সফদরজং যেন 'দুর্গ' ! বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরের আবেদন নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে ওয়াংচুকের স্ত্রী

সফদরজং যেন 'দুর্গ' ! বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরের আবেদন নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে ওয়াংচুকের স্ত্রী
সফদরজং হাসপাতালে সোনম ওয়াংচুকের ফ্লোরে 30 জন পুলিশ কর্মীর নজরদারি ৷ হাসপাতালজুড়ে শতাধিক পুলিশ মোতায়েন করার অভিযোগ ৷
By PTI
Published : July 19, 2026 at 3:52 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 জুলাই: সোনম ওয়াংচুককে দিল্লির সফদরজং হাসপাতাল থেকে স্থানান্তর করার অনুমতি চেয়ে রবিবার দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করলেন তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে আংমো ৷ দিল্লির সফদরজং হাসপাতালকে পুলিশ দিয়ে ঘিরে রেখে ওয়াংচুককে বেআইনিভাবে আটকের অভিযোগ তুলেছেন তাঁর স্ত্রী ৷ জানা গিয়েছে, দিল্লি পুলিশের এই পদক্ষেপ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতার বিরুদ্ধে জরুরি শুনানির আর্জি জানিয়েছেন তিনি ৷ সোনম ওয়াংচুককে বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি করাতে চান বলে আবেদন উল্লেখ করেছেন গীতাঞ্জলি ৷
গীতাঞ্জলি অভিযোগ করেছেন, সফদরজং হাসপাতালের ওপর তিনি 'আস্থা হারিয়েছেন' ৷ ওয়াংচুকের স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে. আংমো জানিয়েছেন, তাঁর স্বামীর শারীরিক অবস্থা আরও অবনতি হওয়ার আগেই, তিনি তাঁকে সাফদারজং হাসপাতাল থেকে নিজের পছন্দমতো কোনও বেসরকারি হাসপাতালে সরিয়ে নিয়ে যেতে চান ৷
সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে আংমো লিখেছেন, "প্রিয়জনকে কোথায় চিকিৎসা করানো হবে, তা বেছে নেওয়ার জন্য কোনও পরিবারকেই যেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে না-হয় ! এমনকি সফদরজং হাসপাতাল থেকে প্রকাশিত জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বুলেটিনে আমার স্বামীর শরীরে পটাশিয়ামের মাত্রার প্রকৃত তথ্য ‘সুপরিকল্পিতভাবে বাদ দেওয়া' হয়েছে ৷"
তিনি উল্লেখ্য করেছেন, "একাধিকবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও সফদরজং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওঁকে (সোনম ওয়াংচুক) ছাড়তে বা আমাদের ইচ্ছে মতো অন্য বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে অস্বীকার করেছে ৷ হাসপাতালে আমাদের ফ্লোরে কমপক্ষে 30 জন পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ আর হাসপাতালজুড়ে শতাধিক পুলিশ রয়েছে ৷ আমাদের চলা ফেরার ক্ষেত্রে একাধিক বিধিনিষেধ আরোপ করেছে প্রশাসন ৷ এটা কোনও চিকিৎসা পরিষেবা চলছে না ৷ এখানে বেআইনিভাবে আটক করে রাখা হয়েছে ৷"
এরপরেই হাইকোর্টে আবেদন করার বিষয়টি জানান গীতাঞ্জলি জে আংমো ৷ তিনি বলেন, "আমি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি এবং আজই জরুরি শুনানির আবেদন জানিয়েছি ৷ সোনামের শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হওয়ার আগেই, তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার অনুমতির জন্য আবেদন করা হয়েছে ৷ প্রিয়জনের কোথায় চিকিৎসা করানো হবে, শুধুমাত্র এই বিষয়টি বেছে নেওয়ার জন্য কোনও পরিবারকেই যেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে না-হয় ৷"
উল্লেখ্য, দুর্নীতির অভিযোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে অনশনে বসেছিলেন সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক ৷ শনিবার তাঁর অনশন আন্দোলনের 21তম দিনে দিল্লি পুলিশ ওয়াংচুককে বলপূর্বক সফদরজং হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ NEET পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ এবং সেই বিতর্ককে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে ককরোচ জনতা পার্টির নেতৃত্বে চলা আন্দোলনের সমর্থনে তিনি গত 28 জুন থেকে অনির্দিষ্টকালের অনশন করছেন ৷