হ্রদ থেকে 2 শিশু-সহ চার মহিলার দেহ উদ্ধার
বেড়াতে গিয়ে অঘটন নাকি 6 দেহ উদ্ধারের নেপথ্যে অন্য কিছু ? তদন্তে নেমে উত্তর খুঁজছে পুলিশ ৷ মৃতদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে ৷
Published : August 26, 2026 at 10:58 AM IST
বিজয়পুরা (কর্ণাটক), 26 অগস্ট: শহরের ঐতিহাসিক হ্রদ থেকে 6 জনের দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য । বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটকের বিজয়পুরায় ৷
ভুতনাল হ্রদের ধারে দুই শিশু ও চার মহিলার দেহ ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে । পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, ঘটনার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি । তবে ধারণা করা হচ্ছে, হ্রদ পরিদর্শনে গিয়ে তারা পিছলে পড়ে যায় । তাতেই দুর্ঘটনা ৷
খবর পেয়ে সিটি ডিএসপি নাগরাজ, আদর্শ নগর থানার পিএসআই সীতারাম লামানি, থানার কর্মী ও দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ৷ হ্রদ থেকে দেহগুলো উদ্ধার করা হয় ৷
মৃতদের নাম ও ঠিকানা এখনও জানা যায়নি । হ্রদের তীরে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া দেহগুলো শনাক্ত করার জন্য পুলিশ কাজ করছে । তদন্ত ও ময়নাতদন্তের পর সঠিক বিবরণ জানা যাবে ।