'গৃহবন্দি' সোনম ওয়াংচুক, বাড়ি ঘিরে ডজনখানেক সশস্ত্র বাহিনী ! বিশেষ বার্তা সমাজকর্মীর

'গৃহবন্দি' সোনম ওয়াংচুক, বাড়ি ঘিরে ডজনখানেক সশস্ত্র বাহিনী ! বিশেষ বার্তা সমাজকর্মীর
Sonam Wangchuk Under House Arrest: 2025 সালে চারজন আন্দোলনকারীর খুনের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ না-হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলায় গৃহবন্দি করার অভিযোগ সোনম ওয়াংচুকের ৷
By ANI
Published : November 13, 2026 at 2:10 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 2:55 PM IST
লেহ (লাদাখ), 13 নভেম্বর: জলবায়ু বিজ্ঞানী তথা সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের গৃহবন্দি করে রাখার অভিযোগ ৷ এমনকি তাঁর বাসভবনের বাইরে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ সোনম সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে একথা জানিয়েছেন ৷
ওই ভিডিয়োতে গত বছর লেহতে ঘটে যাওয়া একটি হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট তৈরিতে দেরি করা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন সোনম ৷ তাঁর অভিযোগ, তিনি লাদাখের কাউন্সিল নির্বাচন এবং খুনের ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট তৈরি না-হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলায় গৃহবন্দি করা হয়েছে ৷
I AM UNDER HOUSE ARREST— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) November 12, 2026
Dozens of armed guards surround my house while the government version says 'I have been advised to stay at home'. All for asking uncomfortable questions like... why is the Judicial Enquiry Commission Report (of last year's killings in Leh) is delayed &… pic.twitter.com/c48SMwXTrN
সোনম তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে দেওয়া একটি পোস্টে জানিয়েছেন, সরকারের তরফে তাঁকে 'বাড়িতে থাকা'র পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ আর সেই মতো তাঁর বাড়ির চারদিকে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন রাখা হয়েছে ৷ গৃহবন্দি করে রাখার নেপথ্যে দু’টি কারণ রয়েছে বলে মনে করছেন তিনি ৷
প্রথমত, 2025 সালের সেপ্টেম্বর মাসে একাধিক আন্দোলনকারীর হত্যাকাণ্ডে তদন্ত রিপোর্ট তৈরি না-হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলা ৷ দ্বিতীয়ত, লাদাখে তড়িঘড়ি কাউন্সিল নির্বাচন করা নিয়ে তাঁর সরব হওয়া ৷
2025 সালের 24 সেপ্টেম্বর লেহতে বিক্ষোভ চলাকালীন চারজনেরও বেশি সাধারণ নাগরিক নিহত হন ৷ তাঁরা লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা এবং ষষ্ঠ তফসিলের অধীনে সাংবিধানিক সুরক্ষার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিলেন ৷
সোশাল মিডিয়ায় সোনম লিখেছেন, আমি গৃহবন্দি... ডজনখানেক সশস্ত্র প্রহরী আমার বাড়ি ঘিরে রেখেছে ৷ অথচ সরকারিভাবে আমাকে বাড়িতে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ আর এইসব হচ্ছে আমার তরফে কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্ন তোলায় ৷ যেমন, লেহ-তে গত বছর ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট তৈরি হতে কেন দেরি হচ্ছে ৷ কেনই বা তীব্র ঠান্ডার মধ্যে জনগণের উপর তড়িঘড়ি করে লোক দেখানো কাউন্সিল নির্বাচন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ?"
I AM UNDER HOUSE ARREST Dozens of armed guards surround my house while the government version says 'I have been advised to stay at home'. All for asking uncomfortable questions like... why is the Judicial Enquiry Commission Report (of last year's killings in Leh) is delayed & a phoney Council election is foisted on people with rocket speed in mid winter. Whole of Ladakh is in protest. My X, Instagram & YouTube reach have been drastically suppressed in the world's largest democracy. Please help share this message...— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) November 12, 2026
সোনম অভিযোগ করেছেন, তাঁর সমস্ত সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলি কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ তিনি লিখেছেন, "পুরো লাদাখ প্রতিবাদে উত্তাল ৷ বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে আমার এক্স (X), ইনস্টাগ্রাম ও ইউটিউবে চ্যানেলে সাধারণ মানুষের রিচ ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ দয়া করে এই বার্তাটি ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করুন...৷"
এর আগে, গত 5 নভেম্বর সোনম লাদাখ প্রশাসনের একটি নোটিশের সমালোচনা করেছিলেন ৷ ওই নোটিশে 'হিমালয়ান ইনস্টিটিউট অফ অল্টারনেটিভ লার্নিং' (HIAL)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ হাইকোর্টে বিষয়টি নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত তারা যেন ফিয়াং-এর 'ডেজার্ট ফ্লাওয়ার স্কুল'-এ আর কোনও কার্যক্রম (পঠনপাঠন) পরিচালনা না-করে ৷
এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে সোনম ওই নোটিশকে 'শাহি ফরমান' বলে সমালোচনা করেছিলেন ৷ এমনকি প্রশাসনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে বলেছিলেন, "স্কুল বন্ধ করো আর মদের দোকান খোলো ৷" এমনকি সকল সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশে তিনি বার্তা দেন, যাঁরা লেফটেন্যান্ট গভর্নরের সাংবাদিক বৈঠকটি কভার করেছিলেন, যেন তাঁর (সোনম ওয়াংচুক) প্রতিক্রিয়া অবশ্যই নেন ৷ এমনকি এই ইস্যুতে গ্লোবাল প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্সে ভারতের অবস্থানের বিষয়টিও উল্লেখ করেন ৷