এখনও অবসাদে, আর্থিক প্যাকেজ চান আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার একমাত্র জীবিত
12 জুন আমেদাবাদ থেকে ওড়ার কিছুক্ষণ পরেই বোয়িং 787-8 বিমানটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ৷ সেই বিমানে ছিলেন বিশ্বাস কুমার রমেশ ৷
By PTI
Published : November 4, 2025 at 6:00 PM IST
লন্ডন, 4 নভেম্বর: 40 বছরের বিশ্বাস কুমার রমেশ ৷ 12 জুন আমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া একমাত্র ব্যক্তি ৷ দুর্ঘটনায় তিনি যে শারীরিক ও মানসিক আঘাত পেয়েছেন, তার সঙ্গে এখনও লড়াই করে চলেছেন ৷ তাই এবার তিনি আর্থিক সহায়তার জন্য একটি জনকল্যাণমূলক প্যাকেজের আবেদন করেছেন ।
ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক রমেশ ৷ দুর্ঘটনার পর ইংল্যান্ডের পূর্ব মিডল্যান্ডস অঞ্চলের লেস্টারে বাড়ি ফেরেন তিনি ৷ প্রায় মাস খানেক হয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু স্বাভাবিক জীবনে এখনও ফিরতে পারেননি ৷ তাঁর চার বছরের একটি ছেলে রয়েছে ৷ বর্তমানে রমেশ ঘরের কাজকর্মের জন্য তাঁর স্ত্রীর উপর নির্ভর করেন ৷
বাড়ি থেকে খুব একটা বের হন না ৷ বেশিরভাগ সময়ই তাঁর ঘরের মধ্যে কাটান ৷ এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনায় চোখের সামনে তাঁর ভাই অজয়ের মৃত্যু হয়েছে ৷ সেই ঘটনায় তিনি খুবই মর্মাহত । রমেশের পোস্ট-ট্রম্যাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডারের (PTSD)হয়েছে ৷ এর জন্য প্রয়োজন চিকিৎসার ৷ সেই চিকিৎসা পেতে তাঁকে লড়াই করতে হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ।
সম্প্রতি লেস্টার কমিউনিটি গ্রুপগুলির তরফে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ৷ সেখানে বিশ্বাস কুমার রমেশ সাংবাদিকদের বলেন, "এটা খুবই বেদনাদায়ক...আমি ভেঙে পড়েছি ৷"
এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, তারা বিশ্বাস কুমার রমেশের প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন এবং তাঁর এই কঠিন সময়ে রমেশের পরিবারকে তারা নিয়মিত সহায়তা করে আসছে ৷ দুর্ঘটনার তদন্ত শেষ না-হওয়া পর্যন্ত 95 শতাংশেরও বেশি ক্ষতিগ্রস্তকে এখন অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে ।
ব্রিটেনের অবসরপ্রাপ্ত আইনজীবী র্যাড সেইগার রমেশের মুখপাত্রের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করার জন্য এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও ক্যাম্পবেল উইলসনের কাছে তিনি আবেদন করেছেন যেন তিনি রমেশের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন ।
তিনি পিটিআইকে বলেন, "এই বিমান দুর্ঘটনা ব্রিটেন এবং ভারতে উভয় পরিবারের উপরই খারাপ প্রভাব ফেলেছে ৷ আমরা এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও ক্যাম্পবেল উইলসনের কাছে সরাসরি আবেদন জানাচ্ছি যে, তিনি নিজে এসে বিষয়টি যেন দেখেন এবং তারপর রমেশকে সাহায্য করার জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ৷ রমেশের অনেক সাহায্যের প্রয়োজন । তাঁর শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা ভালো নেই । পরিবারটি দিউতে একটি মাছ ধরার ব্যবসাও চালাত, যা জুন মাসে দুর্ঘটনার পর বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে ৷ তাই তারা আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ।"
উল্লেখ্য, লন্ডনগামী বোয়িং 787-8 বিমানটি ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই 12 জুন গুজরাতের আমেদাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে ভেঙে পড়ে ৷ তখন 11-এ সিটে বসে ছিলেন বিশ্বাস কুমার রমেশ । ওই ঘটনায় বিমানের অন্যান্য যাত্রী এবং ক্রুদের মৃত্যু হয় ৷ পাশাপাশি শহরের বিজে মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলের উপর বিমানটি ভেঙে পড়ায় সেখানকার অনেক পড়ুয়াও নিহত হন । কিন্তু ঘটনায় বেঁচে যান একমাত্র রমেশ ৷