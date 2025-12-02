দেশের এই আদিবাসী গ্রামে অধিকাংশ ঘরেই রয়েছেন একজন সরকারী কর্মচারী

দেশের এই আদিবাসী গ্রামে অধিকাংশ ঘরেই রয়েছেন একজন সরকারী কর্মচারী
Published : December 2, 2025 at 8:45 PM IST
ভিনুকোন্ডা (অন্ধ্রপ্রদেশ), 2 ডিসেম্বর: সভ্য সমাজের ভিত মজবুত করতে প্রয়োজন শিক্ষা ৷ জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে এই শিক্ষাই পারে একটি দেশকে উন্নত করে তুলতে ৷ বিষয়টি যেন ওষুধের মতো শরীরের প্রতিটি রন্ধ্রে ঢুকে গিয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের ভিনুকোন্ডার বোল্লাপল্লি গ্রামের বাসিন্দাদের ৷ আর তাই গ্রামের প্রতিটি ঘরেই রয়েছেন একজন চাকরিজীবী ৷ যাঁদের অধিকাংশই সরকারি কর্মচারী ৷
নাল্লামালা বনের ধারে একটি ছোট আদিবাসী গ্রাম ৷ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামটি শিক্ষা ও সামাজিক অগ্রগতির একটি মডেল হয়ে উঠেছে । প্রায় 250টি পরিবার নিয়ে গড়ে ওঠে এই গ্রামের অধিকাংশ বাড়িতেই রয়েছেন একজন করে সরকারি কর্মচারী । বোল্লাপল্লি মণ্ডলে অবস্থিত রেড্ডিপালেম গ্রামের নামে 'রেড্ডি' নামটি থাকলেও এর 100 শতাংশ বাসিন্দা তফশিলি জাতি এবং তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের । তবে এই বর্ণের ভেদাভেদ তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতায় একেবারই ধরা পড়ে না ৷
এক শতাব্দীরও বেশি সময় আগে গ্রামের অগ্রগতির ভিত্তি স্থাপন করা হয় ৷ স্বাধীনতার আগে 1912 সালে এই গ্রামে একটি রোমান ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয় । সেই থেকেই বদলে যায় গ্রামের ভবিষ্যত ৷ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত হয়ে উঠতে থাকে গ্রামের প্রতিটি বাসিন্দা ৷ বর্তমানে গ্রামের 65 জন বাসিন্দা বিভিন্ন সরকারি দফতরের কর্মী ৷ শুধু তাই নয়, বিভিন্ন দফতরে উচ্চপদেও দায়িত্ব সামলেছেন এই গ্রামের বাসিন্দা ৷
এই গ্রামে জন্ম হয় বালাস্বামীর ৷ নরসারাওপেটের একজন সিনিয়র সিভিল জজ এবং কোর্টের আধিকারিক ছিলেন তিনি । দীর্ঘদিন বাণিজ্যিক কর বিভাগে ডেপুটি কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । গ্রামের আরও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হলেন মোগিলি কিরণ ৷ বর্তমানে তিনি বিশাখাপত্তনমে রাজস্ব আধিকারিক হিসাবে কর্মরত ।
এছাড়াও, গ্রামের 16 জন শিক্ষক, 8 জন ব্যাঙ্ক কর্মী-সহ পুলিশ, ডাক, কর ও অন্যান্য বিভাগে কর্মরত। নিকটবর্তী শ্রীচক্র সিমেন্ট কারখানায় 40 জনেরও বেশি গ্রামবাসী কর্মরত । অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী-সহ প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই কমপক্ষে একজন কর্মচারী রয়েছেন ৷
জলের সুব্যবস্থা এবং পাকা রাস্তা
উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে ভারতের প্রত্যন্ত বিভিন্ন গ্রামে উঁকি দিলে দেখা যাবে শিক্ষা তো অনেক দূরের কথা, সেখানে নেই উপযুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা, নেই পাকা রাস্তা ৷ এমনকী, নেই বিদ্যুৎ পরিষেবা ৷ অথচ, বনাঞ্চলে ঘেরা দক্ষিণের এই গ্রামে শিক্ষার পাশাপাশি রয়েছে পানীয় জলের সুব্যবস্থা এবং পাকা রাস্তা ৷
গ্রামের উন্নয়নের জন্য দীর্ঘদিন আগে স্থানীয় বাসিন্দা বিজয়, জ্ঞানসুন্দর রাজু এবং রাজেন্দ্রর নেতৃত্বে রেড্ডিপালেম কর্মচারী সমিতি গঠন করা হয় ৷ তাঁরা সকলেই বিভিন্ন স্থানে সাব-রেজিস্ট্রার হিসাবে কর্মরত । তাঁদের প্রচেষ্টায় গ্রামে এখন প্রতিটি বাড়িতে জলের সংযোগ, পৃথক শৌচাগার এবং সিমেন্টের পাকা রাস্তা রয়েছে । সবুজায়নের জন্য গ্রামের প্রতিটি রাস্তার ধারে চারাগাছও লাগানো হয়েছে ৷ উল্লেখ্য, 1981 সালে রেড্ডিপালেম একটি স্বাধীন গ্রাম পঞ্চায়েতে পরিণত হয় । তারপর থেকে 8 বার নির্বাচন হয়েছে এই গ্রামে ৷