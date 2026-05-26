উড়ানের আগেই ধোঁয়া ইন্ডিগোর বিমানে, আতঙ্কিত যাত্রীরা

উড়ানের আগেই ধোঁয়া ইন্ডিগোর বিমানে, আতঙ্কিত যাত্রীরা
কেবিনে ধোঁয়া দেখতে পাওয়ার পর, সতর্কতামূলক জরুরি ভিত্তিতে যাত্রীদের সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়৷
Published : May 26, 2026 at 9:25 PM IST
বেঙ্গালুরু, 26 মে: বেঙ্গালুরু থেকে চেন্নাইগামী ইন্ডিগোর ফ্লাইট 6E 6017 উড্ডয়নের ঠিক আগে হঠাৎ বিমানটি ধোঁয়ায় ভরে গেলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতির মোকাবিলায়, ক্রুরা অবিলম্বে জরুরি প্রোটোকল প্রয়োগ করে সমস্ত যাত্রীকে নিরাপদে সরিয়ে নেন। সৌভাগ্যবশত, এই ঘটনায় কোনো যাত্রী বা ক্রু সদস্য আহত হননি।
কেবিনে ধোঁয়া দেখতে পাওয়ার পর, সতর্কতামূলক জরুরি ভিত্তিতে যাত্রীদের সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়, যার ফলে একটি সম্ভাব্য বড় বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়। সকল যাত্রীকে নিরাপদে টার্মিনালে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। যদিও ধোঁয়ার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। বিমান সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি তদন্ত করছে।
মঙ্গলবারের এই ঘটনায় জরুরি ভিত্তিতে সমস্ত যাত্রীকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয় ৷ উড়ানের উদ্দেশ্যে 'ট্যাক্সিইং' চলাকালীন ধোঁয়া শনাক্ত হওয়ার পরই বিমান সংস্থাটি নিরাপত্তা প্রোটোকল মেনে সকল যাত্রী ও ক্রু সদস্যকে বিমান থেকে বাইরে বের করে নিয়ে আসে।
এক বিবৃতিতে ইন্ডিগো বলেছে, "নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে লোকজনকে অবিলম্বে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। সকল যাত্রী ও ক্রু নিরাপদে আছেন এবং তাঁদের টার্মিনালে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, যেখানে আমাদের দলগুলো তাঁদের সুস্থতা নিশ্চিত করতে যত্ন নিচ্ছে।"
বিমান সংস্থাটি জানিয়েছে, ফ্লাইটটি পরিচালনার জন্য একটি বিকল্প বিমানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অপেক্ষারত অবস্থায় যাত্রীদের হালকা খাবার ও পানীয় সরবরাহ করা হচ্ছে।
এখন পর্যন্ত, ইন্ডিগো কিংবা বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (DGCA)— কারও পক্ষ থেকেই ধোঁয়ার ঘটনার নেপথ্যের সঠিক কারণ প্রকাশ করা হয়নি। এই ধোঁয়া বিমানের কেবিন, ককপিট নাকি অন্য কোনও কারিগরি অংশ থেকে বের হয়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।