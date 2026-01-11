হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন সোনিয়া গান্ধি, বাড়িতেই চিকিৎসা চলবে
সোনিয়া গান্ধিকে বুকে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাস্থমার কারণে গত সপ্তাহে স্যার গঙ্গা রাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।
Published : January 11, 2026 at 8:14 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 জানুয়ারি: কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন এবং রাজ্যসভার সাংসদ সোনিয়া গান্ধি রবিবার (11 জানুয়ারি, 2026) বিকেল 5 টায় স্যার গঙ্গা রাম হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। ঠান্ডা এবং দূষণের কারণে হাঁপানির সমস্যা আরও বেড়ে যাওয়ার পরে গত সপ্তাহে সোমবার (5 জানুয়ারি, 2026) তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল।
স্যার গঙ্গা রাম হাসপাতালের চেয়ারম্যান ডাঃ অজয় স্বরূপ জানিয়েছেন যে, চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা হওয়ার পর সোনিয়া গান্ধির স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হয়েছে। তবে পরবর্তী প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এখন তাঁর বাসভবনে চলবে।
Congress parliamentary party chairperson Sonia Gandhi has been discharged from the hospital.— ANI (@ANI) January 11, 2026
She was admitted to Sir Ganga Ram Hospital on 5th January 2026 for exacerbation of bronchial asthma due to chest infection. She has responded well to treatment with a good recovery. She… pic.twitter.com/AiDthOeEQz
5 জানুয়ারি, 2026 তারিখে রাত 10টা নাগাদ সোনিয়া গান্ধির শ্বাসকষ্টের সমস্যা হওয়ার পর নয়াদিল্লির স্যার গঙ্গা রাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, দূষণ এবং ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে শ্বাসকষ্টের সমস্যা বেড়ে যায় এবং তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, তাঁর ব্রঙ্কিয়াল অ্যাস্থমার সমস্যা সামান্য বেড়েছে।
হাসপাতালের চেয়ারম্যান ডাঃ অজয় স্বরূপ জানিয়েছেন, এই সংক্রমণের চিকিৎসার জন্য তিনি একজন বিশেষজ্ঞ কনসালট্যান্ট ডাঃ অরূপ বসুর তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন ছিলেন। দুই দিনের চিকিৎসার পর, তার অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। তা সত্ত্বেও, চিকিৎসকরা তাঁর স্বাস্থ্যের নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যান। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, সোনিয়া গান্ধির স্বাস্থ্যের অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় বাকি চিকিৎসা এখন তাঁর বাসভবন থেকেই চলবে।
এর আগে, 7 জুন, 2025 তারিখে, সোনিয়া গান্ধি হিমাচল প্রদেশ সফরের সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই সময় তিনি সিমলায় প্রিয়াঙ্কা গান্ধির বাড়িতে ছিলেন। তবে, তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার পর, তাঁকে সিমলার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে, সিমলা থেকে দিল্লিতে ফিরে আসার পর, তাঁকে স্যার গঙ্গা রাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।