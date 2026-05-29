সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে চলল গুলি, মৃত একই পরিবারের 5 সদস্য-সহ 6

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে চলল গুলি, মৃত একই পরিবারের 5 সদস্য-সহ 6
জমি নিয়ে মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করছিলেন গ্রামের প্রবীণরা ৷ এমন সময় দুই পরিবারের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয় ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় ৷
Published : May 29, 2026 at 8:40 PM IST
বিজয়পুরা, 29 মে: সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে ভয়াবহ ঘটনা কর্ণাটকে ৷ সম্পত্তি নিয়ে গোলমালের কারণে 6 জনকে গুলি করে খুন করার ঘটনা ঘটেছে ভীমাথিরায় চাদচানা তালুকের গোবিন্দপুরা গ্রামে ৷ ধারালো অস্ত্র নিয়ে নিহতদের আক্রমণ করা হয়েছিল ৷ পরে গুলি করে তাঁদের হত্যা করা হয় বলে জানা গিয়েছে ৷ নিহতদের মধ্যে পাঁচ জন একই পরিবারের সদস্য বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷
পুলিশের এক আধিকারিক জানান, প্রথম দুই পরিবারের বচসা বাধে ৷ এরপরই ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো হয় ৷ পরে গুলি চালানো হলে ছ'জনের মৃত্যু হয় ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, নিরালে এবং গোলাগি পরিবারের মধ্য প্রায় 10 একর জমি নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাদ ছিল ৷ কয়েকদিন আগে পঞ্চায়েতের সালিশি সভার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয় ৷ যদিও তাতে কিছু হয়নি ৷ শুক্রবার, আরেকটি সালিশি সভা বসে ৷ সেই সময় হঠাৎ একটি দল নিরালে পরিবারের সদস্যদের উপর হামলা চালায় ৷ প্রথমে ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয় ৷ পরে তাঁদের নিশানা করে গুলি চালানো হয় ৷
গুলির শব্দে গোবিন্দপুরা গ্রামে আতঙ্ক তৈরি হয় ৷ পঞ্চায়েতের সভা থেকে লোকজন ছোটাছুটি করতে শুরু করে ৷ পুলিশের একটি দল সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন ৷ গ্রামে এবং চারিদকের এলাকায় পুলিশের অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷
দেহগুলির ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷ ফরেনসিকের লোকজন ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছে ৷ পুলিশের অনুমান, এই হত্যা পূর্ব-পরিকল্পিত ৷ দু'টি পরিবারের মধ্যে সম্পত্তিজনিত বিবাদের কারণেই এই হত্যা ৷ এই ঘটনার পর ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ ৷ পুলিশের একাধিক দল অপরাধীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতারির চেষ্টা করছে ৷ চাদচানা থানায় মামলা দায়ের হয়েছে ৷