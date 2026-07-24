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মাঝরাতে মোদির ভিডিয়োবার্তা, প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসে অনশন তুললেন ওয়াংচুক

কেন্দ্রের নিশ্চয়তা পেতেই অনশন ভঙ্গ ওয়াংচুকের ৷ যদিও শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের বিষয়ে ভিডিয়োবার্তায় কোনও কথা না বলায় মোদির সমালোচনায় সরব হয়েছেন রাহুল গান্ধি ৷

Sonam Wangchuk
26 দিন পর সোনম ওয়াংচুকের অনশন ভাঙার পরবর্তী মুহূর্ত (ওয়াংচুকের এক্স পোস্ট)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 24, 2026 at 6:59 AM IST

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নয়াদিল্লি, 24 জুলাই: মধ্যরাতে প্রধানমন্ত্রীর ভিডিয়োবার্তার পর অনশন তুললেন সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক ৷ আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে কোনও বলপ্রয়োগ করা হবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর (FIR) বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না—কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এমন নিশ্চয়তা পাওয়ার পর, 26 দিন ধরে চলা অনির্দিষ্টকালের অনশন প্রত্যাহার করলেন জলবায়ু আন্দোলনকারী সোনম ওয়াংচুক ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিং হাসপাতালে গিয়ে ওয়াংচুকের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর অনশন ভাঙাতে সাহায্য করেন । এর পর ওয়াংচুক তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে লেখেন, "এইমাত্র কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ও ডঃ জিতেন্দ্র সিং এবং লেহ-লাদাখ শীর্ষ সংস্থার সিনিয়র নেতাদের উপস্থিতিতে আমি 26 দিনের অনশন ভাঙলাম । এর আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 65 জন সাংসদ অনশন ভাঙার জন্য আমার কাছে এসেছিলেন বা চিঠিতে স্বাক্ষর করেছিলেন ৷ বিভিন্ন শর্ত নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর এবং দেশে সম্ভাব্য সহিংসতার কথা মাথায় রেখে এটি করা হয়েছে । আমি খুব শীঘ্রই একটি পৃথক ভিডিয়োতে শর্তগুলি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করব । ইতিমধ্যে আমি আপনাদের সকলকে কোথাও কোনও ধরনের সহিংসতা হতে না-দেওয়ার বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করছি ৷"

Sonam Wangchuk Breaks hunger strike
অনশন ভাঙার পর সোনম ওয়াংচুকের সোশাল মিডিয়া পোস্ট (সোনম ওয়াংচুকের এক্স হ্যান্ডেল)

হাসপাতালে ওয়াংচুকের স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমো ও অন্যদের উপস্থিতিতে তাঁর প্রতি সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পড়ে শোনানোর সময় নাড্ডা বলেন, "দিল্লির যন্তর মন্তরে শান্তিপূর্ণভাবে যারা বিক্ষোভ করছেন এবং যারা 20 জুলাই 2026-এ সংসদ অভিমুখে পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের না-করার বিষয়ে সরকার ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করছে ।"

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও জানান যে, সরকার ইতিমধ্যেই পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্নপত্র ফাঁস ও শিক্ষা সংস্কারের বিষয়ে সংসদে আলোচনার আশ্বাস দিয়েছে । নাড্ডা আরও বলেন, "পাশাপাশি, সাম্প্রতিক নিট (NEET) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় চরম সিদ্ধান্ত নেওয়া শিক্ষার্থীদের পরিবারের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের বিষয়টিও সরকার ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করছে ।"

প্রধানমন্ত্রীর ভিডিয়োবার্তা এবং রাহুল গান্ধির কটাক্ষ

উচ্চশিক্ষা সচিব বিনীত জোশীকে সরিয়ে নরেশ গংওয়ারকে দায়িত্ব দেওয়া এবং প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত মামলার জন্য একটি 'ফাস্ট-ট্র্যাক' আদালত গঠনের ঘোষণার পরপরই, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এক ভিডিয়োবার্তার মাধ্যমে শুক্রবারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে "আরও কঠোর পদক্ষেপ" নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন ।

এক্স পোস্টে লেখেন, "আগামিকালের (শুক্রবার) মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে !" সোশাল মিডিয়া পোস্টে শেয়ার করা ভিডিয়োতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার পর গত আড়াই মাসে অনেক কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে । দোষীদের ধরা হয়েছে এবং তারা এখন জেলে আছে । আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল এটা নিশ্চিত করা যেন শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবর্ষ নষ্ট না হয় ।"

