‘আমাকে বিয়ে না করলে...!’ ভিডিয়ো কলে প্রেমিককে হুমকি, উদ্ধার তরুণীর ঝুলন্ত দেহ

‘আমাকে বিয়ে না করলে...!’ ভিডিয়ো কলে প্রেমিককে হুমকি, উদ্ধার তরুণীর ঝুলন্ত দেহ
Software Engineer Death: তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদ সংলগ্ন মাধাপুর থানা এলাকার ঘটনা ৷ নিহতের নাম, অর্চনা চৌধুরী মালিক (29) ৷
Published : October 26, 2026 at 5:46 PM IST
হায়দরাবাদ, 26 অক্টোবর: গভীর রাতে প্রেমিকার ভিডিয়ো কল ৷ বিয়ে না করলে চরম পদক্ষেপের হুমকি ৷ তারপর কল কেটে দেওয়া ৷ ফোনে-ভিডিয়ো কলে যোগাযোগ করতে না পেরে শেষপর্যন্ত ভোরে যখন প্রেমিকার বাড়িতে প্রেমিক পৌঁছন, তখন সবশেষ ৷ সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলছে প্রেমিকার নিথর দেহ ৷
রবিবার ভোরে তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদ সংলগ্ন মাধাপুর থানা এলাকায় ঘটনাটি ঘটে ৷ মৃত তরুণীর নাম অর্চনা চৌধুরী মালিক ৷ বয়স 29 ৷ তাঁর প্রেমিকের নাম ভাণ্ডারি বিমল ৷ বিমলের কাছ থেকে খবর পেয়েই পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় ৷ দেহ উদ্ধার করে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই ওই তরুণীর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে ৷
স্থানীয় পুলিশ আধিকারিক কে ভি সুব্বা রাও জানিয়েছেন, অর্চনা উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা ৷ তিনি একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়র ৷ হায়দরাবাদে একটি বেসরকারি সংস্থায় সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি ৷ প্রেমিক ভাণ্ডারি বিমল তাঁর সহকর্মী ৷ চার বছর ধরে তাঁরা প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন ৷ বিমল উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দা ৷ তিনি বিবাহিত ৷ তিনি সেকেন্দ্রাবাদের বোলারুমে থাকেন ৷ আর অর্চনা থাকতেন মাধাপুরের চান্দা নায়ক থান্ডা এলাকার একটি রেসিডেন্সিতে ৷
পুলিশকে বিমল জানিয়েছেন, শনিবার রাত আড়াইটে নাগাদ তিনি ও তাঁর মা একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চেরিয়ালের দিকে যাচ্ছিলেন ৷ সেই সময় অর্চনা তাঁকে ভিডিয়ো কল করেন । সিলিং ফ্যানের সঙ্গে বাঁধা একটি ওড়না দেখিয়ে বলেন, ‘আমাকে বিয়ে না করলে নিজের জীবন শেষ করে দেব’ ৷
পুলিশের কাছে বিমল দাবি করেছেন, এরপরই অর্চনা কলটি কেটে দেন । তিনি বেশ কয়েকবার পালটা কল করার চেষ্টা করলেও কোনও সাড়া পাননি । তখনই তিনি মাধাপুরে অর্চনার বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ৷ রবিবার ভোর সাড়ে 5টার নাগাদ তিনি সেখানে পৌঁছন ৷ বাইরে থেকে ডাকাডাকি করে বা দরজা ধাক্কা দিয়েও অর্চনার কোনও সাড়া পাননি তিনি ৷ তখন তিনি পুলিশকে খবর দেন ৷
পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়৷ দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকে ৷ দেখা যায়, সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলছে অর্চনার দেহ ৷ পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় ৷ প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে যে বিমলের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সম্পর্ক ভালো ছিল না ৷ তিনি বিবাহবিচ্ছেদের চেষ্টা করছিলেন ৷ বিবাহবিচ্ছেদের পর অর্চনাকে বিয়ে করার পরিকল্পনা ছিল তাঁর ৷ ফলে পুলিশ জানতে চাইছে, অর্চনা তাহলে এখনই কেন বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন ? কী নিয়ে বিবাদ চলছিল অর্চনা ও বিমলের মধ্যে ?
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