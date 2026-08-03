সাংবাদিক সম্মেলনে আক্রান্ত পাপ্পু, সাংসদের দিকে ধেয়ে এল জুতো

সাংবাদিক সম্মেলনে আক্রান্ত পাপ্পু, সাংসদের দিকে ধেয়ে এল জুতো
সুমিত জুতো ছুড়তেই তাঁকে ঘিরে ধরেন সাংসদের অনুগামীরা । সে সময় তাঁর কাছ থেকে ছুরি পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি ।
Published : August 3, 2026 at 12:45 AM IST
নয়াদিল্লি, 3 অগস্ট : সাংবাদিক সম্মেলনে আক্রান্ত হলেন বিহারের নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদব । তাঁকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল জুতো । সাংসদের দাবি, প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল । অভিযুক্তর থেকে একটি ছুড়ি উদ্ধার হয়েছে বলেও দাবি নেতার ঘনিষ্ঠদের ।
রবিবার বিকলে দিল্লিতে তাঁর সরকারি বাসভবনে সাংবাদিক বৈঠক করছিলেন সাংসদ । সে সময় উত্তরপ্রদেশের বুন্দেলশহরের বাসিন্দা সুমিত নামে এক ব্যক্তি আচমকাই জুতো ছোড়েন । সাংসদদের অনুগামীরা তাঁকে ধরে ফেললে দুপক্ষের মধ্য়ে হাতাহাতি হয় । তখনই সুমিতের কাছ থেকে ছুরি পাওয়া যায় বলে দাবি। পরে পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, সুমিত গাজিয়াবাদে ধাতুর ব্যবসার সঙ্গে জড়িত । এর আগে তাঁর বিরুদ্ধে কখনও কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি ।
পরে সাংবাদিকদের পাপ্পু বলেন, "আমায় আপনাদের সামনে আক্রমণ করা হল । কিন্তু আমার কী অপরাধ ? কেউ আমায় মেরে ফেলতে চাইতেই পারে তবে আমি ভয় পাব না ।" রাম মন্দিরের ত্রাণ তছরুপের অভিযোগ ঘিরে ক্রমশ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ বাড়াচ্ছে বিরোধী শিবির । সেই সূত্রে সম্প্রতি সংসদ চত্বরে প্রতীকী প্রতিবাদ করেন সাংসদ । গেরুয়া বসন পরিহিত হয়ে তিনি সংসদ চত্বরে বসে পড়েন । সামনে ছিল কয়েকটি প্রণামী বাক্স ।
সেখানে লোকসভার বিরোধী দলনতা রাহুল গান্ধি এবং সমাজবাদী পার্টির নেতা অবধেশ প্রসাদ টাকা ফেলে দেন । কৌশলে প্রণামী বাক্স থেকে সেই টাকা নিজের পকেটে রাখেন পাপ্পু । মন্দিরে জমা পড়া অনুদান চুরির ব্যাপারটিকে এভাবেই তুলে ধরার চেষ্টা করেন তিনি । এই ঘটনা ঘিরে বিভিন্ন মহল সরব হয় । পাপ্পু হিন্দু ধর্মের ভাবাবেগে আঘাত হেনেছেন দাবি করে পাপ্পু-রাহুল এবং অবধেশের নামে বারাণসীতে এফআইআর পর্যন্ত দায়ের হয় । কিন্তু সাংসদ মনে করেন তিনি কোনও অন্যায় করেননি । সে কথা বলতেই সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছিলেন । আর সেখানেই আক্রান্ত হলেন।
এদিকে, অযোধ্যার রামমন্দিরে ভক্তদের অনুদান ও প্রণামী তছরুপের অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে । রবিবার কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার ও বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাল কংগ্রেস । দলের প্রবীণ নেতা তথা রাজ্যসভার উপনেতা প্রমোদ তিওয়ারির দাবি, "সব বিজেপি নেতা চাঁদাচোর নন ৷ কিন্তু সব চাঁদাচোরই বিজেপিতে !" তাঁর অভিযোগ, রামমন্দিরে অনুদান চুরির ঘটনা নতুন নয়, ভিত্তিপ্রস্তরের সময় থেকেই দুর্নীতির বীজ বপন হয়েছিল ।