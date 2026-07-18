'আমার অনুমতি ছাড়া কোনও ওষুধ নয়', হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ওয়াংচুকের স্ত্রী

'আমার অনুমতি ছাড়া কোনও ওষুধ নয়', হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ওয়াংচুকের স্ত্রী
হাসপাতালে কোনও চিকিৎসা করাতে চাইছেন না সোনম ৷ স্ত্রীর দাবি, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের রিপোর্টে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে ৷ তবে 20 জুলাই মিছিল হবে ৷
By PTI
Published : July 18, 2026 at 5:40 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 জুলাই: কোনও ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড বা ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন বা অন্য কোনও ওষুধ নিতে অস্বীকার করেছেন হাসপাতালে ভর্তি সোনম ওয়াংচুক ৷ যন্তর মন্তরে 28 জুন থেকে 20 দিন একটানা বিক্ষোভের পর শনিবার সকাল 7.40টা নাগাদ তাঁকে কার্যত জবরদস্তি দিল্লির সফদরজঙ্গ হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ ৷ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দীর্ঘ অনশনের ফলে তাঁর শরীরে ডিহাইড্রেশন, বিপাকজনিত সমস্যা দেখা দিয়েছে ৷
এদিকে তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমো জানিয়েছেন, ওয়াংচুকের শরীর ভালো আছে ৷ তাঁর অনুমতি ছাড়া সোনমকে কোনও ওষুধ দেওয়া যাবে না বলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে কড়া বার্তা দিয়েছেন গীতাঞ্জলি ৷ তাঁর অভিযোগ, সফদরজঙ্গ হাসপাতালকে বারবার অনুরোধ করলেও তারা সমাজকর্মীর মেডিক্যাল রিপোর্ট দিতে চাইছে না ৷ তবে এই অবস্থাতেও 20 জুলাই সংসদের উদ্দেশে সিজেপি'র মিছিল হবে এবং ওয়াংচুক না-থাকলে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হবে ৷
গীতাঞ্জলি আশ্বস্ত করেছেন, ওয়াংচুক সশরীরে উপস্থিত থাকুন বা না থাকুন আগামী 20 জুলাই পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সংসদ অভিযান ৷ তিনি বলেন, "আজ সকালে সোনমকে যন্তর মন্তর থেকে সফদরজঙ্গ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে ৷ আমাকেও কিছু বলা হয়নি, ওঁকেও কিছু না বলে এই কাজ করা হয়েছে ৷ গতকাল বিকেলে সফদরজঙ্গ হাসপাতালের চিকিৎসকরা সোনমের শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিল ৷ তখন সবকিছু স্বাভাবিক ছিল ৷ গতকাল 4.15 মিনিটে শরীরে পটাশিয়ামের মাত্রা ছিল 4.3 ৷ এখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে যে সোনমের শরীরে পটাশিয়ামের মাত্রা কমে 2.9 হয়ে গিয়েছে এবং জীবনের ঝুঁকি রয়েছে ৷ আমি তখন কর্তৃপক্ষকে বললাম, রিপোর্ট দেখান ৷ কারণ, আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছি, আমাকে না জানিয়ে সোনমকে কোনও ওরাল ওষুধ বা ইন্ট্রাভেনাস কিছু দেওয়া হবে না ৷ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রিপোর্ট দেখাচ্ছেন, কিন্তু হাতে দিচ্ছে না ৷ এখানে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে ৷"
তাঁর অভিযোগ, হাসপাতালের ভিতরে ফোন নিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে না ৷ গীতাঞ্জলি বলেন, "সফদরজঙ্গ হাসপাতাল নয়, যেন জেলখানা ৷" সোনমের শরীরে পটাশিয়ামের মাত্রা 2.9 হওয়া সম্ভব নয় বলে দাবি করেন ওয়াংচুকের স্ত্রী ৷ তাঁর বক্তব্য, "গতকাল বিকেলের পর এদিন হঠাৎ 2.9 হবে, এটা মেডিক্যালি হতে পারে না ৷" তিনি জানান, হাসপাতালের বাইরে কোনও ল্য়াব থেকে সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে ৷
এদিকে যন্তর মন্তর থেকে 59 বছর বয়সি সোনমকে হাসপাতালে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, "মোদি সরকারের মূল নীতিই হল অসত্য ও হিংসা ৷ সোনম ওয়াংচুক যন্তর মন্তরে অহিংস পথে অনশন চালিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়াটা অন্যায় ৷"
সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা নিট-ইউজি'র প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে দেশের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা দাবি করে বিক্ষোভ শুরু করেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে ও তাঁর সমর্থকরা ৷ গত 28 জুন তাঁর সঙ্গে বিক্ষোভ মঞ্চে যোগ দিয়ে এই ইস্যুতে অনশন করছিলেন ওয়াংচুক ৷
কংগ্রেস সাংসদ রাহুল শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি নিয়ে লেখেন, "প্রশ্নপত্র ফাঁস, পড়াশোনার খরচ বৃদ্ধি এবং পড়ুয়াদের নিজের জীবন শেষ করার মতো ঘটনাগুলি ভারতের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত সঙ্কটজনক ৷ কেউ আমাদের এই ধরনের ইস্যুগুলি নিয়ে প্রতিবাদে বাধা দিতে পারবে না ৷"
গত 20 দিনের অনশনে সোনম ওয়াংচুকের ওজন 9.5 কেজি কমে গিয়েছে ৷ হাসপাতালের তরফে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, এদিন সকালে তাঁকে সরিয়ে আনার সময় ওয়াংচুক অজ্ঞান হয়ে যাননি ৷ হাসপাতালের ভর্তির সময় তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীলই ছিল ৷ পালস, রক্তের চাপ এবং অক্সিজেনের মাত্রা- সবই স্বাভাবিক ছিল ৷ শুধু ডিহাইড্রেশনের লক্ষণ দেখা গিয়েছে ৷
শুক্রবার রাতে ওয়াংচুক বলেছিলেন, "আমার শরীরের 20 শতাংশ চলে গিয়েছে ৷ চর্বির পর পেশিও গিয়েছে ৷ এবার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির কাজ ব্যাহত হবে ৷ আজ 20 তম দিন শেষ হচ্ছে ৷ আমার মস্তিষ্ক এখনও ঠিক আছে ৷ আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করছেন, এই আন্দোলনে কি জবাবদিহি পাবেন ? শিক্ষামন্ত্রী কি ইস্তফা দেবেন ? পেঁয়াজের দামের কারণে ভারতে সরকার পড়ে যায় ৷ 20 জুলাই আমার সঙ্গে সংসদের উদ্দেশে মিছিল করবেন ৷"