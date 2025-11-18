ETV Bharat / bharat

এনকাউন্টারে খতম মাও কমান্ডার মাদবি হিডমা-সহ 6

হিডমার খোঁজ দীর্ঘদিন ধরে অভিযান চলছিল ৷ মঙ্গলবার অন্ধ্রপ্রদেশের আলুরি সীতারামরাজু জেলার মারেদুমিলির জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হয় এই কমান্ডারে ৷

Madvi Hidma Killed
মাও কমান্ডার মাদবি হিডমা (ইটিভি ভারত)
মারেদুমিলি (অন্ধ্রপ্রদেশ), 18 নভেম্বর: মাও নিকেশ অভিযানে বড় সাফল্য ৷ অন্ধ্রপ্রদেশের আলুরি সীতারামরাজু জেলার মারেদুমিলির জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে কমান্ডার মাদবি হিডমা-সহ কমপক্ষে 6 মাওবাদী মৃত্যু হয়েছে ৷

মঙ্গলবার সকালে অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও তেলেঙ্গানা—এই তিন রাজ্যের সীমানায় মারেদুমিলির জঙ্গলে মাওবাদী শীর্ষনেতার খবর পেয়েই তল্লাশি যৌথ অভিযান চালায় নিরাপত্তাবাহিনী ও অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ ৷ আলুরি সীতারামরাজু জেলার এসপি অমিত বরদার জানান, মারেদুমিলির গভীর জঙ্গলে সকাল সাড়ে 6 থেকে ৭ টার মধ্যে এই সংঘর্ষ হয়। তিনি বলেন, "নিরাপত্তাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযান চালায় ৷ তাতে আলুরি জেলায় সংঘর্ষে 6 মাওবাদী নিহত হয়েছে ৷"

মাওবাদীদের ধরতে দীর্ঘদিন ধরে অভিযান চলছে । হিডমার খোঁজ চলছিল। অবশেষে মঙ্গলবার তার নাগাল পায় নিরাপত্তাবাহিনী ৷ সূত্রের খবর, মৃতদের মধ্যে হিডমার স্ত্রী রাজে ওরফে রাজাক্কাও রয়েছে ৷

কে ছিল এই হিডমা ?

মাদবি হিডমা ওরফে সন্তোষ ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলার পুর্বতী গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। নব্বইয়ের দশকে যোগ দেয় মাওবাদীদের সঙ্গে। বস্তার ও দান্তেওয়াড়া দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে হিডমা। অল্প বয়সেই মাওবাদী কেন্দ্রীয় কমিটিতে যোগ দেয় সে ৷ তারপর পিপল্‌স লিবারেশন গেরিলা আর্মির 1 নম্বর ব্যাটেলিয়নের প্রধান হয়ে ওঠে এই হিডমা। পাশাপাশি মাওবাদীদের দণ্ডকারণ্য বিশেষ আঞ্চলিক কমিটিরও সদস্যও ছিল এই হিডমা।

গোয়েন্দাদের দাবি, সিপিআই (মাওবাদী) দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সব থেকে তরুণ সদস্য ছিল এই হিডমা। ভীম মাণ্ডবী খুনের মামলায় তার বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)।

2010 সালে দন্তেওয়াড়ায় সিআরপিএফ কনভয়ে হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিল এই হিডমা ৷ সেই হামলায় 76 জন আধাসেনার মৃত্যু হয়। এর তিন বছর পর অর্থাৎ 2013 সালে ঝিরাম ঘাঁটিতে মাওবাদী হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিল হিডমা। সেই হামলায় কংগ্রেসের কয়েক জন শীর্ষনেতা-সহ 27 জন নিহত হন। এছাড়াও 2021 সালে সুকমা-বিজাপুরে মাওবাদী হামলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল হিডমার। এই হামলায় নিরাপত্তাবাহিনীর 22 জন জওয়ানের মৃত্যু হয়।

ছত্তিশগড়ে আরেকটি সংঘর্ষ

ছত্তিশগড়ে আরেকটি পৃথক ঘটনায় মঙ্গলবার সকালে এরাবর এলাকায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে আরও একজন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার কিরণ চহ্বান বলেন, " মঙ্গলবার সকালে এরাবর থানার অন্তর্গত জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর একটি দল মাওবাদী ক্যাডারদের উপস্থিতির খবর পেয়ে মাওবাদী নিকেশ অভিযান শুরু করে ৷ দুই পক্ষের গুলি লড়াই হয় ৷ ঘটনাস্থল থেকে একজন মাওবাদীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে । তবে এখনও গুলির লড়াই চলছে ৷"

রবিবার, সুকমার ভেজ্জি এবং চিন্তাগুফা থানা এলাকার জঙ্গলে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে তিন মাওবাদীর মৃত্যু হয় ৷ চলতি বছরে ছত্তিশগড়ে এনকাউন্টারে 263 মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে ।