তিনি উল্লেখ করেন যে 19 জুলাই ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছিল এবং 22 লক্ষ শিক্ষার্থী যাতে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পরীক্ষা দিতে পারে, তা নিশ্চিত করতে সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে ।

তিনি আরও বলেন, "আমি আজ সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে একটি ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গঠনের নির্দেশ দিয়েছি । গভীর রাতে বিভাগগুলো আমার কাছে এই সংক্রান্ত প্রস্তাবনা পেশ করেছে । ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত ও কঠোর শাস্তির বিধান-সহ এই প্রস্তাবনাটি আগামিকাল (শুক্রবার) মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনা করা হবে । মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের পরামর্শের ভিত্তিতে এটি চূড়ান্ত করা হবে এবং যেহেতু সোমবার থেকে সংসদের দ্বিতীয় সপ্তাহ শুরু হচ্ছে, তাই যত দ্রুত সম্ভব সংসদে বিলটি পাস করানোর চেষ্টা করা হবে ।"

প্রধানমন্ত্রীর এই ভিডিয়োবার্তায় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য মোদিকে নিশানা করেন রাহুল গান্ধি ৷

Sonam Wangchuk Breaks hunger strike
মোদির ভিডিয়োবার্তার সমালোচনায় পোস্ট রাহুল গান্ধির (রাহুল গান্ধির সোশাল মিডিয়া পোস্টের স্ক্রিনশট)

এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "প্রধানমন্ত্রীর উচিত নয় শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিমত্তাকে অপমান করা । মিঃ মোদি, আমাদের শিক্ষার্থীরা ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দাবি করছে । মধ্যরাতের এই হাস্যকর ভিডিয়ো দিয়ে তাদের বুদ্ধিমত্তাকে অপমান করবেন না । ১. প্রধানকে বরখাস্ত করুন । ২. যারা শিক্ষার্থীদের মারধর করেছে তাদের শাস্তি দিন । ৩. ক্ষমা চান ।"

তবে এহেন পরিস্থিতির পর শুক্রবারের বৈঠক ফলপ্রসূ হয় কিনা, আন্দোলনের রূপরেখা কোনদিকে গড়ায় তারই অপেক্ষায় সকলে ৷

প্রসঙ্গত, ককরোচ জনতা পার্টি তথা সিজেপি (CJP)-র নেতৃত্বে এই আন্দোলনটি 20 জুন শুরু হয়েছে । যেখানে নিট পরীক্ষায় হওয়ায় অনিয়মের বিষয়ে জবাব, শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি জানানো হচ্ছে ।

সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক, 28 জুন এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে থেকেই অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন করছেন ৷ তিনি জানিয়েছিলেন যে— কেন্দ্র যদি নিশ্চয়তা দেয় যে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বা এফআইআর (FIR) দায়ের করা হবে না, তবেই তিনি তাঁর অনশন প্রত্যাহার করবেন ।

এর আগে বুধবার গুরুগ্রামের মেদান্ত হাসপাতাল থেকে দেওয়া এক ভিডিয়ো বার্তায় ওয়াংচুক বলেন, "আমি এখনও বেঁচে আছি । আজ আমার অনশনের 25তম দিন । আমার ওজন প্রায় 11 কেজি কমে গিয়েছে । শরীরের পেশি ক্ষয় হয়েছে । তবে আমি ঠিক আছি ।"

তিনি আরও বলেন, "আমি আমার কাজ শুরু করতে চাই, কিন্তু সরকারের কাছে অনুরোধ করছি যেন শিক্ষার্থীদের ওপর আর বলপ্রয়োগ করা না হয় এবং কোনও অভিযোগ বা এফআইআর (FIR) দায়ের না করা হয় । এ বিষয়ে আমি সরকারের কাছ থেকে নিশ্চয়তা চাই । যদি সেই নিশ্চয়তা পাই, তবে আজই অনশন ভাঙব । আর যদি কোনও নিশ্চয়তা না পাওয়া যায়, তবে আমি অনশন চালিয়ে যেতে বাধ্য হব ।"

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SONAM WANGCHUK
অনশন ভাঙলেন সোনম ওয়াংচুক
সোনম ওয়াংচুক
CJP PROTEST IN DELHI
WANGCHUK ENDS HUNGER STRIKE

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