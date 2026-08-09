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নিট-কাণ্ডে পদত্যাগ কেন ? কারণ ফাঁস প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের

Zen-Z দের সন্তানসম তুলনা করে যন্তর মন্তরে বিক্ষোভের জেরে পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ৷

DHARMENDRA PRADHAN
বিজেপি সাংসদ ধর্মেন্দ্র প্রধান শুক্রবার কটকের আঠাগড়ের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির পরিদর্শনের সময় সমর্থকদের শুভেচ্ছা জানানোর মুহূর্ত (ANI)
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By PTI

Published : August 9, 2026 at 10:07 AM IST

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ভুবনেশ্বর, 9 অগস্ট: দিল্লির যন্তর মন্তরে ব্যাপক বিক্ষোভের জেরে পদত্যাগের দুই সপ্তাহ পর মুখ খুললেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ৷ শনিবার ভুবনেশ্বরের জিএম (GM) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সামনে ভাষণ দেওয়ার সময় পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে কথা বলেন তিনি ।

প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা সম্বলপুরের সাংসদ ধর্মেন্দ্র প্রধান জানান, নিট (NEET) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে বিক্ষোভের সময় 'জেন-জি' (Gen Z) বা বর্তমান প্রজন্মের তরুণদের 'বিভ্রান্ত' করার চেষ্টা হয়েছিল । এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই তিনি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ।

তাঁর কথায়, "জেন-জি আমাদেরই সন্তান । কিছু মানুষ তাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল । তখন আমার কোনও ব্যক্তিগত সমস্যা ছিল না । ভারতে প্রতি বছর অন্তত দুই কোটি শিশুর জন্ম হয় । গত 10 বছরে 20 কোটি শিশুর জন্ম হয়েছে । তাদের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং তারাই ভারতকে 'বিশ্বগুরু' হিসেবে গড়ে তুলবে । পদ আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না ।"

গত 25 জুলাই প্রধান মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন । তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন ৷ রাইরাখোল-এ আয়োজিত আরেকটি সভায় প্রধান ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজু জনতা দলের (বিজেডি) সভাপতি নবীন পট্টনায়েকের সমালোচনা করেন । জানান, বিমানবন্দরের কাছে বিজেডির যুব ও ছাত্র শাখার কর্মীদের বিক্ষোভ এবং গো ব্যাক স্লোগান দেওয়ায় তিনি বিচলিত হননি ।

তাঁর কথায়, "আমি এক কৃষকের সন্তান । আপনারা যদি আমাকে ফিরে যেতেও বলেন, আবার আসব ।" এই বিক্ষোভের পিছনে বিজেডি সভাপতির উসকানি রয়েছে এমন দাবি করে প্রধান আরও বলেন, "ওড়িশার মানুষের কাছে লজ্জার কারণ এবং খারাপ মানুষ বলেও আমাকে অভিহিত করেন নবীনবাবু । আমি কি কখনও এমন কিছু করেছি যা ওড়িশার মানুষকে লজ্জিত করবে ?"—তাঁর এই প্রশ্নের জবাবে উপস্থিত জনতা সমস্বরে 'না' বলে চিৎকার করে।

ধর্মেন্দ্র বলেন, "আমি হয়তো রাজ্যের জন্য বিশেষ কোনও গৌরব বয়ে আনছি না, কিন্তু আমার কাজের মাধ্যমে এখানকার মানুষকে কখনই অসম্মানিত করিনি । রাজ্যের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোনও কাজ আমি কখনও করব না ।"

প্রধান জানান, ভগবান জগন্নাথ এবং সম্বলপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সমলেশ্বরীর আশীর্বাদে 12 বছর আগে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছিলেন । নবীন পট্টনায়েকের বিরুদ্ধে তিনি যে মঞ্চ থেকে মন্তব্য করেছিলেন, সেখানে বিজেডি বিধায়ক তথা ওড়িশা বিধানসভায় দলের উপ-নেতা প্রসন্ন আচার্যও উপস্থিত ছিলেন ।

ধর্মেন্দ্র বলেন, "বিজেডির প্রতিবাদের বিষয়টি মাথায় রেখে প্রসন্ন ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলাম আমার সেখানে যাওয়া উচিত কি না । প্রসন্ন আসার কথা বলেন এবং আশ্বস্ত করেন আমাকে স্বাগত জানানো হবে । তাঁর অনুমতি নিয়েই এখানে এসেছি ।"

বিজেডির সম্বলপুর জেলা সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রোহিত পূজারি প্রধানের মন্তব্যের পাল্টা জবাবে বলেন , "ছাত্র বিক্ষোভ সামলানোর বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই বিজেপি নেতা সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন ৷ কেউ তাঁকে হেয় করেনি । বরং দল ও সরকারই তাঁকে হেয় করেছে ৷ কারণ যন্তর মন্তরে শান্তিপূর্ণ ছাত্র আন্দোলনের সময় পুলিশ লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও দমনপীড়ন চালিয়েছিল । এসব ঘটনার কারণেই ধর্মেন্দ্র প্রধান সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন । আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর পুলিশের বাড়াবাড়ির জন্য তিনি কেন পট্টনায়েককে দায়ী করছেন, তা আমার বোধগম্য নয় ।"

বিজেডি নেতা দাবি করেন, "পট্টনায়েক কেন ধর্মেন্দ্রকে হেয় করতে চাইবেন ? সারা দেশ জানে তাঁর কারণেই 21 জন শিক্ষার্থী চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছিল । যে 22 লক্ষ পড়ুয়া পরীক্ষায় বসেছিল, তাদের মধ্যে প্রায় 21 লক্ষ নিশ্চয়ই মানসিক অবসাদের শিকার । তাঁকে হেয় করার কোনও প্রয়োজন নেই; তিনি নিজেকেই হেয় করেছেন । বিজেপি সরকারের ভুল নীতির কারণেই প্রধানের বদনাম হয়েছে ।"

এদিকে, দলীয় যুব ও ছাত্র সংগঠনের বিক্ষোভের আশঙ্কায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সম্বলপুর পুলিশ প্রায় 30 জন বিজেডি কর্মীকে আটক করেছে বলে খবর ৷

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