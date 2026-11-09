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ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উলটে গেল গাড়ি, ভিতরে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত 6

Accident on National Highway 709AD: হরিয়ানার হিসার থেকে হরিদ্বার যাচ্ছিলেন একই পরিবারের সদস্যরা ৷ পথে ভোরবেলা ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন সকলে ৷

Muzaffarnagar Car Accident
পানিপথ-খতিমা জাতীয় সড়কে গাড়ি দুর্ঘটনা ৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 9, 2026 at 2:24 PM IST

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মুজাফ্ফরনগর (উত্তরপ্রদেশ), 9 নভেম্বর: পানিপথ-খতিমা জাতীয় সড়কে (NH709AD) ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত হল সওয়ার ছয় জনের ৷ সোমবার ভোরবেলা ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তরপ্রদেশের মুজাফ্ফরনগরের ফুগানা থানা এলাকায় ৷ জানা গিয়েছে, গাড়িটি রাস্তার ডিভাইডারে ধাক্কা খেয়ে উলটে যায় ৷ এরপর গাড়িটিতে আগুন ধরে গেলে সওয়ার ছয় জনের আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয় ৷ মৃতেরা সকলে একই পরিবারের সদস্য ছিলেন ৷

মুজাফ্ফরনগরের সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ সুরজ কুমার রাই বলেন, "পরিবারটি হরিয়ানার হিসার থেকে হরিদ্বার যাচ্ছিল ৷ ভোর 5টা নাগাদ পুলিশ খবর পায় পানিপথের দিক থেকে আসা একটি গাড়ি জাতীয় সড়কের ডিভাইডারে ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় উলটে যায় এবং অপর দিকের লেনে গিয়ে পড়ে ৷ দুর্ঘটনার জেরে গাড়িতে আগুনও ধরে যায় ৷"

মুজাফ্ফরনগরে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় গাড়িতে আগুন ধরে 6 জনের মৃত্যু ৷ (ইটিভি ভারত)

কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট হয়নি ৷ দুর্ঘটনার শব্দে স্থানীয়রা বেরিয়ে আসেন ৷ তাঁরাই দেখেন রাস্তায় গাড়িটি উলটে রয়েছে এবং তাতে আগুন জ্বলছে ৷ এই পরিস্থিতিতে স্থানীয়রা জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও সফল হননি ৷ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় ফুগানা থানার পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভায় এবং গাড়িতে সওয়ার সকলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ তবে, চিকিৎসকরা ছয় জনকেই মৃত ঘোষণা করেন ৷

গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হওয়ার কারণেই সকলের মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা ৷ ছ’জনের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ সেই রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানাচ্ছে পুলিশ ৷ দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে পুলিশ জাতীয় সড়ক ও তার আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করছে ৷ গাড়ির গতি কত ছিল, কোনও বড় গাড়ি সেটিকে ধাক্কা মেরেছিল কি না, এই সব তথ্য যাচাই করছেন তদন্তকারীরা ৷

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, গাড়ির চেসিস নম্বরের থেকে পুলিশ জানতে পেরেছে, সেটি হিসারের ৷ সেই সূত্র ধরে ওই ছয় জনের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালানো হচ্ছে ৷ হিসার পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন ফুগানা থানার আধিকারিকরা ৷

TAGGED:

MUZAFFARNAGAR CAR ACCIDENT
ACCIDENT IN NH709AD
DEATH BY BURNING
জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা
পথ দুর্ঘটনা

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