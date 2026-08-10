ঘুমের মধ্যে সাপের কামড়, প্রাণ গেল তিন পড়ুয়ার, জখম আরও তিন

ঘুমের মধ্যে সাপের কামড়, প্রাণ গেল তিন পড়ুয়ার, জখম আরও তিন
আহত তিনজনের মধ্যে একজনের শারীরিক পরিস্থিতি বেশ জটিল। তাঁকে অন্য় হাসপাতালে স্থানান্তর করা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে । কারণ জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত ।
Published : August 10, 2026 at 6:34 PM IST
গড়চিরৌলি, 10 অগস্ট: ঘুমের মধ্যে সাপের কামড়ে প্রাণ গেল তিন আদিবাসী ছাত্রীর। গুরুতর জখম আরও তিনজন । ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলির একটি আবাসিক স্কুলে । সাপ কীভাবে হস্টলে ঢুকল তা খুঁজে বের করতে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছে জেলা প্রশাসন । পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তের কাজ শুরু করেছে পুলিশও ।
জানা গিয়েছে, রবিবার রাত দুটো নাগাদ গড়চিরৌলি জেলার ধানুকা এলাকায় অবস্থিত এই হস্টেলের পড়ুয়াদের সাপে কামড়ায়। তারা রাতের খাওয়া শেষ করে ঘুমতে গিয়েছিল । সে সময় এই ঘটনাটি ঘটে । ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত হস্টেলে চলে আসেন আধিককরা। সকলকেই স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসা চলাকালীন তিনজনের প্রাণ যায়। বাকি তিনজনের আপাতত সেখানেই তাদের চিকিৎসা চলছে । তাদের মধ্যে একজনের শারীরিক পরিস্থিতি বেশ জটিল । তাঁকে অন্য় হাসপাতালে স্থানান্তর করা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে । তার আগে তাকে আরও আধুনিক চিকিৎসা দেওয়ার কাজ শুরু করেছে প্রশাসন ।
স্কুল জানিয়েছে, হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু হওয়ার পরপরই ষষ্ঠ শ্রেণির দীপিকা লারকা এবং অষ্টম শ্রেণির সুস্মিতা মণ্ডলের প্রাণ যায় । দ্বিতীয় শ্রেণির অনু করেতির শারীরিক পরিস্থিতি প্রথম থেকেই উদ্বেগজনক ছিল । পরে তারও মৃত্যু হয় । বাকি দীপিকা মণ্ডল, কবিতা কিরাঙ্গা এবং সমৃদ্ধি সুরেশ নৈতমেরও চিকিৎসা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্য়ে তাদের কয়েকটি শারীরিক পরীোক্ষা হয়েছে। রিপোর্ট পেলে পরবর্তী চিকিৎসার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন চিকিৎসকরা । প্রয়োজনে আরও কয়েকটি পরীক্ষা করানো হতে পারে । আবাসিক স্কুলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। পড়ুয়াদের পরিবারের সদস্য় থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দাদের একটা বড় অংশের দাবি, স্কুলে নিরাপত্তা থেকে শুরু করে নজরদারির যে অভাব ছিল তা এই ঘটনা থেকেই স্পষ্ট ।
জেলার কালেক্টার অভিষ্যন্ত পান্ডার সঙ্গে কথা বলেছে সংবাদসংস্থা পিটিআই। তিনি জানান, বিভাগীয় তদন্তে স্কুলের সামগ্রিক পরিকাঠামো থেকে শুরু করে সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হবে । কারও গাফিলতি ছিল কি না সেটাও খতিয়ে দেখা হবে । আগামিদিনে কী করে এই ধরনে পরিস্থিতির হাত থেকে রেহাই পেতে কী করতে হবে সেটা নিয়েও প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা শুরু হয়েছে ।