লরি ও গাড়ির সংঘর্ষে মৃত 6, গুরুতর আহত 3

লরি ও গাড়ির সংঘর্ষে মৃত 6, গুরুতর আহত 3
দুর্ঘটনায় 'তুফান' গাড়িতে থাকা ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷ ভ্রমণে যাওয়ার পথেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে ৷
Published : July 9, 2026 at 10:00 PM IST
উত্তর কন্নড় (কর্ণাটক), 9 জুলাই: গভীর রাতে উত্তর কন্নড় জেলার ইয়েল্লাপুর তালুকের আরবাইল ঘাটের বালগারের কাছে একটি লরি ও 'তুফান' যাত্রীবাহী গাড়ির মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ ঘটে ৷ ঘটনাস্থলেই ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷ ঘটনায় আরও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। মৃতরা সকলেই ধারওয়াড়ের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে ৷ তাঁরা হুব্বাল্লি-ধারওয়াড়ে 'সুইগি' (Swiggy)-তে ডেলিভারি বয় হিসেবে কাজ করতেন বলেও জানা গিয়েছে।
ভ্রমণে যাওয়ার পথেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে ৷ রাতে ধারওয়াড় থেকে ধর্মস্থল ও মেঙ্গালুরুর উদ্দেশে রওনা হয়েছিল তারা ৷ সেই সময়ই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। 'তুফান' গাড়িটিতে চালক-সহ মোট নয়জন যাত্রী ছিলেন। গাড়িটি আরবাইল ঘাটের বালগার এলাকায় পৌঁছনোর পর লরিটির সঙ্গে সেটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় 'তুফান' গাড়িটি কার্যত দুমড়েমুচড়ে যায়।
দুর্ঘটনায় 'তুফান' গাড়িতে থাকা ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷ মৃতদের মধ্যে বাসভরাজ (48), অভিষেক ঈশ্বর (28), অক্ষয় (26), অভিষেক (26), মঞ্জুনাথ চুলাকি (32) এবং গাড়ির চালক সঞ্জীব অঙ্গাদি (33) রয়েছে। ঘটনায় তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন ৷ গুরুতর আহত তিনজনকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ তাঁদের জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা চলছে বলে জানা গিয়েছে। আহতরা হলেন শিবরাজ দুর্গাপ্পা মাদিওয়াল (22), শচীন এবং চেন্নাবাসাইয়া বাসালিঙ্গাইয়া সম্পাগাওয়া (28)।
ইয়েল্লাপুর পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ৷ দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। প্রাথমিক তথ্য দিলেও বিস্তারিত কোনও তথ্য এখনও জানায়নি পুলিশ ৷ ইয়েল্লাপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
দিল্লিতে অবিরাম বৃষ্টিতে ধসে পড়ল পাঁচতলা বাড়ি, কয়েকজনের মৃত্যুর আশঙ্কা