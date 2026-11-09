ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উলটে গেল গাড়ি, ভিতরে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত 6

ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উলটে গেল গাড়ি, ভিতরে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত 6
Accident on National Highway 709AD: হরিয়ানার হিসার থেকে হরিদ্বার যাচ্ছিলেন একই পরিবারের সদস্যরা ৷ পথে ভোরবেলা ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন সকলে ৷
Published : November 9, 2026 at 2:24 PM IST
মুজাফ্ফরনগর (উত্তরপ্রদেশ), 9 নভেম্বর: পানিপথ-খতিমা জাতীয় সড়কে (NH709AD) ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত হল সওয়ার ছয় জনের ৷ সোমবার ভোরবেলা ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তরপ্রদেশের মুজাফ্ফরনগরের ফুগানা থানা এলাকায় ৷ জানা গিয়েছে, গাড়িটি রাস্তার ডিভাইডারে ধাক্কা খেয়ে উলটে যায় ৷ এরপর গাড়িটিতে আগুন ধরে গেলে সওয়ার ছয় জনের আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয় ৷ মৃতেরা সকলে একই পরিবারের সদস্য ছিলেন ৷
মুজাফ্ফরনগরের সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ সুরজ কুমার রাই বলেন, "পরিবারটি হরিয়ানার হিসার থেকে হরিদ্বার যাচ্ছিল ৷ ভোর 5টা নাগাদ পুলিশ খবর পায় পানিপথের দিক থেকে আসা একটি গাড়ি জাতীয় সড়কের ডিভাইডারে ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় উলটে যায় এবং অপর দিকের লেনে গিয়ে পড়ে ৷ দুর্ঘটনার জেরে গাড়িতে আগুনও ধরে যায় ৷"
কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট হয়নি ৷ দুর্ঘটনার শব্দে স্থানীয়রা বেরিয়ে আসেন ৷ তাঁরাই দেখেন রাস্তায় গাড়িটি উলটে রয়েছে এবং তাতে আগুন জ্বলছে ৷ এই পরিস্থিতিতে স্থানীয়রা জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও সফল হননি ৷ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় ফুগানা থানার পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভায় এবং গাড়িতে সওয়ার সকলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ তবে, চিকিৎসকরা ছয় জনকেই মৃত ঘোষণা করেন ৷
গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হওয়ার কারণেই সকলের মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা ৷ ছ’জনের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ সেই রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানাচ্ছে পুলিশ ৷ দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে পুলিশ জাতীয় সড়ক ও তার আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করছে ৷ গাড়ির গতি কত ছিল, কোনও বড় গাড়ি সেটিকে ধাক্কা মেরেছিল কি না, এই সব তথ্য যাচাই করছেন তদন্তকারীরা ৷
अवगत कराना है कि आज दिनांक 09.11.2026 को समय 4.50 बजे थाना तितावी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि पानीपत-खटीमा मार्ग पर जागाहेड़ी टोल से आगे फ्लाईओवर के ऊपर पानीपत की तरफ से आ रही एक ह्युंडई औरा कार डिवाइडर व बिजली के खंभे से टकरा कर दूसरी साइड जाकर पलट गई जिससे कार में आग लग गयी है। सूचना पर थाना तितावी पुलिस, फायर ब्रिगेड एवं FSL टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया गया तथा कार में सवार 06 लोग, जो आग लगने से जल गए थे, को बिना विलम्ब किए उपचार हेतु तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर चिकित्सकों द्वारा सभी 06 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस द्वारा मृतकों के परिजनों को सूचित करते हुए शवों के पंचायतनामा की कार्यवाही की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सूरज कुमार राय द्वारा पुलिस बल के साथ मोर्चरी पहुंचकर घटना के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तथा अधिनस्थों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। प्रकरण के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सूरज कुमार राय की बाईट-— MUZAFFARNAGAR POLICE (@muzafarnagarpol) November 9, 2026
পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, গাড়ির চেসিস নম্বরের থেকে পুলিশ জানতে পেরেছে, সেটি হিসারের ৷ সেই সূত্র ধরে ওই ছয় জনের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালানো হচ্ছে ৷ হিসার পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন ফুগানা থানার আধিকারিকরা ৷