UPI-এ পেমেন্ট করবেন না, স্ক্যানারের উপর অনুরোধ বার্তা ব্যবসায়ীদের

UPI-এ পেমেন্ট করবেন না, স্ক্যানারের উপর অনুরোধ বার্তা ব্যবসায়ীদের
UPI PAYMENT : ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা, ডিজিটাল পেমেন্টের উপর অতিরিক্ত চার্জ চাপালে ছোট ব্যবসার লাভের পরিমাণ আরও কমবে।
Published : September 17, 2026 at 8:46 PM IST
কোঝিকোড় : UPI পেমেন্টে 2000 টাকার বেশি লেনদেনের ক্ষেত্রে 0.4 শতাংশ Merchant Discount Rate (MDR) বসানোর সিদ্ধান্ত ঘিরে ক্ষোভ বাড়ছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে। ইতিমধ্যেই কেরলের কোঝিকোড়ের একাধিক দোকানে UPI পেমেন্ট নিয়ে সতর্কতামূলক নোটিস দেখা গিয়েছে। সেখানকার ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা, ডিজিটাল পেমেন্টের উপর অতিরিক্ত চার্জ চাপালে ছোট ব্যবসার লাভের পরিমাণ আরও কমবে । ফলে অনেকেই নগদ লেনদেনে ফিরে যেতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে ।
কোঝিকোড়ের মাভুর এলাকার ‘Jazz Spare Parts’ নামের একটি দোকানে ঝোলানো রয়েছে QR কোড। এতদিন পর্যন্ত ওই কোডের পাশে কিছু না লেখা থাকলেও বর্তমানে সেখানে লেখা হয়েছে, “1950 টাকার বেশি UPI পেমেন্ট করবেন না, আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।”
ওই দোকানের মালিক ইমতিয়াজ জানান, তাঁর দোকানের অধিকাংশ পণ্য়ের দাম 2000 থেকে 3000 টাকা বা তার বেশি। ফলে ডিজিটাল পেমেন্ট করলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বাদ যাবে । যা তাঁদের আয়ের উপর বড়সড় প্রভাব পড়বে ।
ওই দোকানের কাছেই রয়েছে একটি মশলার দোকান । সেই দোকানের মালিক হাকিমও একই সমস্যার কথা জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, বর্তমানে নগদ ট্রানজাকশন প্রায় বন্ধের মুখে । সকলেই প্রায় ডিজিটাল পেমেন্টের উপর নির্ভর করেন । এই পরিস্থিতিতে UPI পেমেন্টে অতিরিক্ত চার্জ লাগু হলে ব্যবসায়ীদের বড় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে ।
ছোট ব্যবসায়ীদের মধ্যে বাড়ছে উদ্বেগ
শুধু কেরলে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এমনটা নয় । গোটা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ছোট ব্যবসায়ীরাই এই সিদ্ধান্ত নিয়ে চিন্তিত। অনেক দোকানে ইতিমধ্যেই UPI পেমেন্ট গ্রহণ না করার নোটিস দেখা যাচ্ছে। হার্ডওয়ার, ওয়ার্কশপ, বেকারি সহ বিভিন্ন দোকানের মালিকরা ইতিমধ্যে ক্যাশ ট্রানজাকশনের পথে হাঁটতে শুরু করেছেন ।
এদিকে পেট্রল পাম্প মালিকদের একাংশও এর তীব্র বিরোধিতা করেছেন । তাঁদের বক্তব্য, সারাদিনে প্রচুর গাড়ি 2000 টাকার বেশি জ্বালানী ভরেন । এরসঙ্গে তাঁদের মধ্যে সিংহভাগ ক্রেতাই ডিজিটাল পেমেন্ট করেন । তাঁদের যুক্তি, খোলা পণ্যের ক্ষেত্রে দোকানদাররা দাম বৃদ্ধি করতে পারবে । কিন্তু জ্বালানীর ক্ষেত্রে তা কোনওভাবেই সম্ভব নয় । কারণ মিটারে শুধুমাত্র তেলের দামই উঠবে । এবং সেই পরিমাণ টাকাই পেমেন্ট করবেন ক্রেতারা । এভাবে টাকা কাটলে আয় কমবে বলে আশঙ্কা তাঁদের ।
ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির অভিযোগ, National Payments Corporation of India (NPCI) এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির কারণে ব্যবসায়ীদের উপর নতুন আর্থিক চাপ তৈরি হচ্ছে।
তাঁদের দাবি, 2016 সালের নোটবন্দির সময় ডিজিটাল লেনদেন বাড়ানোর ক্ষেত্রে MDR না বাড়ানোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্ন তুলছেন তাহলে এখন কেন ওই চার্জ বাড়ানোর প্রসঙ্গ উঠল?