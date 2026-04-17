গাড়ি-বাসের সংঘর্ষ, পুড়ে মৃত্যু একই পরিবারের 6 জনের
একটি গাড়ি ও বাসের মধ্যে সংঘর্ষে বাসে আগুন লেগে যায় ৷ ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে 6 জনের ৷ সংঙ্কটজনক দুই শিশু ৷
Published : April 17, 2026 at 6:29 PM IST
ইয়াদগির (কর্ণাটক), 17 এপ্রিল: ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একই পরিবারের 6 জনের ৷ শুক্রবার সকালে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটকের ইয়াদাগির জেলার সুরাপুরা তালুকের দেবাপুরের কাছে ৷ একটি বেসরকারি বাস ও একটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে প্রাণ হারান কৃষ্ণা নায়ক (52), অনন্ত কালা নায়ক (45), শরনাপ্পা (36), নিসর্গ শরনাপ্পা (30), তাঁর সন্তান সিদ্ধার্থ শরনাপ্পা (3) এবং শশীকলা (30) ৷
পুলিশ জানিয়েছে, পথ দুর্ঘটনায় নিহত শরনাপ্পা দম্পতির দুই কন্যা আদভিকা (5) এবং দেড় বছর বয়সি শ্রীনিধির অবস্থা সঙ্কটজনক ৷ দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে ৷ তাঁরা সবাই একই পরিবারের সদস্য বলে জানা গিয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, গাড়িতে যাঁরা যাচ্ছিলেন, তাঁরা রাইচুর জেলার শিরওয়ার তালুকের বাসিন্দা ৷ ইয়াদাগির থেকে গাড়িতে তাঁরা রাইচুরে ফিরছিলেন ৷ সেই সময় বেঙ্গালুরু থেকে একটি বাস কালাবুর্গিতে যাচ্ছিল ৷ ওই বাসের 20 জন যাত্রী নিরাপদে আছেন ৷ গাড়িটির সঙ্গে বাসের সংঘর্ষের অভিঘাতে সঙ্গে সঙ্গে বাসে আগুন ধরে যায় ৷ বাসটি সম্পূর্ণ জ্বলে যায় ৷
প্রাথমিক তদন্তে এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির টায়ারে বিস্ফোরণ হয় এবং গাড়িচালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায় ৷ তখন গাড়িটি বেসরকারি বাসে মুখোমুখি ধাক্কা মারে ৷ এরপর গাড়িটিতেও আগুন ধরে যায় ৷ ইয়াদাগিরের ডিএসপি পৃথ্বী শঙ্কর জানিয়েছেন, গাড়িটিতে থাকা ছ'জনের মৃত্যু হয় ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল ও উদ্ধারকারী দল ৷ তারা আগুন নিভিয়ে সবাইকে উদ্ধার করে ৷ সুরাপুরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং তদন্ত শুরুক করেছে ৷
গত 11 এপ্রিল মধ্যপ্রদেশের দিন্দোরি এবং দেওয়াসে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় আটজনের মৃত্যু হয় দিন্দোরিতে ৷ শনিবার রাত প্রায় একটা নাগাদ একটি দ্রুতগামী ট্রাক রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ছ'জনকে ধাক্কা মারে ৷ এই দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে পাঁচ জনের মৃত্যু হয় ৷ একজনের অবস্থা গুরুতর ৷ অন্যদিকে, দেওয়াসে অন্য একটি দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হয় ৷
শনিবার রাতে ইন্দোর-ভোপাল সড়কের নেভরি ফাটার কাছে একটি গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছে ধাক্কা মারে ৷ গাড়িটি সম্পূর্ণ দুমড়েমুচড়ে যায় ৷ এতে রাস্তায় থাকা চার যুবকের মধ্যে তিন জনের মৃত্যু হয় ৷ একজন গুরুতর আহত হয়েছেন ৷