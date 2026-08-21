হোমওয়ার্ক না করার শাস্তি ! শিক্ষিকার 'চড়ে' প্রাণ হারাল LKG পড়ুয়া

হোমওয়ার্ক না করার শাস্তি ! শিক্ষিকার 'চড়ে' প্রাণ হারাল LKG পড়ুয়া
বিশাখাপত্তনমের একটি বেসরকারি স্কুলে ছয় বছরের ছাত্রের মৃত্যু ৷ আত্মীয়দের অভিযোগ, শিক্ষিকার মারধরের কারণে মৃত্যু হয়েছে ।
Published : August 21, 2026 at 10:28 AM IST
বিশাখাপত্তনম, 21 অগস্ট: শিক্ষিকার মারে মৃত্যু হল এলকেজির ছাত্রের ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বিশাখাপত্তনমের একটি বেসরকারি স্কুলে ৷ সম্পূর্ণ ভিডিয়োটি ধরা পড়েছে সিসিটিভি ক্যামেরায় ৷
প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার স্কুলে গিয়েছিল বছর ছ'য়ের পড়ুয়া প্রণয় তেজা ৷ সকাল থেকে সব ঠিকই ছিল ৷ ক্লাস শুরু হওয়ার পর শিক্ষিকা সব পড়ুয়াকে হোমওয়ার্ক দেখাতে বলেন ৷ কোনও কারণবশত প্রণয় সেদিন হোমওয়ার্ক করে আনেনি ৷ শিক্ষিকা বিষয়টি জানার পরই বকাঝকা করেন ও গালে চড় মারেন এলকেজির ওই খুদে পড়ুয়াকে ৷ কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকার পর সে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায় শিক্ষিকার গায়ে ৷ তারপর আর শিক্ষিকা তাকে দাঁড় করাতে পারেননি ৷
পরে প্রণয়কে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন । ময়নাতদন্তের জন্য তার দেহ কেজিএইচ (KGH)-এ নিয়ে যাওয়া হয় । ওয়ান টাউন এলাকার স্কুলের এই ঘটনায় প্রণয়ের বাবা-মা ও আত্মীয়স্বজন ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন ।
তাঁদের অভিযোগ, হোমওয়ার্ক না করার কারণে শিক্ষিকা মারধর করায় সে মারা গিয়েছে । তাঁরা কেজিএইচ-এর সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন । জানান, ছাত্রটিকে মারধরের সিসিটিভি ফুটেজে রয়েছে । তাঁরা ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান । পাশাপাশি, বেসরকারি স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টি তদারকি করার দাবিতেও তাঁরা আন্দোলন শুরু করেন । প্রণয়ের মা জানান, সকালে ও স্বাভাবিকভাবেই স্কুলে গিয়েছিল । কিন্তু ক্লাসে শিক্ষিকা মারধর করায় ছেলের মৃত্যু হয় ৷
এই ঘটনায় মন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া
শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী নারা লোকেশ জানান, বিশাখাপত্তনমের 'লিটল গার্ডেন প্রাইভেট স্কুল'-এ শিক্ষিকার মারধরের জেরে ছয় বছরের প্রণয় তেজার মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক । এই ঘটনায় দায়ী ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ৷ প্রণয়ের বাবা-মায়ের প্রতি গভীর সমবেদনা । এই অপূরণীয় ক্ষতির কোনও বিকল্প নেই ৷ তবে, সরকার সবরকমভাবে মৃত ছাত্রের পরিবারের পাশে থাকবে ।