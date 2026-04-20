কাজ করছে না ট্রাইব্যুনাল ! কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির রিপোর্ট তলব সুপ্রিম কোর্টের

ট্রাইব্যুনালগুলির কাজ নিয়ে অভিযোগ পৌঁছল সুপ্রিম-দরবারে ৷ প্রায় প্রতিদিনই বাংলার এসআইআর সংক্রান্ত মামলার উল্লেখ হওয়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রধান বিচারপতি ৷

SC on WB SIR
কাজ করছে না ট্রাইব্যুনালগুলো ! (প্রতীকি ছবি)
By PTI

Published : April 20, 2026 at 2:32 PM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 20 এপ্রিল: পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনী (SIR)-র কাজে গঠিত অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল কাজ করছে না বলে অভিযোগ ৷ এই মামলায় সোমবার সুপ্রিম কোর্ট জানাল, এদিনই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে একটি রিপোর্ট তলব করা হবে। প্রথম দফার ভোট শেষ হওয়ার পরদিন এ নিয়ে শুনানি হবে ৷

এদিন প্রবীণ আইনজীবী দেবদত্ত কামাত প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চের সামনে বিষয়টি তুলে ধরেন। পরে তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের SIR সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মামলার শুনতে বিচারপতিরা 24 এপ্রিল দিনটি ধার্য করেছেন। আপিল ট্রাইব্যুনালগুলো কাজ করছে না বলে নানা মহলের অভিযোগ। আইনজীবীদের সেখানে প্রবেশের অনুমতিও দেওয়া হচ্ছে না। তারা শুধুমাত্র অনলাইনে আসা আবেদনগুলো গ্রহণ করছে।" পশ্চিমবঙ্গে SIR সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রায় প্রতিদিনই আদালতের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন ভারতের প্রধান বিচারপতি ।

আইনজীবী কামাত আদালতকে আরও জানান, এই বিষয়ে বিচারপতিদের তরফে যে নির্দেশগুলো দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো যথাযথভাবে মানা হচ্ছে না। এরপরই প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত মন্তব্য করেন, "হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছ থেকে আমরা আজই একটি রিপোর্ট চেয়ে পাঠাব।"

পশ্চিমবঙ্গে 23 ও 29 এপ্রিল দু'দফায় বিধানসভা নির্বাচন ৷ গণনা 4 মে। গত সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গের SIR সংক্রান্ত বিষয়টির শুনানির সময়ে শীর্ষ আদালত নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছিল, একটি সম্পূর্ণ সংশোধিত ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে ৷ এতদিন পর্যন্ত যাঁদের নাম তালিকায় ছিল না, তাঁদের অনেকে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন ৷ এই ট্রাইব্যুনাল যাঁদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে তাঁদের নিয়েই এই তালিকা প্রকাশিত হবে বলে জানিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট ৷

শীর্ষ আদালত আরও জানিয়েছিল, তালিকা থেকে বাদ পড়া কোনও ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন থাকলে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না। এ ব্যাপারে বিচারপতির কাছে আবেদন করেছিলেন তৃণমূলের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তা খারিজ করে দেয় আদালত ৷

সেদিনের রায় দেওয়ার সময় বিচারপতিরা বলেন, "ভারতের সংবিধানের 142 নম্বর ধারায় থাকা শীর্ষ আদালতের বিশেষ ক্ষমতা আমাদের এখানে প্রয়োগ করছি ৷ নির্বাচন কমিশনকে সেই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছি যে— ট্রাইব্যুনালগুলি যাদের নাম 21 এবং 27 এপ্রিলের মধ্যে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেবে তাঁদের নাম নিয়েই তালিকা প্রকাশিত হবে ৷ ভোটাধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করতে হবে।"

