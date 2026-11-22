সোনিয়ার পৈতৃক ভিটে জাদুঘর হিসেবে সংরক্ষিত, গান্ধি পরিবারকে ইতালিতে আসার আমন্ত্রণ বাড়ির মালিকের
Sonia Gandhi Ancestral Home Museum: তাঁর পরিবারকে পৈতৃক ভিটে পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্য, যাতে তাঁরা দেখতে পান কীভাবে কংগ্রেস নেত্রীর স্মৃতি সংরক্ষিত করা হয়েছে ।
By ANI
Published : November 22, 2026 at 2:27 PM IST
অমৃতসর, 22 নভেম্বর: জাদুঘর হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে ইতালিতে সোনিয়া গান্ধির পৈতৃক ভিটে ৷ গান্ধি পরিবারকে সেখানে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন বর্তমানে সেই বাড়ির মালিক সুখদেব সিং কাং ৷
রবিবার অমৃতসরে সংবাদসংস্থা এএনআই (ANI)-এর সঙ্গে আলাপকালে তিনি জানান, বাড়িটি এখনও দর্শনার্থীদের আকর্ষণের বিষয়বস্তু ৷ বিশেষ করে কেরলম থেকে আসা ভারতীয় পর্যটকরা এখানে আসেন, বাড়িটি দেখেন এবং ছবি তোলেন । আগে বাড়িটি তালাবন্ধ থাকত ৷ চাবি থাকত পরিবারের কাছেই ৷ তবে, এখন দর্শনার্থীদের প্রবেশের সুবিধার্থে একজন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হয়েছে ।
সুখদেব সিংয়ের কথায়, "এখনও ভারত থেকে আসা পর্যটক-সহ কেরলম অঞ্চলের অনেক মানুষ এখানে আসেন । তাঁরা বাড়িটি দেখেন এবং ছবি তোলেন । আগে বাড়িটি তালাবন্ধ রেখে চাবি পরিবারের কাছে থাকত । এখন আমরা একজন মহিলাকে দায়িত্ব দিয়েছি ৷ তাঁর কাছ থেকে চাবি নিয়ে দর্শনার্থীরা ভিতরে গিয়ে বাড়িটি দেখতে পারেন ।"
তিনি আরও জানান, ইতালিতে সোনিয়া গান্ধির শুরুর জীবন থেকে শুরু করে ভারতে তাঁর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন পর্যন্ত—পুরো যাত্রাপথ তুলে ধরার জন্য এই বাড়িটিকে একটি জাদুঘরে রূপান্তর করা হয়েছে ৷ গান্ধি পরিবারের দেওয়া বিভিন্ন সামগ্রীও এই জাদুঘরে রাখা হবে, যা দর্শনার্থীদের তাঁর জীবন ও যাত্রাপথ সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানার সুযোগ করে দেবে ।
এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, "গান্ধি পরিবার যে সামগ্রীগুলি এখানে রাখার জন্য দেবে, সেসব বাড়ির ভিতরে রাখা হবে । এটি পুরোপুরি সোনিয়া গান্ধিকে উৎসর্গ করা একটি জাদুঘর, যেখানে তাঁর স্মৃতি সংরক্ষিত থাকবে । শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছেন; ঈশ্বর তাঁকে সাধারণ এক জীবন থেকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন । ওই সাধারণ বাড়িতে জন্মগ্রহণকারী একজন ব্যক্তি যে ভারতে উচ্চতায় গিয়েছেন, তা তাঁর পরিবার এবং স্থানীয় ইতালীয় গ্রামবাসীর জন্যই অত্যন্ত গর্বের বিষয় ।
তিনি গান্ধি পরিবারকে তাঁদের এই পৈতৃক ভিটে পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান, যাতে তাঁরা দেখতে পারেন কীভাবে সোনিয়া গান্ধির স্মৃতিকে এখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে । সুখদেব আরও বলেন, "আমরা ভারত থেকে অন্য দেশে গিয়ে সাফল্য পেয়েছি, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের । একইভাবে, ম্যাডাম (সোনিয়া গান্ধি) এই বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৷ ইতালি থেকে এসে তিনি আজ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন—এটি স্থানীয় গ্রামবাসীদের জন্য অনেক আনন্দের বিষয় । আপনাদের মাধ্যমে আমরা গান্ধি পরিবারের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে চাই: দয়া করে আসুন এবং এই বাড়িটি ঘুরে দেখুন ।"