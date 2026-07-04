রাম মন্দিরের 5 বছরের লেনদেনে নজর সিটের. অনুদান-দুর্নীতিতে উদ্বিগ্ন মোদি
পাঁচ বছরের হিসেবে গড়মিল থাকলে তদন্তের অভিমুখ বদলাবেন তদন্তকারীরা ৷ ধরে নিতে হবে দুর্নীতির পরিমাণ যতটা অনুমান করা হচ্ছে তার থেকে বেশি ৷
By PTI
Published : July 4, 2026 at 9:27 AM IST
অযোধ্যা ও নয়াদিল্লি, 4 জুলাই : রাম মন্দিরের অনুদান দুর্নীতির তদন্তের পরিধি আরও বাড়ল বিশেষ তদন্তকারী দল ৷ দুর্নীতির গভীরে পৌঁছতে এবার মন্দিরের নির্মাণ শুরু থেকে এ পর্যন্ত হওয়া সমস্ত খরচ খতিয়ে দেখবেন তদন্তকারীরা ৷ মন্দির উদ্বোধনের পর থেকে এখনও পর্যন্ত ভক্তদের দেওয়া গয়না বা অন্য মূল্যবান সামগ্রীর দিকেও রাখা হবে নজর ৷ এদিকে রাম মন্দিরের এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বলে জানিয়েছে বিজেপি ৷
গত কয়েক সপ্তাহ ধরে অনুদান দুর্নীতি সংবাদ শিরোনামে এসেছে ৷ বেশ কয়েকজন গ্রেফতার হয়েছেন ৷ নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে মন্দিরের পরিচালন কমিটি থেকে পদত্যাগও করেছেন অনেকে ৷ আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ইস্যুতে সরকারকে লাগাতার নিশানা করে চলেছে বিরোধীরা ৷ তাদের দাবি সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে তদন্ত করতে হবে ৷ এমনই আবহে মন্দির তৈরির সময় থেকে এখনও পর্যন্ত হওয়া বিভিন্ন আর্থিক লেনদেন আরও একবার খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ৷
সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত দুর্নীতির পরিধি যতটা বলে মনে করা হচ্ছে বাস্তব তার থেকে আলাদা কি না সেটাই খতিয়ে দেখতে চায় সিট ৷ গত পাঁচ বছরের হিসেবে যদি গড়মিল দেখা যায় তাহলে তদন্তের অভিমুখ বদল করতে হবে তদন্তকারীদের ৷ ধরে নিতে হবে দুর্নীতির পরি্মাণ যতটা মনে করা হচ্ছে তার থেকে অনেকটা বেশি ৷
এদিকে, বিরোধীদের কড়া আক্রমণের মধ্যে এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলে শুক্রবার রাতে জানিয়েছেন বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ বিনয় কাটিহার ৷ তিনি জানান, ফোনে এ ব্যাপারে আলোচনা করার সময় নিজের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷
তাঁর প্রতিক্রিয়া যেদিন প্রকাশ্যে আসছে সেদিন এ নিয়ে প্রথমবারের মতো সরব হয়েছে আরএসএসও ৷ এই প্রতারণার আবহে অ-হিন্দু, হিন্দু ও জাতীয়তাবাদ-বিরোধী শক্তি হিন্দু ধর্মকে কালিমালিপ্ত করার প্রচেষ্টা করছে বলে জানিয়েছেন সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসাবালে ৷ তিনি মনে করেন, এই প্রচার হিন্দু সমাজকে রুখে দিতে হবে ৷ এমন ঘটনা সমগ্র সমাজকে এবং রামচন্দ্রের ভক্তদের গভীরভাবে আঘাত করেছে ৷ পাল্টা আরএসএসকে আক্রমণ করতে সময় নেয়নি কংগ্রেস ৷ দলের প্রবীণ নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশ মনে করছেন , এই ধরনের মন্তব্য করে তদন্ত হওয়ার আগেই অভিযুক্তদের ছাড়পত্র দিয়ে দিচ্ছে সঙ্ঘ পরিবার ৷
এই আবহে দিন কয়েক আগে অযোধ্য়ায় রাম মন্দির দর্শনে যাওয়ার পরিকল্পনা করে গৃহবন্দি হন উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অজয় রাই ও তাঁর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ৷ সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়োয় বার্তায় এই বিষয়টি জানান তিনি ৷ গত মঙ্গলবার সকালে তাঁর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলটির রাম মন্দির দর্শনে যাওয়ার কথা ছিল ৷ এই দলে ছিলেন বারাবাঁকি সাংসদ এসপি গৌতম, প্রাক্তন বিধান পারিষদ দীপক সিং, মহারাজগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক বীরেন্দ্র চৌধরী এবং বারাবাঁকির প্রাক্তন বিধায়ক মিতা গৌতম ৷ কিন্তু তার আগেই তাদের আটকে দেওয়া হয় ৷