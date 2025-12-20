মনরেগার বদলে জিরামজি ! কালো কানুনের বিরুদ্ধে পথে নামার ডাক সোনিয়ার

ETV Bharat / bharat

মনরেগার বদলে জিরামজি ! কালো কানুনের বিরুদ্ধে পথে নামার ডাক সোনিয়ার

কংগ্রেসের সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সনের অভিযোগ, শুধু এবার বলে নয়, গত 11 বছর ধরে গ্রামের গরিব মানুষের জন্য কিছুই করেনি কেন্দ্রীয় সরকার ৷

কংগ্রেসের সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি (ইটিভি ভারত)
Published : December 20, 2025 at 8:59 PM IST

নয়াদিল্লি, 20 ডিসেম্বর: মনরেগা প্রকল্পের অবলুপ্তির বিরোধিতায় গোটা দেশজ়ুডে পথে নামবেন কংগ্রেস কর্মীরা ৷ যেভাবে একশো দিনের কাজের এই প্রকল্পকে দুর্বল করে দেশের কোটি কোটি কৃষক থেকে শুরু করে শ্রমিককে বিপদের মুখে ফেলা হয়েছে তার সর্বাত্মক প্রতিবাদ হবে ৷ শনিবার এক ভিডিয়ো বার্তায় এ কথাই জানান কংগ্রেসের সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি ৷ তাঁর অভিযোগ, শুধু এবার বলে নয়, গত 11 বছর ধরে গ্রামের গরিব মানুষের জন্য কিছুই করেনি কেন্দ্রীয় সরকার ৷

এই বার্তায় 20 বছর আগে মনরেগা শুরুর সময় পরিস্থিতি কেমন ছিল তা তুলে ধরেন সোনিয়া ৷ মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় সংসদ সর্বসম্মতভাবে এ সংক্রান্ত আইনে অনুমোদন দিয়েছিল ৷ সোনিয়া মনে করেন, মনরেগার মতো যুগান্তকারী পদক্ষেপের জন্য দেশে সে সময় একাধিক ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছিল ৷ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হাতে পর্যাপ্ত অর্থ থাকায় কমে এসেছিল পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ৷ মহাত্মা গান্ধির গ্রাম স্বরাজের স্বপ্ন পূরণের দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল মনরেগা প্রকল্প ৷

এরপরই সোনিয়া দাবি করেন, বর্তমানে ভিবি জিরামজি বিল পাশ করে কেন্দ্রীয় সরকার মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়েছে ৷ কংগ্রেসের এই প্রাক্তন সভাপতির কথায়, "কেন্দ্রীয় সরকার শুধু প্রকল্প থেকে গান্ধীজীর নাম বাদ দিয়েছে তা নয় ৷ কোনও পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রকল্পের কাঠামোয় বড় পরিবর্তন এনেছে ৷ তার ফলে এখন কোনও একজন শ্রমিক কখন কাজ পাবেন আর কী কাজ পাবেন তা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে দিল্লির সরকারের উপর ৷"

বক্তব্যের একটি অংশে মনরেগা প্রকল্প চালুর নেপথ্যে কংগ্রেসের ভূমিকার প্রশংসা করে সোনিয়া বলেন, "মনরেগা প্রকল্পে ছিল দেশের স্বার্থে, দেশের মানুষের স্বার্থে ৷ এই আইন দূর্বল করে সরাসরি দেশের কৃষক থেকে শুরু করে শ্রমিকের উপর আঘাত হেনেছে বিজেপি ৷ আমরাও পাল্টা আঘাত হানতে তৈরি ৷ 20 বছর আগে দেশের মানুষের স্বার্থরক্ষা করতে লড়াই করেছিলাম ৷ এখন এই কালো আইনের বিরুদ্ধেও লড়াই করব ৷ আমার সঙ্গে কংগ্রেসের সব নেতা থেকে শুরু করে কর্মীরাও রাস্তায় নামবেন ৷ এই আইনের বিরোধিতায় সরব হবেন ৷"

মায়ের আগে মেয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি লোকসভায় বিলের নাম বাদ প্রসঙ্গে বলেন, "যখনই কোনও প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করা হয়, তখন অফিস, স্টেশনারি ইত্যাদিতে অনেক পরিবর্তন আনতে হয়... যার জন্য টাকা খরচ হয়। তাহলে এর (MGNREGA-র নাম পরিবর্তনের) কী সুবিধা? কেন এটা করা হচ্ছে? মহাত্মা গান্ধির নাম কেন মুছে ফেলা হচ্ছে? মহাত্মা গান্ধিকে শুধু দেশেই নয়, সারা বিশ্বেই একজন শ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে গণ্য করা হয়৷ তাই তাঁর নাম মুছে ফেলার উদ্দেশ্যটা আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না। ওদের উদ্দেশ্যটা কী?"

