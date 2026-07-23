সিকিমে টানেল দুর্ঘটনায় মৃত বেড়ে 22, ঘটনাস্থলে ইসিএলের বিশেষজ্ঞ দল

সিকিমে টানেল দুর্ঘটনায় মৃত বেড়ে 22, ঘটনাস্থলে ইসিএলের বিশেষজ্ঞ দল
উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে সিকিম সরকার ৷ আগামী 15 দিনের মধ্যে এই কমিটিকে বিস্তারিত রিপোর্ট ও সুপারিশ জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
Published : July 23, 2026 at 12:42 PM IST
গ্যাংটক/শিলিগুড়ি, 23 জুলাই: সিকিমের নামচি জেলার সমরডুং টানেলে দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে 22 ৷ যদিও 11 জন ছাড়া বাকিদের নাম পরিচয় এখনও জানা যায়নি ৷
তিস্তা স্টেজ-6 জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মাণাধীন 'এডিআইটি-3' (ADIT-III) সুড়ঙ্গের দুর্ঘটনায় আটকে থাকা বাকি শ্রমিকদের উদ্ধারে গভীর রাত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে তল্লাশি অভিযান চালান উদ্ধারকারীরা । অত্যন্ত প্রতিকূল ও বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যেও সুড়ঙ্গের ভেতর তল্লাশি ও উদ্ধার কাজ অব্যাহত রয়েছে ।
এনএইচপিসি-র (NHPC) অধীনে নির্মাণাধীন এই সুড়ঙ্গের দুর্ঘটনায় পরিস্থিতি মোকাবিলায় উদ্ধার কাজ আরও জোরদার করতে আসানসোলের ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড (ইসিএল) থেকে একটি দ্বিতীয় বিশেষজ্ঞ উদ্ধারকারী দল দুর্ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছে । বুধবার রাত 10টা নাগাদ এই দ্বিতীয় দলটি নামচির ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং অবিলম্বে উদ্ধার অভিযানে যোগ দেয় । দুই বিশেষজ্ঞ দলের যৌথ উদ্যোগে মধ্যরাত পর্যন্ত উদ্ধারকার্য চালানো হয় এবং সুড়ঙ্গ থেকে আরও বেশ কয়েকটি দেহ উদ্ধার সম্ভব হয় । নতুন করে দেহ উদ্ধারের পর মোট মৃতের সংখ্যা 22 জন হয়েছে । আরও কোনও শ্রমিক ভেতরে আটকে রয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখতে এবং বাকিদের উদ্ধার করতে বিশেষ দলগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পারস্পরিক সমন্বয় রেখে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে । সমগ্র পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করছে সিকিম রাজ্য সরকার এবং জেলা প্রশাসন ।
অন্যদিকে, এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার আসল কারণ অনুসন্ধান করতে সিকিম সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতর একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে । 22 জুলাই সিকিমের মুখ্যসচিব আর. তেলং-এর স্বাক্ষর সম্বলিত সরকারি নির্দেশনামা অনুযায়ী, রাজ্য পুলিশের আইনশৃঙ্খলা বিভাগের আইজিপি তাশি ওয়াংইয়ালকে প্রধান করে চার সদস্যের এই হাই লেভেল কমিটি তৈরি করা হয়েছে । কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন খনি ও ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রধান নির্দেশক ফিগু শেরিং ভুটিয়া, একই বিভাগের অতিরিক্ত নির্দেশক কেশর লুইটেল এবং সদস্য সচিব হিসেবে সিকিম পুলিশের সিআইডি বিভাগের ডিআইজি তেনজিং লোডেন লেপচা ।
গত 20 জুলাই তিস্তা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গে বিস্ফোরণ ও বিষাক্ত মিথেন গ্যাস ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাটির বিস্তারিত কারণ অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই কমিটিকে । কমিটি খতিয়ে দেখবে—বিস্ফোরণটি মিথেন বা অন্য কোনও বিষাক্ত গ্যাসের পকেট তৈরি হওয়া কিনা, যন্ত্রপাতি বিকল হওয়া নাকি অন্য কোনও কারণে ঘটেছে ।
পাশাপাশি 1952 সালের খনি আইন (Mines Act, 1952), টানেল সেফটি গাইডলাইন এবং 2008 সালের বিস্ফোরক বিধি অনুযায়ী পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বিধি ও প্রমিত পরিচালনা পদ্ধতি (SOP) মেনে চলা হয়েছিল কিনা, তা-ও তদন্ত করা হবে । সুড়ঙ্গের বায়ু চলাচল ব্যবস্থা (Ventilation System), গ্যাস সনাক্তকরণ সেন্সর ও জরুরি নিষ্কাশন ব্যবস্থার কার্যকারিতা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
সরকারি নির্দেশিকা প্রকাশের তারিখ থেকে আগামী 15 দিনের মধ্যে এই উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটিকে বিস্তারিত রিপোর্ট ও সুপারিশ জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসন নিহতদের পরিবার ও দুর্ঘটনাকবলিত শ্রমিকদের সব ধরনের সহায়তা প্রদান করছে ।