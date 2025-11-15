ETV Bharat / bharat

হাজার কোটি টাকার মদ কেলেঙ্কারিতে গ্রেফতার মুম্বইয়ের ব্যবসায়ী

সিটের তদন্তের উঠে এসেছে, অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন মোহন রেড্ডির আমলে মদের সরবরাহের বড় চুক্তি হয়েছিল ।

1000 crore liquor scam
মদ কেলেঙ্কারিতে গ্রেফতার মুম্বইয়ের ব্যবসায়ী (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 15, 2025 at 7:31 PM IST

2 Min Read
অমরাবতী, 15 নভেম্বর: 1000 কোটি টাকার মদ কেলেঙ্কারির ঘটনায় শুক্রবার মুম্বইয়ের ব্যবসায়ী অনিল চোখরাকে গ্রেফতার করেছে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। তাঁকে থানের বেলাপুর আদালতে পেশ করা হয় ৷ এরপর ট্রানজিট ওয়ারেন্টে তাঁকে বিজয়ওয়াড়ায় আনা হচ্ছে বলে খবর। শনিবার তাঁকে এসিবি আদালতে পেশ করা হবে বলে খবর। অভিযোগ, অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন মোহন রেড্ডির শাসনকালে এই মদ কেলেঙ্কারি হয় ৷

সিটের তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, তৎকালীন সরকারের আধিকারিকদের তহবিল স্থানান্তর, নগদ ঘুষ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত কয়েক ডজন ভুয়ো কোম্পানি তৈরি এবং পরিচালনায় অনিল চোখরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই ঘুষের অর্থ আগের সরকারের সর্বাধিক সংখ্যক মদ সরবরাহের অর্ডার প্রাপ্ত সংস্থাগুলি দ্বারা দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ । তদন্তকারীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, অনিল ওয়াইএসআরসিপি গ্যাং অর্থ পাচারের জন্য বৃহৎ পরিসরে ভুয়ো কোম্পানি খুলেছিল । এমনকী, তিনটি ডিস্টিলারির মাধ্যমে 77 কোটি টাকা স্থানান্তরিত করা হয়েছে ।

সিটের তদন্তের উঠে এসেছে, জগন মোহন রেড্ডির ওয়াইএসআরসিপি-র আমলে মদের সরবরাহের বড় চুক্তি আদান ডিস্টিলারি, এসপিওয়াই অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ এবং লীলা ডিস্টিলারিজ রাজ কেসিরেডি এবং মুপ্পিদি অবিনাশ রেড্ডির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়েছিল । এই তিনটি কোম্পানি সম্মিলিতভাবে 77.55 কোটি টাকা মুম্বই-ভিত্তিক শেল কোম্পানিগুলিতে স্থানান্তরিত করেছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে অলভিক মাল্টিভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড, কৃপতি এন্টারপ্রাইজেস প্রাইভেট লিমিটেড, নাইসনা মাল্টিভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড এবং বিশাল এন্টারপ্রাইজ। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান অনিল চোখরা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল বলে অভিযোগ।

পরবর্তী পর্যায়ে, অর্থ 32টি অতিরিক্ত শেল কোম্পানিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল ৷ যেখান থেকে তহবিল বিভিন্নভাবে ওয়াইএসআরসিপি গ্যাংয়ের কাছে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। সিট জানিয়েছে, অডিটের সময় শনাক্তকরণ এড়াতে এবং অপরাধ গোপন করার জন্য একাধিক স্তরে লেনদেন করা হয়েছিল। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, 35টি ভুয়া কোম্পানি অনিল চোখরার নিয়ন্ত্রণে ছিল ৷ যেগুলো ভুয়ো নাম এবং ডামি পরিচালক ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছিল । তিনি ভুয়ো নথি তৈরি করে অর্থ পাচারের জন্য প্রতারণামূলক সোনার মুদ্রা লেনদেন করেছিলেন বলেও অভিযোগ ৷

গত 13 দিন ধরে সিটের দল মুম্বইয়ের বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ সংগ্রহ করছে ৷ এরপরই চোখরাকে গ্রেফতার করা হয় ৷ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ)-এর অধীনে বেশ কয়েকটি মামলা ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে। চোখরাকে এর আগেও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) দু'বার গ্রেফতার করেছিল। সিটের দাবি, চুরি করা তহবিলের একটি বড় অংশ বিদেশি অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছে বলে সন্দেহ ৷

