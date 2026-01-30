নাবালককে নদীর তীরে গলা পর্যন্ত পুঁতে ফেলায় গ্রেফতার 6

নাবালককে নদীর তীরে গলা পর্যন্ত পুঁতে ফেলায় গ্রেফতার 6
নাবালক নদীর ধারে খেলার ছলে বালি তুলতে গিয়েছিল ৷ তাকে বালি তুলে দিতে বলে কয়েকজন ৷ কিন্তু সে তা করেনি ৷ পরিণতি মর্মান্তিক ৷
Published : January 30, 2026 at 8:04 PM IST
রায়গড়া, 30 জানুয়ারি: মর্মান্তিক ঘটনা ! এক নাবালককে বালিতে আকণ্ঠ পুঁতে ফেলার ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়ে যায় ওড়িশার রায়গড়া জেলায় ৷ ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, ওই নাবালককে বালিতে গলা পর্যন্ত পুঁতে দেওয়া হয়েছিল ৷ এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷ এই ঘটনায় নির্যাতিত নাবালকের পরিবার পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে ৷ তার ভিত্তিতে 6 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ তাদের মধ্যে তিন জন নাবালক ৷
ঘটনাটি ঘটে 25 জানুয়ারি রবিবার ৷ আজু শবর, মিতু শবর ও শুক্লাং শবর এবং তিন নাবালক সানা নদীর ধারে বালি জোগাড় করতে গিয়েছিল ৷ সেখানে ওই নাবালককে বালিতে গলা পর্যন্ত পুঁতে দেয় তারা ৷ স্বভাবত শিশুটি ভয়ে কাঁদতে থাকে ৷ এই অবস্থায় দলের একজন তার ওই কান্নাকাটির ভিডিয়োটি মোবাইলে রেকর্ড করে এবং পরে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয় ৷
শিশুটি পদ্মপুর ব্লকের খিলাপাদরের বাসিন্দা ৷ সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিয়োটি চোখে পড়ে তার বাবা-মায়ের ৷ তাঁরা ওই ভিডিয়ো দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ৷ শিশুর বাবা বলেন, "একটি ট্র্যাক্টর সানা নদীতে বালি তুলতে যাচ্ছিল ৷ ও তাদের সঙ্গে গিয়েছিল ৷ ওরা আমার ছেলেকে বালি তুলে দিতে বলে ৷ কিন্তু ও সেটা মানেনি ৷ তখন ওকে গলা পর্যন্ত বালিতে ঢুকিয়ে পুঁতে দেয় ৷"
নাবালকের পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী, ছেলেটি যখন কাঁদছিল, তখন কেউ একজন মোবাইলে সেই করুণ দৃশ্য রেকর্ড করে ৷ অভিযুক্তরা নাবালককে হুমকি দেয়, সে যদি কাউকে এই ঘটনার কথা বলে দেয়, তাহলে ফের এরকম ভাবেই তাকে বালিতে পুঁতে দেবে ৷ বেশ কয়েক ঘণ্টা পর অভিযুক্তরাই নাবালককে বালি থেকে বের করে আনে ৷ পরিবারের দাবি, রাত 10টা নাগাদ নাবালক বাড়ি ফেরে ৷
গুনুপুর পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় পুলিশ 6 জনকে গ্রেফতার করলেও তাদের মধ্যে 3 অভিযুক্ত নাবালক ৷ তাদের জুভেনাইল আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷ নাবালক সুরক্ষা আইনের 183 ধারার আওতায় গুনুপুর আদালতে নির্যাতিত নাবালকের বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে ৷ ওই নাবালক তার মায়ের কাছে থেকে পড়াশোনা করছিল ৷ 26 জানুয়ারি তার বাবা-মা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ৷ এদিকে এই ঘটনায় রায়গড়ার এসপি স্বাতী এস কুমারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও উত্তর দেননি ৷