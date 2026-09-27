জ্ঞানেশ-বিতর্কে সিজেপির আন্দোলনকে সমর্থন, তবে পথে নেই সোনম
Sonam Wangchuk CJP Protest: সোনম বলেন, সব আন্দোলনে আমায় থাকতে হবে এমন কোনও ব্যাপার নেই । আশা করি এই আন্দোলনে আমায় প্রয়োজন হবে না ।
By PTI
Published : September 27, 2026 at 4:17 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 সেপ্টেম্বর: মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্য়াগ চেয়ে 2 অক্টোবর থেকে পথে নামছে সিজেপি । এই আন্দোলনকে সমর্থন জানালেন সোনম ওয়াংচুক । তবে সরাসরি আন্দোলনে অংশ নেবেন না ।
নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরোধিতায় মাত্র কয়েক মাস আগে যন্তর মন্তরে আন্দোলন করে সিজেপি । আন্দোলনের অংশ হিসেবে অনশন শুরু করেন সোনম । পরবর্তী সময়ে আন্দোলনের তীব্রতার জেরে পদত্যাগ করতে হয় তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে । কিন্তু এবার আর ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন না এই পরিবেশ কর্মী ।
তবে নির্বাচন কমিশনের জবাবদিহির প্রশ্নে তিনি যে অভিজিৎ দীপকেদের পাশেই আছেন তা স্পষ্ট করে সোনম বলেন, "দেশের ভালোর জন্য নেওয়া যে কোনও উদ্যোগের পাশে আমি সবসময় আছি । কোনও বিষয় কেউ অন্য কারও জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবি জানালে আমি সেটিকে সমর্থন করি । অনেক সংগঠনের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলকেও সমর্থন করে থাকি এ ব্যাপারে। এমনকী শাসক বিজেপির মধ্যে থাকা অনেককেও আমি একই কারণে সমর্থন করেছি । নির্বাচন প্রক্রিয়া যদি প্রশ্নের মুখে পড়ে তাহলে গণতন্ত্রে আর কিছুই বাকি থাকে না । নির্বাচন কমিশনের জবাবদিহি নিশ্চিত করা অবশ্যই প্রয়োজন । "
কিন্তু তিনি সরাসরি আন্দোলনের অংশ হবেন না সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন । তিনি বলেন, "কোনও আন্দোলনকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে আমি প্রথমে দেখি সেই আন্দোলনের কোনও ভিত্তি আছে কি না । যথার্থ বিষয়কে সামনে রেখে তৈরি হওয়া প্রতিটি আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অনেকে ঐক্যবদ্ধ হন । সর্বত্র আমায় থাকতে হবে এমন কোনও ব্যাপার নেই । আশা করি এই আন্দোলনে আমায় প্রয়োজন হবে না ।"
সোনম যখন সিজেপির আন্দোলনকে নৈতিকভাবে সমর্থন করার কথা বলছেন তখনই আটক হলেন দলের সহ-আহ্বায়ক আশুতোষ রাঙ্কা ৷ রবিবার সকালেঅ অসমের দিসপুরে সিজেপি'র একটি সভা হওয়ার কথা ছিল ৷ সেখানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন আশুতোষ ৷ দিসপুর থেকে তাঁকে এবং সিজেপি'র অন্য সব সমর্থকদের আটক করেছে অসম পুলিশ ৷
দিন কয়েক আগে একটি সর্বভারতীয় দৈনিকে নির্বাচন কমিশনের মধ্যে চলতে থাকা 'অব্যবস্থা' নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় । সেখানে লেখা হয় অন্য দুই নির্বাচন কমিশনার এসএস সান্ধু ও বিবেক জোশীকে অন্ধকারে রেখেই কমিশন পরিচালনা করছেন মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার । দশ মাসে 14 বার নিজেদের আপত্তির কথা লিখিতভাবে জানিয়েছেন দুই কমিশনার । এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়েও নানা সময়ে মতবিরোধ হয়েছে বলে লেখা হয় প্রতিবেদনে ।
এরপর থেকেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের উপর প্রবল চাপ তৈরি হয় । তাঁর পদত্যাগ তো বটেই গ্রেফতারিরও দাবি তুলেছে বিরোধী শিবির । এই প্রেক্ষাপটে সিজেপি একাধিক রাজ্যে প্রতিবাদ কর্মসূচি নিয়েছে । আগে তারা 48 ঘণ্টা সময় দিয়ে বলেছিল তার মধ্যে জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ না করলে দেশের বিভিন্ন জায়গায় তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে । সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও পদত্যাগ করেননি জ্ঞানেশ । এমতাবস্থায় গান্ধি জয়ন্তীতে মুম্বইয়ের কর্মসূচি দিয়ে শুরু হচ্ছে সিজেপির আন্দোলন। বিষয়কে সমর্থন করলেও সরাসরি অংশ নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন সোনম ।