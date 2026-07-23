তিন সপ্তাহ সময় দেওয়া হল, জামিন খারিজ করে আত্মসমর্পণের 'সুপ্রিম' নির্দেশ সোনমকে

তিন সপ্তাহ সময় দেওয়া হল, জামিন খারিজ করে আত্মসমর্পণের 'সুপ্রিম' নির্দেশ সোনমকে
হানিমুনে গিয়ে স্বামীকে খুন ৷ সোনম রঘুবংশীর জামিন বাতিল করে আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের ৷
By Sumit Saxena
Published : July 23, 2026 at 2:59 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 জুলাই: রাজা রঘুবংশী হত্যা মামলায় বড় ধাক্কা খেলেন প্রধান অভিযুক্ত সোনম রঘুবংশী। মেঘালয়ে হানিমুনে গিয়ে স্বামী রাজা রঘুবংশীকে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত সোনমের জামিন বৃহস্পতিবার খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত।
উল্লেখ্য, 2025 সালের মে মাসে মেঘালয়ে গিয়ে স্বামী রাজা রঘুবংশীকে খুনে অভিযুক্ত সোনম। ঘটনার নৃশংসতায় দেশজুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। গত 26 এপ্রিল মেঘালয় হাইকোর্ট সোনমের জামিন মঞ্জুর করে ৷ সূত্রের খবর, পুলিশের সামান্য 'প্রক্রিয়াগত ত্রুটি' ছিল গ্রেফতারি মেমোতে। ওই নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে মেঘালয় সরকার। গত পরশু, অর্থাৎ মঙ্গলবার শুনানি শেষে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ ছিল আদালতের সাক্ষ্যগ্রহণের সময় সোনমকে আত্মসমর্পণ করতেই হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর জামিনের বিষয়টি দেখা হবে।
আজ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এমএম সুন্দ্রেশ এবং বিচারপতি পিভি ভারালের ডিভিশন বেঞ্চে ছিল এই মামলার শুনানি। এদিন বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট অভিযুক্ত সোনমকে আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছে। তাই সোনমের জামিন খারিজ করে দেওয়া হল ৷ আদালতের মতে, এই পর্যায়ে সোনমের মুক্তি চলমান বিচারকার্যকে বাধা দিতে পারে।
শিলং আদালত আগে জানিয়েছিল, অভিযুক্তকে কেন গ্রেফতার করা হচ্ছে, তার সঠিক কারণ দেখানো হয়নি। ফলে ওই গ্রেফতারি আইনত গ্রহণযোগ্য নয়। তারপরই সোনমের জামিনের বিরোধিতা করে মেঘালয় হাইকোর্টে যায় রাজ্য সরকার। কিন্তু হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের রায়কেই বহাল রাখে। তারপর হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে মেঘালয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে যায়।
এদিন সোনমের পক্ষে ছিলেন প্রবীণ আইনজীবী অর্ধেন্দুমাউলি কুমার প্রসাদ এবং রাজ্য সরকারের পক্ষে ছিলেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা ৷ সর্বোচ্চ আদালত পর্যবেক্ষণ করে, গ্রেফতারের কারণ জানানোর ক্ষেত্রে ত্রুটির ভিত্তিতে সোনমের জামিন মঞ্জুর করে হাইকোর্ট ও বিচারিক আদালত ভুল করেছে। বেঞ্চ জানায়, অভিযুক্তকে গ্রেফতারের কারণ দেখানোর নোটিশ না-দেওয়া, তদন্তের উদ্দেশে তাকে পুনরায় গ্রেফতার করার ক্ষেত্রে কোনও বাধা হিসেবে কাজ করবে না।
ঘটনাপ্রবাহের ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, অভিযুক্ত জামিন পাওয়ার যোগ্য নন। শুধু মামলার উপর ভিত্তি করে নয়, উভয় আদালত কর্তৃক আলোচিত কারণগুলির ভিত্তিতেও। বিচারপতি এমএম সুন্দ্রেশ বলেন, "এমন নয় যে সোনমকে গ্রেফতারের কারণ-সমূহ জানানো হয়নি। গ্রেফতারের কারণ-সমূহ না জানানো এবং পর্যাপ্ত কারণ দেখানোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে ৷" বেঞ্চ আরও একবার জানিয়েছে, "আদালতের দেওয়া রায়ের ভিত্তিতে জামিন মঞ্জুর করে নিম্ন আদালত দু'টিই (বিচারিক আদালত এবং মেঘালয় হাইকোর্ট) ভুল করেছে। আমরা মনে করি যে এই পর্যায়ে অভিযুক্তের ক্রমাগত জামিন চলমান বিচারকার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। আমরা তাই বিতর্কিত নির্দেশ বাতিল করছি ৷ আগামী 3 সপ্তাহের মধ্যে সোনমকে আত্মসমর্পণ করতে হবে ৷"
2025 সালের মে মাসে মেঘালয়ের পূর্ব খাসি পাহাড়ে মধুচন্দ্রিমায় গিয়েছিলেন রাজা এবং সোনম। তারপর আচমকাই দু'জন নিখোঁজ হয়ে যান। পরিবারের লোকরা পুলিশের দ্বারস্থ হন। খোঁজাখুঁজি শুরু করে পুলিশ বেশ কয়েক দিন বাদে একটি গিরিখাত থেকে রাজার দেহ উদ্ধার করে। তখনও সোনমের উপর সন্দেহ হয়নি কারও। পরে তাঁকে আটক করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তদন্ত যত এগিয়েছে, এই ঘটনায় রহস্যের জাল ততই ঘন হয়েছে। অভিযোগ ওঠে, প্রেমিক রাজ কুশওয়াহা এবং আরও তিন জনের সহযোগিতায় রাজাকে খুনের ষড়যন্ত্র করেছিলেন সোনম। পুলিশ একে একে সকলকে গ্রেফতার করে।