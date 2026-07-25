এতকিছু করার পরও ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট নিতে হবে নাকি ! অনশন প্রত্যাহার বিতর্কে তোপ সোনমের
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে অনশন প্রত্যাহার করার কারণ জানালেন সোনম ৷ দীর্ঘ ভিডিয়ো বার্তায় তাঁর দাবি, আন্দোলনকারীদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের হাত থেকে বাঁচাতেই অনশন প্রত্যাহার করেছেন ৷
By PTI
Published : July 25, 2026 at 7:51 AM IST
নয়াদিল্লি, 25 জুলাই: কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে অনশন ভঙ্গের কারণ জানালেন সোনাম ওয়াংচুক ৷ শুক্রবার গভীর রাতে এক ভিডিয়ো বার্তায় তিনি জানান, আন্দোলনকারীদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের হাত থেকে রক্ষা করতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ এ প্রসঙ্গে 2025 সালের 24 সেপ্টেম্বর লাদাখে আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশি অভিযানের কথা তুলে ধরেন ৷
তাঁর কথায়, "আমার ভয় হচ্ছিল দিল্লিতে লাদাখের মতো ঘটনা ঘটবে ৷ আর একটা দিন অপেক্ষা করলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে বলে আমার মনে হয়েছিল ৷ এমতাবস্থায় আন্দোলনকারীদের কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে অনশন ভঙ্গ করি ৷"
ভিডিয়োর শুরুতেই তিনি বলেন, আজ দু:খ-রাগ নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি ৷ আমার ভাইবোন ও ছাত্রদের কথা ভেবে 26 দিন অনশন করে 11 কেজি ওজন কমিয়েছি ৷ শরীরে আরও নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে ৷ সেগুলি আর কখনও হয়তো আগের অবস্থায় ফিরবে না ৷ লাদাখের শীতের বদলে দিল্লির প্রবল গরমে এসে এসব করার পরও আমায় কি কারও থেকে ক্যারাক্টার সার্টিফেকেট নিতে হবে ? কার হাতে অনশন ভেঙেছি সেটা আমায় বলতে হবে ?"
এরপর তিনি জানান, আজ সারাদিন তাঁকে বহু মানুষ জানিয়েছেন তাঁর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ডিল করেছেন কি না সে কথাও উঠেছে ৷ এ প্রলঙ্গে ওয়াংচুক বলেন, "আমায় ডিল করতে হলে ঝাঁ চকচকে ঘরে বস ডিল করতাম ৷ হাসপাতালে বসে নয় ৷ এই ধরনের বক্তব্য নিম্ন মানসিকতার পরিচায়ক ৷ আপনারা জানেন না, আমি কী পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি ৷ পাশাপাশি যাঁরা আমার সমালোচনা করছেন তাঁরা কারা সেটাও ভেবে দেখা দরকার ৷ তাঁদের কি কোনও এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি রাগ আছে ? সেটাও বিবেচনা করতে হবে ৷"
এরপরের অংশে তিনি জানান, তাঁকে যন্তর মন্তরের অনশন মঞ্চ থেকে যে সফদরজং হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেখানে জেলের মতো কড়াকড়ি ছিল ৷ তাঁকে বলতে শোনা যায়, "মোবাইল বা ল্যাপটপ সঙ্গে রাখতে পারতাম না ৷ আমার আত্মীয়রাও দেখা করতে পারতেন না ৷ এভাবে কয়েকদিন কাটার পর আমার স্ত্রী রবিরার দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন করেন ৷ আদালতকে বলা হয়, আমায় আটক করা হয়নি ৷ তাহলে কেন আমি নিজের পছন্দমতো জায়গায় চিকিৎসা নিতে যেতে পারব না ? কিন্ত এরকরও সোমবার আমার আবেদন খারিজ করা হোক ৷ মঙ্গলবার আবার আবেদন করলে অনুমোদন দেওয়া হয় ৷"
