নেশার টাকার জন্য বাবাকে হত্যা ! 24 ঘণ্টায় তিন খুনে রক্তাক্ত দেরাদুন

নেশার টাকার জন্য বাবাকে হত্যা ! 24 ঘণ্টায় তিন খুনে রক্তাক্ত দেরাদুন
Dehradun: নেশার আসক্তি, কিশোরদের মধ্যে হিংসা এবং সম্পত্তি-বিবাদ, তিনটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি শহরের নিরাপত্তা ও সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে ।
Published : November 10, 2026 at 4:05 PM IST
দেরাদুন, 10 নভেম্বর: একের পর এক খুনের ঘটনায় কার্যত আতঙ্ক ছড়িয়েছে উত্তরাখণ্ডের রাজধানী দেরাদুনে । মাত্র 24 ঘণ্টার মধ্যে তিনটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় চাপে পুলিশ-প্রশাসন । কোথাও নেশার টাকা না পেয়ে বাবাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে খুনের অভিযোগ উঠেছে ছেলের বিরুদ্ধে, কোথাও আবার সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে খুন হতে হয়েছে এক যুবককে । এরই মধ্যে দুই কিশোরের বিবাদে 15 বছরের এক কিশোরের রহস্যমৃত্যু ঘিরেও তৈরি হয়েছে উত্তেজনা । পরপর এই তিন ঘটনায় শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।
সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে দেরাদুনের রাজপুর থানা এলাকার চলাং কুলহানে । অভিযোগ, নেশার জন্য টাকা চেয়ে না পেয়ে নিজের 62 বছরের বাবা মদন রানার উপর ছুরি নিয়ে হামলা চালায় 35 বছরের ছেলে নীতিন রানা । সোমবার সন্ধেয় ঘটে এই ঘটনা । গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি । চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয় মদনের । অভিযুক্ত ছেলেকে ইতিমধ্যে আটক করেছে পুলিশ ।
পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার সন্ধে প্রায় 7 টা 15 মিনিট নাগাদ 112 নম্বরে ফোন করে জানানো হয়, চলাং কুলহানের বাসিন্দা মদন রানাকে তাঁর ছেলে ছুরি মেরে জখম করেছে । খবর পেয়ে রাজপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । পরে 108 নম্বরের অ্যাম্বুল্যান্সে করে তাঁকে করোনেশন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । কিন্তু চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যু হয় তাঁর ।
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, নীতিন দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত । ঘটনার দিন সন্ধেয় সে তার ভাগ্নে ঋষভ রাওয়াতের কাছে নেশার জন্য টাকা চায় । ঋষভ টাকা দিতে অস্বীকার করতেই কাস্তে নিয়ে তাঁর উপর হামলা চালাতে উদ্যত হয় নীতিন । কোনওক্রমে সেখান থেকে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন ঋষভ । পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং ছেলেকে আটকাতে এগিয়ে আসেন বাবা মদন । কিন্তু বাবার বকুনি ও বাধায় ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর উপর ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নীতিন । মুহূর্তের মধ্যে রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বৃদ্ধ ।
ঘটনার পর অভিযুক্তকে আটক করার পাশাপাশি ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির (এফএসএল) দলকে ঘটনাস্থলে ডেকে পাঠায় পুলিশ । সেখান থেকে প্রয়োজনীয় নমুনা ও তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে । রাজপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পি ডি ভট্ট জানিয়েছেন, অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ করা হবে ।
সুরি চকে কিশোরের রহস্যমৃত্যু
দেরাদুনের দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে সুরি চকে । সেখানে কয়েকজন কিশোরের মধ্যে সামান্য বিবাদকে কেন্দ্র করে মৃত্যু হয়েছে 15 বছরের অর্শের । কীভাবে তার মৃত্যু হল, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে । পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার পর অর্শের বন্ধুরাই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে নিজেদের পরিচয় গোপন করে সেখান থেকে চলে যায় । পরে ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছন পরিবারের সদস্যরা । তাঁদের সন্দেহ, অর্শের মৃত্যুর পিছনে বন্ধুদের ভূমিকা থাকতে পারে । পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং অর্শের বন্ধুদের ভূমিকা খতিয়ে দেখছে ।
সম্পত্তির বিবাদে খুন যুবক
তৃতীয় হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে রায়পুর থানা এলাকার তল্লা অধোইওয়ালায় । সেখানে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে গৌরব নামে এক যুবককে ধারালো খুখরি দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে । হামলায় গুরুতর জখম হয়েছেন গৌরবের এক খুড়তুতো ভাইও । ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় । অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে ।
মাত্র 24 ঘণ্টার মধ্যে তিনটি পৃথক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দেরাদুনে উদ্বেগ বেড়েছে । নেশার আসক্তি, কিশোরদের মধ্যে হিংসা এবং সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ- তিনটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাগুলি শহরের নিরাপত্তা ও সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে ।