জোড়া অগ্নিকাণ্ডে শিশু-সহ দুই পরিবারের 12 সদস্যের মৃত্যু, দীপাবলিতে শোকের ছায়া

জোড়া অগ্নিকাণ্ডে শিশু-সহ দুই পরিবারের 12 সদস্যের মৃত্যু, দীপাবলিতে শোকের ছায়া
Six members of family killed: দীপাবলির পরদিন ভোরে ছাপারার সোনা ব্যবসায়ীর কুন্দন লাল সোনির বাড়িতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
By PTI
Published : November 9, 2026 at 12:48 PM IST
সিওনি (মধ্যপ্রদেশ), 9 নভেম্বর: মধ্যপ্রদেশের সিওনি জেলায় সোমবার ভোরে এক সোনা ব্যবসায়ীর বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে ৷ সোনা ব্যবসায়ীর তিনতলা বাড়িতে এদিন সকালে আগুন লাগে বলে খবর ৷ অগ্নিকাণ্ডে পরিবারের ছয় সদস্যের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ আরও চারজন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷
পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার ভোর চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে ছাপারা শহরের মহাবীর ওয়ার্ডে জৈন মন্দিরের কাছে সোনা ব্যবসায়ীর কুন্দন লাল সোনির বাড়িতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘটনায় ঝলসে মৃত্যু হয়েছে পরিবারের ছয় সদস্যের ৷ জানা গিয়েছে, মৃতদের মধ্যে তিনজন মহিলা ও এক নাবালক রয়েছে। ঘটনার সময় বাড়িতে মোট 10 জন সদস্য ছিলেন বলেও পুলিশ সূত্রে খবর মিলেছে। ঘটনাস্থলে যান এসডিপিও অপূর্ব ভালাভি ৷ তিনি জানান, 10 জনের মধ্যে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ চারজনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে ৷
এসডিপিও আরও জানান, দমকল বাহিনী ও উদ্ধারকারী দল পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। নিহতরা হলেন কুন্দন লাল সনি (75), তাঁর স্ত্রী রাজকুমারী সনি (65), ঋতু সনি (42), স্মৃতি সনি (40), সূর্য সনি (45) এবং আদিত্য সনি (16)। কী কারণে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে, তা এখনও জানা যায়নি।
অন্যদিকে, একই ঘটনা ঘটেছে বারহি শহরেও ৷ তিনতলা বিল্ডিংয়ের নীচতলায় বাজির দোকানে আগুন লাগে ৷ ঘটনায় একই পরিবারের ছয় সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সোমবার মধ্যরাতের দিকে বারহি শহরে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুন দ্রুত পুরো বিল্ডিংয়ে ছড়িয়ে পড়ে। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন দোকানের মালিক পূরণ আগরওয়াল (77), তাঁর স্ত্রী চন্দ্রকলা (74), পুত্রবধূ পুনম, নাতনি আর্যা (14) ও আনভি (6) এবং দুই মাস বয়সী এক শিশুও। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, মায়ের কোলে থাকা অবস্থায় মৃত্যু হয় শিশুটির ৷
রাজ্যে আরও একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ৷ দীপাবলির রাতে উজ্জয়িনীর নাগঝিরি এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। দোকানে আচমকাই আগুন লেগে যায়। উপরে একই পরিবারের 10 সদস্য আটকে পড়েন। ব্যবসায়ী, স্থানীয় বাসিন্দা, পুলিশ এবং কর্পোরেশনের কর্মীরা উদ্ধার অভিযান চালিয়ে তাঁদের নিরাপদে বের করে আনেন। তবে, এই ঘটনায় 107 বছর বয়সি এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে ৷