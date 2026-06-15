ডাম্পারের সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষ, একই পরিবারের 6 জনের মৃত্যু

ডাম্পারের সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষ, একই পরিবারের 6 জনের মৃত্যু
নিহতরা সকলেই এক গাড়িতে ছিলেন ৷ তবে আড়াই বছরের একটি শিশু এই দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গিয়েছে ৷
Published : June 15, 2026 at 5:14 PM IST
বিকানের, 15 জুন: রাজস্থানের বিকানের জেলার শ্রীদুঙ্গারগড়ের হেমাসরের কাছে একটি ডাম্পারের সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষে এক পরিবারের 6 সদস্যের মৃত্যু হয়েছে ৷
নিহতরা সকলেই এক গাড়িতে ছিলেন ৷ তবে আড়াই বছরের একটি শিশু এই দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গিয়েছে ৷ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) বিএল মিনা জানান, নিহতরা হরিয়ানার ফতেহাবাদ এলাকার বাসিন্দা। তিনি বলেন, "নিহতরা ওম প্রকাশ বিষ্ণোইয়ের পরিবারের সদস্য। তাঁরা বিকানের জেলার মুকামে অবস্থিত বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধেয় গুরু—গুরু জাম্বেশ্বর ভগবানের সমাধি দর্শন করে ফিরছিলেন। নিহতদের মধ্যে দু'জন মহিলা, একজন পুরুষ ও তিন জন শিশু রয়েছে।"
বিকানেরের পুলিশ সুপার মৃদুল কাচওয়া জানান, এই ঘটনাকে অত্যন্ত মর্মান্তিক প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে গাড়ি চালানোর সময় চালক হয়তো তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তবে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করতে পুলিশ সব দিক খতিয়ে দেখছে।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ, প্রশাসন ও স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান। আহতদের দ্রুত শ্রীদুঙ্গারগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে পরীক্ষার পর চিকিৎসকরা 6 জনকে মৃত ঘোষণা করেন। আড়াই বছর বয়সি একটি শিশু বেঁচে গিয়েছে এবং তার চিকিৎসা চলছে ৷ কাচওয়া জানান, পুলিশ দেহগুলো মহকুমা হাসপাতালের মর্গে রেখেছে এবং নিহতদের পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানানো হয়েছে ৷ পুলিশ একটি মামলা দায়ের করেছে এবং তদন্ত চলছে।
নাগৌর রোডের একটি পেট্রল পাম্পের কাছে ওই দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ এক ধর্মীয়স্থান থেকে ফেরার পথে টেম্পো-ট্রাভেলারের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ডাম্পারের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল যে, উভয় গাড়িই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ এর আগে মে মাসে বিকানেরের নোখা শহরে এক সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু এবং 13 জন আহত হয়েছিলেন ৷