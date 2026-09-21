দিল্লির এসআইআর নিয়েও বিতর্ক, নোটিশ পেলেন আদবানি-জয়শঙ্কর

দিল্লির এসআইআর নিয়েও বিতর্ক, নোটিশ পেলেন আদবানি-জয়শঙ্কর
DELHI SIR: বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 2002 সালের ভোটার তালিকা সঙ্গে এবারের তালিকায় থাকা গরমিলের কারণেই গিয়েছে নোটিশ।
By PTI
Published : September 21, 2026 at 1:15 AM IST
নয়াদিল্লি, 21 সেপ্টেম্বর : দিল্লির ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে উঠল । নানা রকম অসঙ্গতি থাকায় দেশের প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানি, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড় এবং নির্বাচন কমিশনার এসএস সান্ধুকেও এসআইআরের নোটিশ পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন ।
রাজধানীর মোট 97 লক্ষ ভোটারের মধ্যে 33.13 লক্ষ ভোটারই কমিশনের নোটিশ পেয়েছেন। রবিবার বেশি রাতে কমিশনের তরফে এক বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, সান্ধুর নাম সংক্রান্ত জটিলতার অবসান হয়েছে। এবার তাঁর নাম সংশোধিত ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
নোটিশ পেয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিশিষ্ট আইনজীবী কপিল সিবল। সাংসদের স্ত্রীকেও নোটিশ পাঠিয়েছে কমিশন। এ প্রসঙ্গে কমিশনকে তীব্র আক্রমণ করে কপিল বলেন, "এসআইআর মানে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন নয় । বিশেষ ও নিবিড় কায়দায় ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া ।"।
অন্যদিকে, দিল্লির নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে জানানো হয়েছে, ভোটার তালিকায় থাকা তথ্যগত অসঙ্গতির কারণে বেশ কয়েকজন এসআইআরের নোটিশ পেয়েছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নোটিশ গিয়েছে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে। কমিশনের দাবি, সেই সমস্ত বিবাদের অবসান ঘটিয়ে যোগ্য ভোটারদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে ।
তাৎপর্যপূর্ণভাবে যে সমস্ত ভোটারদের নোটিশ পাঠানো হয়েছে তাঁদের বেশিরভাগই নিউ দিল্লি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার। দিল্লির রাজনীতিতে এই আসনটির বিশেষ গুরুত্ব আছে । অতীতে দিল্লির দুই প্রাক্তন মুখ্য়মন্ত্রী শীলা দীক্ষিত এবং অরবিন্দ কেজরিওয়াল এই আসন থেকে নির্বাচিত হতেন ।
আদবানীর পাশাপাশি তাঁর কন্যা প্রতিভা এবং পুত্রবধূ গীতিকাকেও নোটিশ পাঠিয়েছে কমিশন। তবে আদবানি-তনয় জয়ন্তকে নোটিশ পাননি। নোটিশ পাওয়া এই তিনজনই নিউ দিল্লি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার। পাশাপাশি বিদেশ মন্ত্রী এবং তাঁর স্ত্রী-ও নোটিশ পেয়েছেন।
তথ্য বলছে, ভোটার তালিকা অনুসারে দেশের প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর স্ত্রী দুজনেরই ঠিকানা উপ-রাষ্ট্রপতি সরকারি বাসভবন। সেখানেও নোটিশ গিয়েছে । নির্বাচন কমিশনার সান্ধুর নাম নিয়ে অসঙ্গতি থাকায় তাঁর কাছেও নোটিশ গিয়েছিল ।
এর আগে বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রী, দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া, জেএনইউর প্রাক্তন ভিসি এম জগদেশ কুমার, দিল্লির প্রাক্তন উপরাজ্যপাল নজীব জং, নীতি আয়োগের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান অরবিন্দ পানাগড়িয়া, সেবি চেয়ারম্যান তুহিন কান্ত পান্ডে, প্রাক্তন সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী এবং সিবিআই ডিরেক্টর প্রবীণ সুদও বিভিন্ন সময় নোটিশ পেয়েছেন ।