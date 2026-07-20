অনশন প্রত্যাহারে তিন শর্ত সোনমের, সিজেপির 'সংসদ চলো' রুখতে কড়া পুলিশ
শিক্ষায় জবাবদিহি নিয়ে সংসদে আলোচনার প্রতিশ্রুতি পেলে অনশন প্রত্যাহার করতে রাজি সোনম ৷ সিজেপির সংসদ অভিযান রুখতে একাধিক কড়া পদক্ষেপ করেছে দিল্লি পুলিশ ৷
By PTI
Published : July 20, 2026 at 8:08 AM IST|
Updated : July 20, 2026 at 8:23 AM IST
নয়াদিল্লি, 20 জুলাই: অনশন প্রত্যাহার নিয়ে তিনটি শর্ত দিলেন সোনম ওয়াংচুক ৷ এক্স হ্যান্ডেলে হাতে লেখা একটি চিঠি পোস্ট করে তিনি এ কথা জানিয়েছেন ৷ এদিকে, সোমবার ককরোচ জনতা পার্টির ডাকা সংসদ চলো অভিযান ঘিরে কড়া নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা পড়েছে রাজধানী ৷
সোনমের প্রথম শর্ত, সম্প্রতি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যেভাবে ভেঙে পড়েছে তার দায় নিতে হবে সরকারকে ৷ দ্বিতীয় শর্ত, তিনি এবং সিজেপির নেতাদের সংসদে যেতে দিতে হবে ৷ সেখানে গিয়ে তাঁরা বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন ৷ নেতারা তাঁদের কথা দেবেন শিক্ষার ব্যাপারে জবাবদিহি নিয়ে তাঁরা সংসদে চর্চা করবেন ৷ তিন নম্বর শর্ত নেতারা সফদরজং হাসপাতালে এসে জবাবদিহি সংক্রান্ত বিষয়ে সোনমকে প্রতিশ্রুতি দেবেন ৷ এই তিন শর্ত মানলে অনশন ভাঙবেন সোনম ৷
এর আগে রবিবার রাতে স্ত্রী গীতাঞ্জলিও জানিয়েছিলেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় জবাবদিহি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সংসদের বাদল অধিবেশনে আলোচনা করতে নেতারা যদি রাজি হন তাহলে অনশন প্রত্যাহার করবেন সোনম ৷ সোনম চান দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে এসে নেতারা তাঁর সঙ্গে দেখা করুন ৷ জবাবদিহি সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দিন ৷ তাহলে সোনম অনশন প্রত্যাহার করবেন ৷
নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ চেয়ে গত বেশ কয়েকদিন ধরে যন্তরমন্তরে আন্দোলন করছেন সিজেপি ৷ তাতে যোগ দেন সোনম ৷ শনিবার অনশনের 21তম দিনে তাঁকে জোর করে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ ৷ পুলিশের দাবি, দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশ এবং চিকিৎসকদের পরামর্শে সোনমকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু সিজেপির প্রধান অভিজিৎ দীপকে এখনও অনশন চালাচ্ছেন ৷ রবিবার রাতে সেখানে গিয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন গীতাঞ্জলি ৷ সোনমের শর্তের কথা জানান ৷ সোনমকে পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই স্ত্রী জানিয়েছিলেন, হাইকোর্ট সোনমকে হাসপাতালে ভর্তি করার নির্দেশ দেয়নি ৷ পুলিশ আদালতের নির্দেশের ভুল ব্যাখ্যা করছে ৷
সিজেপির সমর্থকদের গীতাঞ্জলি বলেন, "দু'দিন ধরে হাসপাতালেও থাকলেও অনশন ভাঙেননি সোনম ৷ সফদরজং হাসপাতালে গিয়ে নেতারা যদি কথা দেন, শিক্ষায় জবাবদিহি সংক্রান্ত ব্যাপারে সংসদে আলোচনা হবে তাহলে তিনি অনশন প্রত্যাহার করবেন ৷ তেমন কিছু না হলে অনশন যেমন চলছে তেমনই চলবে ৷ "
সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন ৷ এদিনই সংসদ চলো অভিযানের ডাক দিয়েছে সিজেপি ৷ আগেই হাসপাতাল থেকে এ নিয়ে বার্তা দিয়েছেন সোনম ৷ তবে দিল্লি পুলিশের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সংসদ অভিযানের অনুমতি দেওযা হয়নি ৷ দিল্লিতে বিএনএসের 163 ধারা লাগু রয়েছে ৷ মানে এখন দিল্লির কোথাও মিছিল থেকে শুরু করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা যাবে না ৷ যন্তরমন্তর অবশ্য এই তালিকার বাইরে ৷ কারণ, সেখানে আগে থেকেই প্রতিবাদ সমাবেশ চলছে ৷ দিল্লি পুলিশের ডিএসপি সচিন শর্মা এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, রাজধানীর কোথাও এখন মিটিং-মিছিল করা যাবে না ৷ 163 ধারা লাগু থাকায় পাঁচজনের বেশি জমায়েতও করা যাবে না ৷ পুলিশের তরফে সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে কেউ বেআইনি জমায়েতে অংশ নেবেন না ৷