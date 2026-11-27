সংসদে আসন পুনর্বিন্যাস বিল-আশঙ্কা, শুক্রে বৈঠকে সোনিয়া
November Parliamentary Session: সংসদীয় অধিবেশনের ঘোষণার পরপরই দলের সাংসদদের নিয়ে বৈঠকের ডাক দিলেন সোনিয়া গান্ধি ৷ প্রতিবেদন অমিত অগ্নিহোত্রীর ৷
Published : November 27, 2026 at 8:50 AM IST
নয়াদিল্লি, 27 নভেম্বর: চলতি মাসের শেষে সংসদের অধিবেশনের ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ মনে করা হচ্ছে, এই অধিবেশনে মহিলাদের 33 শতাংশ সংরক্ষণ বিলের সঙ্গে জড়িত আসন পুনর্বিন্যাস বিল পাশ করাতে চায় মোদি সরকার ৷ এই আবহে শুক্রবার দলের সংসদীয় কৌশল নিয়ে বৈঠক ডাকলেন সংসদীয় চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি ৷
গতকাল সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু জানান, 30 নভেম্বর থেকে লোকসভা এবং 2 ডিসেম্বর রাজ্যসভার অধিবেশন শুরু হবে ৷ হয়তো 3 ডিসেম্বরই এই বিশেষ অধিবেশন শেষ হয়ে যাবে ৷ এই ঘোষণার পরপর কংগ্রেসের সংসদীয় রণকৌশল ঠিক করতে বৈঠকের ডাকেন নেত্রী সোনিয়া ৷ কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি দলের অন্য সাংসদরাও এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে ৷
The Government has requested Hon’ble Speaker, Lok Sabha and Hon’ble Chairman, Rajya Sabha to reconvene Lok Sabha on Monday, 30th November, 2026 and Rajya Sabha on Wednesday, 2nd December, 2026 respectively to transact essential Government Business. Subject to exigencies of the Business, the sitting of both Houses may conclude on 3rd December, 2026.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 26, 2026
যদিও কেন্দ্রের এনডিএ সরকার জানিয়েছে, সরকার জরুরি প্রয়োজনে এই বিশেষ অধিবেশনে ডাক দিয়েছে, কিন্তু কংগ্রেসের অন্দরমহল মনে করছে, বিতর্কিত আসন পুনর্বিন্যাস বিল পাশ করাতেই এই অধিবেশন ডাকা হয়েছে ৷ গত এপ্রিলে এই বিল পাশ করাতে পারেনি সরকার ৷
কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সৈয়দ নাসির হুসেন জানিয়েছেন, এনডিএ সরকার এর আগে আসন পুনর্বিন্যাস বিলের ভোটাভুটিতে পরাজিত হয়েছে ৷ কিন্তু তারপরেও কেন্দ্রীয় সরকার যে কোনও উপায়ে এমনকী অবৈধভাবে দল ভেঙে এই বিল পাশ করানোর সংখ্যাগরিষ্ঠা অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে ৷ অন্য দলের প্রতীক চুরি করেছে ৷ সাংসদ আরও জানান, 2024 সালে এনডিএ সরকার গঠিত হয়েছিল জনতা দল (ইউনাইটেড) এবং তেলেগু দেশম পার্টি (টিডিপি)-র উপর ভর করে ৷ তাই এপ্রিলে বিলটা পাশ করাতে পারেনি ৷
হুসেন ইটিভি ভারতকে বলেন, "2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে এনডিএ সরকার জেডি(ইউ) এবং টিডিপি'র উপর ভর করে টিকে আছে ৷ এর আগেও তারা আসন পুনর্বিন্যাস বিল পাশ করানোর চেষ্টা করেছে ৷ কিন্তু জোটবদ্ধ বিরোধীদের কাছে পরাজিত হয়েছে ৷ তখন থেকে অবৈধ উপায়ে বিল পাশের সংখ্য়াগরিষ্ঠতা আদায়ের চেষ্টা করে চলেছে ৷ এইভাবে ওরা দল ভেঙেছে এবং তাদের প্রতীক চুরি করেছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "এই বিশেষ অধিবেশনের উদ্দেশ্য কী, তা তারা এখনও ঘোষণা করা হয়নি সরকার ৷ তবে আমার মনে হয় আসন পুনর্বিন্যাস বিল পাশ করাতে চায় সরকার ৷ এমতাবস্থায় শুক্রবার আমরা আমাদের রণকৌশল নিয়ে আলোচনা করব । তারপর জোটসঙ্গীদের সঙ্গেও আলোচনা হবে ৷"