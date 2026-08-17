অন্ধ্রপ্রদেশে দুই পৃথক দুর্ঘটনা, ডুবে মৃত্যু 6 ইঞ্জিনিয়ার ছাত্রের

অন্ধ্রপ্রদেশে দুই পৃথক দুর্ঘটনা, ডুবে মৃত্যু 6 ইঞ্জিনিয়ার ছাত্রের
অন্ধ্রপ্রদেশের পশ্চিম গোদাবরী জেলায় দুই পৃথক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। সাঁতার কাটতে গিয়ে আরও দুই ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।
Published : August 17, 2026 at 10:12 AM IST
ভীমাবরম/তানুকু (অন্ধ্রপ্রদেশ), 17 অগস্ট: দুই পৃথক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ছয় ইঞ্জিনিয়ার পড়ুয়ার ৷ খালে গাড়ি পড়ে যাওয়ায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ অন্যদিকে, সাঁতার কাটতে গিয়ে আরও দুই ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। আরও একজন নিখোঁজ বলে খবর ।
অন্ধ্রপ্রদেশের পশ্চিম গোদাবরী জেলায় এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলি ঘটেছে । জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় পশ্চিম গোদাবরী জেলার নরসাপুরম থেকে ছাত্রদের একটি দল গাড়ি নিয়ে পূর্ব গোদাবরী জেলার পেরাবলিতে একটি বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিল । মধ্যরাতে ফেরার পথে আইথামপুডি এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় নরসাপুরমের দিকে মোড় ঘোরার সময় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের একটি খালে পড়ে যায়। প্রবল স্রোতে গাড়িটি প্রায় 100 মিটার দূরে ভেসে যায়। দুর্ঘটনায় পাঁচজন তলিয়ে যান ৷ এদের মধ্যে একজন অবশ্য নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন গাড়ি থেকে। এরপরই তল্লাশি অভিযান শুরু করে পুলিশ ৷ রবিবার সন্ধ্যার মধ্যে চারটি দেহ উদ্ধার করা হয়।
মৃতদের পরিচয় সম্পর্কে পুলিশ জানিয়েছে, মালিকিপুরম মণ্ডলের (ড. বি.আর. আম্বেদকর কোনাসীমা জেলা) মোরিকি গ্রামের পোথুলা লক্ষ্মী ভানু বিকাশ (18) ও নাগিরেড্ডি দুষ্যন্ত সাই (18); অমলাপুরম মণ্ডলের সাকুররু গ্রামের নাগাবথুলা সাই সূর্য তেজা (19); এবং পালকোল্লু মণ্ডলের (পশ্চিম গোদাবরী জেলা) চিন্তাপাররু গ্রামের বীরমল্লু সাই ভেঙ্কটা কিরণ (18)। মোরিকি গ্রামের 16 বছর বয়সি চেরুকুরি রাজা রাম চরণের খোঁজ চলছে। আচান্তাভাল্লুরুর বাসিন্দা মট্টা সন্তোষ এই ঘটনায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। চরণ ছাড়া বাকি সবাই নরসাপুরমের একটি বেসরকারি কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছিলেন।
অন্যদিকে, রবিবার ভীমাবরমের একটি বেসরকারি কলেজের চারজন ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র পালকোদেরু মণ্ডলের ভেন্দ্রা গ্রামে একটি সেচ খালে সাঁতার কাটতে গিয়েছিলেন। তিন যুবক খালে নামলে দু'জন স্রোতে ভেসে যায় ৷ খবর দেওয়া হয় পুলিশে ৷ তল্লাশি অভিযান শুরু করেন । ভীমাবরমের গুনুপুডির পেরুমাল্লা বিঘ্নেশ (22) এবং পার্বতীপুরম মান্যম জেলার শ্রিতু রাহুল (21)-এর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় ।