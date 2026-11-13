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'গৃহবন্দি' সোনম ওয়াংচুক, বাড়ি ঘিরে ডজনখানেক সশস্ত্র বাহিনী ! বিশেষ বার্তা সমাজকর্মীর

Sonam Wangchuk Under House Arrest: 2025 সালে চারজন আন্দোলনকারীর খুনের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ না-হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলায় গৃহবন্দি করার অভিযোগ সোনম ওয়াংচুকের ৷

Sonam Wangchuk
'গৃহবন্দি' সোনম ওয়াংচুক ৷ (ফাইল ছবি- PTI)
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By ANI

Published : November 13, 2026 at 2:10 PM IST

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Updated : November 13, 2026 at 2:55 PM IST

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লেহ (লাদাখ), 13 নভেম্বর: জলবায়ু বিজ্ঞানী তথা সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের গৃহবন্দি করে রাখার অভিযোগ ৷ এমনকি তাঁর বাসভবনের বাইরে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ সোনম সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে একথা জানিয়েছেন ৷

ওই ভিডিয়োতে গত বছর লেহতে ঘটে যাওয়া একটি হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট তৈরিতে দেরি করা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন সোনম ৷ তাঁর অভিযোগ, তিনি লাদাখের কাউন্সিল নির্বাচন এবং খুনের ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট তৈরি না-হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলায় গৃহবন্দি করা হয়েছে ৷

সোনম তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে দেওয়া একটি পোস্টে জানিয়েছেন, সরকারের তরফে তাঁকে 'বাড়িতে থাকা'র পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ আর সেই মতো তাঁর বাড়ির চারদিকে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন রাখা হয়েছে ৷ গৃহবন্দি করে রাখার নেপথ্যে দু’টি কারণ রয়েছে বলে মনে করছেন তিনি ৷

প্রথমত, 2025 সালের সেপ্টেম্বর মাসে একাধিক আন্দোলনকারীর হত্যাকাণ্ডে তদন্ত রিপোর্ট তৈরি না-হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলা ৷ দ্বিতীয়ত, লাদাখে তড়িঘড়ি কাউন্সিল নির্বাচন করা নিয়ে তাঁর সরব হওয়া ৷

2025 সালের 24 সেপ্টেম্বর লেহতে বিক্ষোভ চলাকালীন চারজনেরও বেশি সাধারণ নাগরিক নিহত হন ৷ তাঁরা লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা এবং ষষ্ঠ তফসিলের অধীনে সাংবিধানিক সুরক্ষার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিলেন ৷

সোশাল মিডিয়ায় সোনম লিখেছেন, আমি গৃহবন্দি... ডজনখানেক সশস্ত্র প্রহরী আমার বাড়ি ঘিরে রেখেছে ৷ অথচ সরকারিভাবে আমাকে বাড়িতে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ আর এইসব হচ্ছে আমার তরফে কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্ন তোলায় ৷ যেমন, লেহ-তে গত বছর ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট তৈরি হতে কেন দেরি হচ্ছে ৷ কেনই বা তীব্র ঠান্ডার মধ্যে জনগণের উপর তড়িঘড়ি করে লোক দেখানো কাউন্সিল নির্বাচন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ?"

সোনম অভিযোগ করেছেন, তাঁর সমস্ত সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলি কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ তিনি লিখেছেন, "পুরো লাদাখ প্রতিবাদে উত্তাল ৷ বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে আমার এক্স (X), ইনস্টাগ্রাম ও ইউটিউবে চ্যানেলে সাধারণ মানুষের রিচ ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ দয়া করে এই বার্তাটি ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করুন...৷"

এর আগে, গত 5 নভেম্বর সোনম লাদাখ প্রশাসনের একটি নোটিশের সমালোচনা করেছিলেন ৷ ওই নোটিশে 'হিমালয়ান ইনস্টিটিউট অফ অল্টারনেটিভ লার্নিং' (HIAL)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ হাইকোর্টে বিষয়টি নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত তারা যেন ফিয়াং-এর 'ডেজার্ট ফ্লাওয়ার স্কুল'-এ আর কোনও কার্যক্রম (পঠনপাঠন) পরিচালনা না-করে ৷

এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে সোনম ওই নোটিশকে 'শাহি ফরমান' বলে সমালোচনা করেছিলেন ৷ এমনকি প্রশাসনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে বলেছিলেন, "স্কুল বন্ধ করো আর মদের দোকান খোলো ৷" এমনকি সকল সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশে তিনি বার্তা দেন, যাঁরা লেফটেন্যান্ট গভর্নরের সাংবাদিক বৈঠকটি কভার করেছিলেন, যেন তাঁর (সোনম ওয়াংচুক) প্রতিক্রিয়া অবশ্যই নেন ৷ এমনকি এই ইস্যুতে গ্লোবাল প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্সে ভারতের অবস্থানের বিষয়টিও উল্লেখ করেন ৷

Last Updated : November 13, 2026 at 2:55 PM IST

TAGGED:

SONAM WANGCHUK
HOUSE ARREST
LADAKH COUNCIL ELECTIONS
সোনম ওয়াংচুক
গৃহবন্দি সোনম ওয়াংচুক

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