তিনি আরও বলেন, " এরপরও সফদরজং হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসা আমার পক্ষে সহজ ছিল না ৷ আদালতের নির্দেশের কপি আসেনি বলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমায় আটকে রাখা হয়েছিল ৷ 2টোর সময় আদালত রায় দিয়েছিল ৷ কিন্তু সাতটা পর্যন্ত হাসপাতালেই বসিয়ে রাখা হয়েছিল ৷ আমি গোটা পরিস্থিতির ভিডিয়ো করেছিলাম ৷ কিন্তু পুলিশ কর্মী এবং চিকিৎসকদের সমস্যা হতে পারে বলে ভিডিয়ো প্রকাশ করেনি ৷ এখন এত সমালোচনা হচ্ছে বলে আমি খানিকটা প্রকাশ করছি ৷" ভিডিয়ো বার্তার এই অংশে একটি ক্লিপ দেখা যায় ৷ সেখানে কয়েকজন ওয়াংচুকের পাশাপাশি তাঁর স্ত্রী এবং কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মী ও পুলিশকে দেখা যাচ্ছে ৷ সোনম বারবার হাসপাতাল থেকে তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলছেন ৷ পুলিশ রাজি হচ্ছে না ৷ বলছে, আদালতের রায়ের কপি আসেনি ৷
পরে ভিডিয়ো বার্তায় সোনম আরও বলেন, "এরপর 21 তারিখ রাতে বেদান্ত হাসপাতালে ভর্তি হই ৷ এখানকার পরিস্থিতিও সেনা ঝাউনির মতো ছিল ৷ সেদিন রাতেই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ তাঁরা অনশন প্রত্যাহারের কথা বলেন ৷ আমি নিজের শর্তের কথা বলি ৷ ওরা কয়েকটা মেনে নেন ৷ বাকি গুলো নিয়ে আলোচনার সময় চান ৷" সোনমের দাবি, তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের হাতে অনশন প্রত্যাহার করতে রাজি হইনি ৷ তাঁর ইচ্ছা ছিল বিভিন্ন দলের সাংসদ, সিজেপির নেতা কর্মী এবং লাদাখ থেকে আসা নেতাদের সামনে অনশন প্রত্যাহার করবেন ৷ সবাই এসেছিলেন ৷ কিন্তু কাউকে হাসপাতালে ঢুকতে দেওয়া হয়নি ৷
সোনমের কথায়, " 22 তারিখ কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আসেননি ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মাধ্যমে আলোচনা চলছিল অবশ্য ৷ সরকার ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফায় রাজি ছিল না ৷ বাকি ক্ষতিপূরণ এবং সংসদে আলোচনা করা নিয়ে তাদের কোনও আপত্তি ছিল না ৷ কিন্তু আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে থাকা মামলা প্রত্যাহার করতে সরকার রাজি ছিল না সরকার ৷ আমি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলাম ,এই শর্ত না মানলে অনশন প্রত্যাহার করব না ৷ কারণ, লাদাখের আন্দোলনের সময় আমি দেখেছিলাম কীভাবে তরুণদের বিরুদ্ধে এনএসএ-র মতো কালাকানুনের ধারা প্রয়োগ করা হয়েছিল ৷ এখানেও তেমন কিছু হোক সেটা আমরা চাইনি ৷ আমি অনশন প্রত্যাহার করে চলে যাব আর আামার ছাত্রযুবরা আদালতে মামলা করতে করতে জীবন নষ্ট করবেন এটা হতে পারে না ৷ সরকার বলে এ ব্যাপারে মৌখিক আশ্বাস দেওয়া গেলেও লিখিত আশ্বাস দেওয়া যাবে না ৷ দিল্লির প্রবীণ আইনজীবীদেরও অনেকে আমায় এ কথাই বলেন ৷ কিন্তু আমি রাজি হইনি ৷ এরপর 23 তারিখ রাতে জানতে পারি সরকার আন্দোলনরত ছাত্রদের বিরুদ্ধে থাকা মামলা প্রত্যাহারের কথা লিখিতভাবে জানাতে রাজি ৷ তখনই অনশন প্রত্যাহার করি ৷ আমার ভয় হচ্ছিল এখন অনশন প্রত্য়াহার না করলে লাদাখে যে ঘটনা ঘটেছিল সেই ঘটনা দিল্লির কনট প্লেসেও ঘটতে পারে ৷"