ছয় রাজ্যে আটটি আসনে উপ-নির্বাচন, রাজস্থান-তেলেঙ্গানায় জয় কংগ্রেসের ; কাশ্মীরে বিজেপির

ছয় রাজ্যে আটটি আসনে উপ-নির্বাচন, রাজস্থান-তেলেঙ্গানায় জয় কংগ্রেসের ; কাশ্মীরে বিজেপির
আটটি বিধানসভা আসনে ভোট হয় মঙ্গলবার ৷ ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলা কেন্দ্র নিজেদের দখলেই রাখল ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ৷
By PTI
Published : November 14, 2025 at 3:46 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 নভেম্বর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনে নীতীশ ঝড়ে শোচনীয় পরিণতি মহাগঠবন্ধনের ৷ কংগ্রেসের ফলাফলও হতাশ হওয়ার মতো ৷ এর সঙ্গে দেশের ছ'টি রাজ্যের আটটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপ-নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে শুক্রবারই ৷ সেখানে দু'টি কেন্দ্রে কংগ্রেস এগিয়ে রয়েছে ৷ দুটিতে এগিয়ে বিজেপি ৷
জম্মু-কাশ্মীরের দু'টি বিধানসভা বাদগাম ও নাগরোটায় উপ-নির্বাচন হয়েছিল 11 নভেম্বর ৷ বাদগামে কেন্দ্রে জিতলেন জম্মু-কাশ্মীর পিপল'স ডেমোক্রেটিক পার্টির আগা সৈয়দ মুনতাজির মেহদি ৷ তাঁর ঠিক পরে রয়েছেন ফারুক আবদুল্লার জেকেএনসি ৷
নাগরোটায় 24 হাজার 647 ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী দেবযানী রানা ৷ দ্বিতীয় স্থানে জম্মু-কাশ্মীর ন্যাশনাল প্যান্থার্স পার্টির হর্ষ দেব সিং ৷ এই আসনটিতে বিধায়ক ছিলেন তাঁর বাবা দেবেন্দ্র সিং রানা ৷ গত বছর 1 নভেম্বর হরিয়ানার ফরিদাবাদের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি প্রয়াত হন ৷ তারপর এই আসনটি ফাঁকা হয়ে যায় ৷
উপ-নির্বাচনে বিজেপি প্রয়াত বিধায়কের মেয়ের উপর ভরসা রাখে ৷ প্রার্থী হন দেবযানী রানা ৷ তাঁর কাকা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং ৷ বাবার দিক ছাড়া দেবযানীর মায়ের দিকের পরিবারও রাজনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী ৷ তাঁর মামারবাড়ির দাদু এসএস বাল্লোওরিয়া জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যসচিব ৷ দিদা রানি বাল্লোওরিয়া বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন ৷
এদিকে তেলঙ্গানার জুবিলি হিলস ও রাজস্থানের অন্ত- দুই রাজ্যের দু'টি বিধানসভা আসনে বিপুল ভোটে এগিয়ে কংগ্রেস প্রার্থীরা ৷ জুবিলি হিলস-এ কংগ্রেস প্রার্থী নবীন যাদব ভি 21 হাজারেরও বেশি ভোটে পিছনে ফেলে দিয়েছেন বিআরএস প্রার্থী মগন্তি সুনীতা গোপীনাথকে ৷ তৃতীয় স্থানে রয়েছেন বিজেপির দীপক রেড্ডি লঙ্কালা ৷ তাঁর জয় কার্যত সময়ের অপেক্ষা ৷
রাজস্থানের বারান জেলার অন্ত বিধানসভায় কংগ্রেস প্রার্থী প্রমোদ জৈন 'ভায়া'র জয়ী হয়েছেন 15 হাজার 612 ভোটে ৷ দ্বিতীয় স্থানে বিজেপির মোরপাল সুমন ৷ পঞ্জাবের তরন তারন বিধানসভায় আম আদমি পার্টির হরমীত সিং সান্ধু 42 হাজার 649 টি ভোটে জয়ী হয়েছেন ৷ তিনি 12 হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত করেছেন দ্বিতীয় স্থানে থাকা শিরোমণি অকালি দলের (এসএডি)-র সুখবিন্দর কৌরকে ৷ তিনি পেয়েছেন 30 হাজার 558 ভোট ৷ 19 হাজার 620টি ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন নির্দল প্রার্থী মনদীপ সিং খালসা ৷ চতুর্থ স্থানে থাকা কংগ্রেস প্রার্থী করনবীর সিং পেয়েছেন 15 হাজার 75টি ভোট ৷
গত 11 নভেম্বর আটটি বিধানসভার মধ্যে ভোট হয়েছিল ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলায় ৷ এই বিধানসভায় ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সোমেশ চন্দ্র সোরেন 20 হাজারেরও বেশি ভোটে এগিয়ে ৷ দ্বিতীয় স্থানে বিজেপির বাবু লাল সোরেন ৷ ওড়িশার নোয়াপাড়ায় বিপুল ভোটে এগিয়ে বিজেপির জয় ঢোলাকিয়া ৷ গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী জয় ঢোলাকিয়া 56 হাজার 819 ভোটে কংগ্রেসের ঘাসি রাম মাঝিকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন ৷
এদিকে মিজোরামের মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (এমএনএফ) ডাম্পা বিধানসভা আসনে জয়ী হয়েছেন ডাঃ আর লালথাঙ্গলিয়ানা ৷ তবে দ্বিতীয় স্থানে থাকা জোরাম পিপল'স মুভমেন্ট পার্টির ভানলালসাইলোভার পার্থক্য মাত্র 562 টি ভোট ৷