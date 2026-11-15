ভাইয়ের উপর হামলার প্রতিবাদ, প্রতিবেশীর গুলিতে মৃত্যু দিদির

ভাইয়ের উপর হামলার প্রতিবাদ, প্রতিবেশীর গুলিতে মৃত্যু দিদির
Ghaziabad Shot Dead: ভাইফোঁটায় বাপের বাড়ি এসেছিলেন পূজা ৷ সেই উৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই পরিবারে মর্মান্তিক ঘটনা ৷
Published : November 15, 2026 at 1:24 PM IST
গাজিয়াবাদ, 15 নভেম্বর: ভাইয়ের উপর হামলার প্রতিবাদ করতে গিয়ে গুলিতে মৃত্যু দিদির ৷ শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের লোনি বর্ডার থানা এলাকার ইন্দিরাপুরি কলোনিতে ৷
ভাইফোঁটা উৎসব পালন করতে বাপের বাড়ি এসেছিলেন পূজা ৷ শনিবার, তাঁর ভাই আমানের সঙ্গে পাড়ার কিছু যুবকের তর্কাতর্কি হয় । বিবাদটি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে যুবকরা আমানকে মারধর করে । ভাই আহত অবস্থায় বাড়ি ফিরলে পরিবারের সদস্যরা পুরো ঘটনাটি জানতে পারেন ।
পূজা, তাঁর ভাই অমিত এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে অভিযোগ জানাতে এক প্রতিবেশীর বাড়িতে যান । তাতেই আগুনে ঘি পড়ে ৷ বিবাদ আরও বেড়ে যায় এবং প্রতিবেশীরা পূজা ও তাঁর পরিবারের উপর হামলা করে ।
তাঁদের লক্ষ্য করে চালানো হয় গুলি । তার মধ্যে একটি পূজার মাথায় লাগতেই লুটিয়ে পড়েন তিনি ৷ পরিবারের সদস্যরা তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি ৷ এদিকে পূজার মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁর বাপের বাড়িতে হইচই শুরু হয় । ঘটনায় হতভম্ভ হয়ে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা হামলাকারীর বাড়িতে ছুটে যান। উত্তেজিত লোকজন বাড়িটিতে ঢুকে ভাঙচুর চালায় ।
এই আকস্মিক হট্টগোলে কলোনিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে এই আশঙ্কায় চারটি থানা থেকে পুলিশ বাহিনীকে খবর দেওয়া হয় । পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ভিড় শান্ত করে পরিস্থিতি সামাল দেন ।
এই বিষয়ে ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ সুরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি জানান, লোনি বর্ডার থানা এলাকায় গুলি চালানোর খবর পাওয়া যায় । এক মহিলা গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন । পুলিশ ও ফরেনসিক দল তদন্ত করছে ।
পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে । ঘটনার বিষয়ে জানতে পুলিশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ।
জানা গিয়েছে, বাবুলাল তাঁর পরিবারের সঙ্গে গাজিয়াবাদের লোনি বর্ডার থানা এলাকার অন্তর্গত ইন্দিরাপুরী কলোনির সি ব্লকে বাস করেন । তাঁর মেয়ে পূজার বিয়ে হয়েছিল দাদরির বাসিন্দা নরেন্দ্রের সঙ্গে । ভাইফোঁটায় এসে মেয়ের এভাবে মৃত্যুতে শোকে পাথর পরিবার ৷