মহাকাল দর্শন সেরে ফেরার পথে মর্মান্তিক পরিণতি ! কন্টেনারের ধাক্কায় মৃত 6

মহাকাল দর্শন সেরে ফেরার পথে মর্মান্তিক পরিণতি ! কন্টেনারের ধাক্কায় মৃত 6
উজ্জয়িনীর বাবা মহাকালের মন্দিরে দর্শন সেরে বাড়ির উদ্দেশে ফিরছিলেন তাঁরা। সেই সময়ই উজ্জয়িনীর দিক থেকে আসা একটি কন্টেনার আচমকা রাস্তার উলটো দিকে চলে আসে ৷
Published : August 9, 2026 at 6:04 PM IST
ধার, 9 অগস্ট: মহাকাল দর্শন সেরে বাড়ি ফেরা হল না । রবিবার দুপুরে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল একই গাড়িতে থাকা ছ'জনের । মধ্যপ্রদেশের ধার জেলার বদনাওয়ার-বড়বানি-উজ্জয়িনী সড়কে উলটো দিক থেকে আসা একটি কন্টেনার ট্রাকের সঙ্গে একটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে তিন পুরুষ ও তিন মহিলার । গুরুতর জখম হয়েছেন আরও এক জন । মৃতেরা সকলেই গুজরাতের দাহোদ জেলার বাসিন্দা বলে পুলিশ জানিয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনাটি ঘটে রবিবার দুপুর দেড়টা নাগাদ বদনাওয়ার শহর থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে পঞ্চক বাসা এলাকার কাছে । ইকো গাড়িতে করে কয়েক জন উজ্জয়িনীর বাবা মহাকালের মন্দিরে দর্শন করতে গিয়েছিলেন । দর্শন সেরে দাহোদের বাড়ির উদ্দেশে ফিরছিলেন তাঁরা । সেই সময়ই উজ্জয়িনীর দিক থেকে আসা একটি কন্টেনার আচমকা রাস্তার উলটো দিকে চলে আসে বলে অভিযোগ । সামনাসামনি ধাক্কায় দু'টি গাড়িই ভয়াবহ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ধাক্কার অভিঘাত এতটাই প্রবল ছিল যে ইকো গাড়িতে থাকা ছ'জনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় । গাড়িটি কার্যত দুমড়ে-মুচড়ে যায় । স্থানীয়েরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেন । খবর দেওয়া হয় পুলিশকে । পরে পুলিশ এসে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে এবং আহত এক যাত্রীকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে ।
দুর্ঘটনার পরেই সামনে আসে আরও একটি গুরুতর অভিযোগ । পুলিশ জানিয়েছে, কন্টেনারটি রাস্তার ভুল দিক দিয়ে চলছিল । ওই কন্টেনারে লোহার সামগ্রী বোঝাই ছিল । গাড়িটির নম্বর GJ-39-TB-9248 । উজ্জয়িনী অভিমুখে যাওয়ার সময় সেটি আচমকা বিপরীত লেনে চলে এসে ইকোকে ধাক্কা মারে বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে ।
ধারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিজয় দাওয়ার জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে কন্টেনার চালকের ভুল দিক দিয়ে গাড়ি চালানোর প্রমাণ মিলেছে । চালককে আটক করেছে পুলিশ । তিনি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন কি না, সেই সন্দেহও তৈরি হয়েছে । তবে চালক সত্যিই মদ্যপ ছিলেন কি না, তা মেডিক্যাল পরীক্ষা ও তদন্তের পরেই নিশ্চিত ভাবে বলা সম্ভব বলে জানিয়েছে পুলিশ ।
ঘটনার পর বদনাওয়ার-বড়বানি-উজ্জয়িনী সড়কে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয় । পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দু'টি সরিয়ে রাস্তা স্বাভাবিক করার ব্যবস্থা করে । পাশাপাশি প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে দুর্ঘটনার পুরো ঘটনাক্রম জানার চেষ্টা চলছে । কন্টেনার চালকের বিরুদ্ধে মামলা রুজুর প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে ।
এক দিকে ধর্মীয় দর্শন শেষে বাড়ি ফেরার আনন্দ, অন্যদিকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছ'টি প্রাণহানি । মহাকালের শহর থেকে ফেরার পথে এমন মর্মান্তিক পরিণতিতে শোকের ছায়া নেমেছে গুজরাতের দাহোদ থেকে মধ্যপ্রদেশের ধার, দুই প্রান্তেই ।