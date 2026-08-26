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হ্রদ থেকে 2 শিশু-সহ চার মহিলার দেহ উদ্ধার

বেড়াতে গিয়ে অঘটন নাকি 6 দেহ উদ্ধারের নেপথ্যে অন্য কিছু ? তদন্তে নেমে উত্তর খুঁজছে পুলিশ ৷ মৃতদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে ৷

karnataka bhootanala lake
বিজয়পুরার ঐতিহাসিক ভুতনাল হ্রদ, এখান থেকেই 6 দেহ উদ্ধার করে পুলিশ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 26, 2026 at 10:58 AM IST

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বিজয়পুরা (কর্ণাটক), 26 অগস্ট: শহরের ঐতিহাসিক হ্রদ থেকে 6 জনের দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য । বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটকের বিজয়পুরায় ৷

ভুতনাল হ্রদের ধারে দুই শিশু ও চার মহিলার দেহ ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে । পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, ঘটনার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি । তবে ধারণা করা হচ্ছে, হ্রদ পরিদর্শনে গিয়ে তারা পিছলে পড়ে যায় । তাতেই দুর্ঘটনা ৷

খবর পেয়ে সিটি ডিএসপি নাগরাজ, আদর্শ নগর থানার পিএসআই সীতারাম লামানি, থানার কর্মী ও দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ৷ হ্রদ থেকে দেহগুলো উদ্ধার করা হয় ৷

মৃতদের নাম ও ঠিকানা এখনও জানা যায়নি । হ্রদের তীরে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া দেহগুলো শনাক্ত করার জন্য পুলিশ কাজ করছে । তদন্ত ও ময়নাতদন্তের পর সঠিক বিবরণ জানা যাবে ।

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KARNATAKA BHUTNAL LAKE
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