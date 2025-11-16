পুণ্যার্থীর গাড়ির সঙ্গে ট্রেলারের সংঘর্ষে মৃত 6
দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই তিন জনের মৃত্যু হয় ৷ পুণ্যার্থীরা গুজরাতের বনসকন্থা এবং ধনসুরা জেলার বাসিন্দা ছিলেন ৷
Published : November 16, 2025 at 4:02 PM IST
যোধপুর, 16 নভেম্বর: ফের সড়ক দুর্ঘটনা রাজস্থানে ৷ রবিবার ভোরে যোধপুর এবং বালেসরের মধ্যে বড় সড়ক দুর্ঘটনায় 6 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ দুর্ঘটনায় আহত আরও 14 জন ৷
বালেসর থানার আধিকারিক মুল সিং ভাটি জানিয়েছেন, এদিন ভোর পাঁচটা নাগাদ জাতীয় মহাসড়কে খারি বেরি গ্রামের কাছে গুজরাত থেকে রামদেওরা হয়ে যোধপুর যাচ্ছিল পুণ্যার্থীদের একটি গাড়ি ৷ সেই টেম্পোর সঙ্গে শস্যবোঝাই একটি ট্রেলারের সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই তিন জনের মৃত্যু হয় ৷ জানা গিয়েছে, এই তিন জনই মহিলা ৷ তাঁদের দেহ বালেসর হাসপাতালে রাখা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে । বাকি আহতদের বালেসর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মথুরাদাস মাথুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে তাদের মধ্যে আরও তিন জনের মৃত্যু হয়েছে ৷
টেম্পোতে থাকা পুণ্যার্থীরা গুজরাতের বনসকন্থা এবং ধনসুরা জেলার বাসিন্দা ছিলেন ৷ তাঁরা রামদেওরা যাচ্ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। টেম্পোতে মোট 20 জন পুণ্যার্থীরা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে তিন বছরের নভ্যা, 40 বছরের ভূপত সিং এবং 60 বছরের কাশিয়া বাইকে এমডিএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় ৷ ঘটনাস্থলে মৃত্যু হওয়া তিন মহিলার দেহ বালেসার হাসপাতালে রাখা হয়েছে ৷ তাদের এখনও শনাক্ত করা যায়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে ৷
বালেসর থেকে এমডিএম হাসপাতালে পাঠানো 17 জন আহতের মধ্যে তিন জনের মৃত্যুর পর, আরও 14 জনকে মথুরাদাস মাথুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডাক্তার বিকাশ রাজপুরোহিত জানিয়েছেন, আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর ৷ তাদের উন্নত চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেছেন তিনি ৷ তিন জনের মৃতদেহ মর্গে রাখা হয়েছে । আহতদের মধ্যে রয়েছেন প্রিয়া (14), হিম্মত সিং (62), অনিল (13), বীর (8), আরখ (65), অনুরাধা (18), কালু সিং (40), গাবরী (10), নিকিতা (13), উমা (6), আশু বেহান (65), অর্জুন (17), হর্ষিত (3), আসিফ (15) এবং কপিলা (60)।
গত 24 ঘণ্টায় যোধপুর জেলায় চারটি বড় সড়ক দুর্ঘটনায় মোট 13 জনের মৃত্যু হয়েছে । প্রথম দুর্ঘটনাটি শনিবার ভোরে বিলাদা থানা এলাকায় ঘটে, যেখানে তিন বন্ধুর মৃত্যু হয়। এরপর, শনিবার বিকেলে, বারমের হাইওয়ের ধাওয়া গ্রামের কাছে, রাস্তা পার হওয়ার সময় এক দম্পতি একটি রোডওয়েজ বাসের ধাক্কায় দু'জনেরই মৃত্যু হয় ৷ শনিবার সন্ধ্যায় ভান্ডু গ্রামে একটি ডাম্পার বাইক আরোহী দুইজনকে চাপা দেয়, যার ফলে দুজনেরই মৃত্যু হয়। রবিবার ভোরে বলেসরের কাছে এক দুর্ঘটনায় ছয়জন নিহত হন।