অরুণাচল সীমান্তে মুখোমুখি ভারতীয় সেনাবাহিনী ও পিএলএ ! ভিডিয়ো ঘিরে জল্পনা

অরুণাচল সীমান্তে মুখোমুখি ভারতীয় সেনাবাহিনী ও পিএলএ ! ভিডিয়ো ঘিরে জল্পনা
সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োগুলির সত্যতা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে থাকলেও প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বা ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি ।
Published : August 6, 2026 at 8:02 PM IST
তিনসুকিয়া/তেজপুর, 6 অগস্ট: ভারত-চিন সম্পর্ক স্বাভাবিক করার কূটনৈতিক প্রচেষ্টা যখন নতুন করে গতি পাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ই অরুণাচল প্রদেশের ভারত-চিন সীমান্ত ঘিরে ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিয়ো ও ছবি নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে । সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সেই ভিডিয়োতে আপার সুবনসিরি জেলার তাকসিং (Taksing) সেক্টরে ভারতীয় সেনা এবং চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মি (PLA)-র জওয়ানদের মুখোমুখি অবস্থানে দেখা যাচ্ছে বলে দাবি করা হচ্ছে । তবে এ ব্যাপারে কোনও সরকারি বা সেনাবাহিনীর আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি ।
সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োটি 2026 সালের 26 জুলাইয়ের বলে দাবি করা হচ্ছে । ভিডিয়োতে সীমান্ত এলাকায় দুই দেশের সেনাদের মুখোমুখি অবস্থান এবং উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির ইঙ্গিত মিলছে বলেও দাবি সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন পোস্টে করা হয়েছে । তবে ভিডিয়োগুলির সত্যতা, স্থান এবং সময় ইটিভি ভারত স্বাধীনভাবে যাচাই করেনি ।
ঘটনার সত্যতা জানতে ইটিভি ভারতের তরফে অসমের তেজপুরে অবস্থিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা জনসংযোগ আধিকারিকের (PRO) সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও, এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । ফলে সীমান্তে আদৌ কোনও সংঘাত বা মুখোমুখি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।
পুরনো অভিযোগ ফের আলোচনায়
এই ভিডিয়োগুলি সামনে আসার সময়টাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ । গত জুন মাসে Nah Welfare Society নামে একটি স্থানীয় সংগঠন অভিযোগ করেছিল, অরুণাচলের তাকসিং, মাজা, গালেমু, পোত্রাং লেক এবং আসাফিলা সংলগ্ন এলাকায় চিনের তরফে নতুন করে পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ চলছে । সীমান্তবর্তী এলাকায় রাস্তা এবং অন্যান্য নির্মাণকাজ নিয়ে সেই সময়ও প্রশ্ন উঠেছিল । যদিও ওই অভিযোগেরও সরকারি স্তরে কোনও নিশ্চিত প্রমাণ প্রকাশ্যে আসেনি । ফলে সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়ো ঘিরে পুরনো সেই অভিযোগগুলিও আবার নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে ।
রাজ্য সরকারের অবস্থান অপরিবর্তিত
অরুণাচল প্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এর আগেও একাধিকবার স্পষ্ট জানিয়েছেন, সীমান্তে চিনা বাহিনীর অনুপ্রবেশ বা স্থায়ী উপস্থিতির অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই । তাঁর দাবি, রাজ্য প্রশাসনের কাছে এমন কোনও তথ্য নেই যা এই ধরনের অভিযোগকে সমর্থন করে । সরকারি এই অবস্থানের সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া দাবির স্পষ্ট ফারাক থাকায় বিভ্রান্তি আরও বেড়েছে ।
সংবেদনশীল সীমান্ত, বাড়ছে নজর
ভারত-চিন সীমান্তের পূর্বাঞ্চল, বিশেষ করে অরুণাচল প্রদেশ, দীর্ঘদিন ধরেই দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক ও সামরিক টানাপোড়েনের অন্যতম কেন্দ্র । চিন এখনও অরুণাচল প্রদেশের একটি বড় অংশকে নিজেদের ভূখণ্ড বলে দাবি করে । অন্যদিকে ভারত বারবার স্পষ্ট করেছে, অরুণাচল প্রদেশ দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সেই অবস্থান থেকে তারা একচুলও সরে আসবে না ।
গত কয়েক বছরে লাদাখের পাশাপাশি অরুণাচলের বিভিন্ন সেক্টরেও দুই দেশের সেনার মধ্যে একাধিকবার মুখোমুখি সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । পরবর্তী সময়ে কূটনৈতিক ও সামরিক পর্যায়ের বৈঠকের মাধ্যমে উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করা হয়েছে ।
সরকারি বক্তব্যের অপেক্ষা
বর্তমানে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োগুলির সত্যতা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে থাকলেও প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বা ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি । তবে এই ঘটনা আরও একবার মনে করিয়ে দিল, ভারত-চিন সীমান্তে পরিস্থিতি যতই শান্ত থাকার দাবি করা হোক না কেন, সীমান্ত সংক্রান্ত একটি অভিযোগই মুহূর্তের মধ্যে নতুন করে উদ্বেগ এবং কূটনৈতিক আলোচনার জন্ম দিতে পারে । এখন নজর, ভারতীয় সেনাবাহিনী বা কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা সামনে আসে কি না ।