স্পা-সেন্টারের অন্যান্য কর্মীদের বক্তব্য রেকর্ড করে। বর্তমানে তিরুভাল্লা ডিওয়াইএসপির নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল বর্তমানে ঘটনার তদন্ত করছে ৷
পুলিশকে অভিযোগে অন্য়ান্য কর্মীরা এ-ও জানিয়েছেন, তাঁদের সহকর্মীকে ধর্ষণের পাশাপাশি ওই দুষ্কৃতীরা স্পা'র ক্যাশ কাউন্টার থেকে জোর করে 25000 টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। ওরা প্রথম থেকে তাঁদের প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে যাচ্ছিল ৷ তাই কর্মীরা প্রথমে পুলিশকে জানাতে ভয় পাচ্ছিলেন ৷ পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে, গত 1 ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ রবিবার সকালে এলাকার এক রাস্তায় স্পা-সেন্টারের কর্মীদের উপর চড়াও হয় অভিযুক্তরা ৷ 6 জনের একটি দল স্পা-কর্মীদের হাত টানাটানি করে ৷ 50000 হাজার টাকা চায় ৷
তার আগেও বেশ কিছুদিন ধরে ওই দুষ্কৃতীরা স্পা-সেন্টারের কর্মীদের হয়রানি করছিল ৷ পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার বিকেলে মালিক ও কর্মচারীরা যখন তোলাবাজির টাকা দিতে অস্বীকার করে তখন স্পা-সেন্টারে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ জানিয়েছে, অস্ত্র দিয়ে কর্মীদের ভয় দেখাচ্ছে তারা ৷ নির্যাতিতাকেও ছুরি দেখিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে ৷ তারপরই যুবকরা মহিলাকে ধর্ষণ করে ৷
ঘটনার 'মাস্টারমাইন্ড' সুবিন আলেকজান্ডার, KAPPA-এর অধীনে সাজা ভোগ করার পর মাত্র এক মাস আগে জেল থেকে মুক্তি পায় ৷ তারপরই এমন কাণ্ড ঘটায় ৷ সুবিন পুলিশ আধিকারিকদের উপর আক্রমণ-সহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ৷ বর্তমানে তিন অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে রেখেছে পুলিশ ৷ বাকি তিন পলাতককে হন্যে হয়ে খুঁজছে পুলিশ ৷ স্পা-কর্মীকে গণধর্ষণের জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীণা জর্জ ঘটনাকে 'অকল্পনীয়' বলে বর্ণনা করেছেন ৷ ঘটনায় জড়িত প্রতিটি অপরাধীকে যেন উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়, তার নির্দেশ দিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকদের ৷
