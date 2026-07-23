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সিকিমে টানেল দুর্ঘটনায় মৃত বেড়ে 22, ঘটনাস্থলে ইসিএলের বিশেষজ্ঞ দল

উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে সিকিম সরকার ৷ আগামী 15 দিনের মধ্যে এই কমিটিকে বিস্তারিত রিপোর্ট ও সুপারিশ জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

Sikkim Tunnel Accident
সিকিমে টানেল দুর্ঘটনায় অব্যাহত উদ্ধার কাজ (পিটিআই ও ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 23, 2026 at 12:42 PM IST

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গ্যাংটক/শিলিগুড়ি, 23 জুলাই: সিকিমের নামচি জেলার সমরডুং টানেলে দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে 22 ৷ যদিও 11 জন ছাড়া বাকিদের নাম পরিচয় এখনও জানা যায়নি ৷

তিস্তা স্টেজ-6 জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মাণাধীন 'এডিআইটি-3' (ADIT-III) সুড়ঙ্গের দুর্ঘটনায় আটকে থাকা বাকি শ্রমিকদের উদ্ধারে গভীর রাত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে তল্লাশি অভিযান চালান উদ্ধারকারীরা । অত্যন্ত প্রতিকূল ও বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যেও সুড়ঙ্গের ভেতর তল্লাশি ও উদ্ধার কাজ অব্যাহত রয়েছে ।

এনএইচপিসি-র (NHPC) অধীনে নির্মাণাধীন এই সুড়ঙ্গের দুর্ঘটনায় পরিস্থিতি মোকাবিলায় উদ্ধার কাজ আরও জোরদার করতে আসানসোলের ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড (ইসিএল) থেকে একটি দ্বিতীয় বিশেষজ্ঞ উদ্ধারকারী দল দুর্ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছে । বুধবার রাত 10টা নাগাদ এই দ্বিতীয় দলটি নামচির ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং অবিলম্বে উদ্ধার অভিযানে যোগ দেয় । দুই বিশেষজ্ঞ দলের যৌথ উদ্যোগে মধ্যরাত পর্যন্ত উদ্ধারকার্য চালানো হয় এবং সুড়ঙ্গ থেকে আরও বেশ কয়েকটি দেহ উদ্ধার সম্ভব হয় । নতুন করে দেহ উদ্ধারের পর মোট মৃতের সংখ্যা 22 জন হয়েছে । আরও কোনও শ্রমিক ভেতরে আটকে রয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখতে এবং বাকিদের উদ্ধার করতে বিশেষ দলগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পারস্পরিক সমন্বয় রেখে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে । সমগ্র পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করছে সিকিম রাজ্য সরকার এবং জেলা প্রশাসন ।

Sikkim Govt Notice
সিকিম সরকার প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে, এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার আসল কারণ অনুসন্ধান করতে সিকিম সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতর একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে । 22 জুলাই সিকিমের মুখ্যসচিব আর. তেলং-এর স্বাক্ষর সম্বলিত সরকারি নির্দেশনামা অনুযায়ী, রাজ্য পুলিশের আইনশৃঙ্খলা বিভাগের আইজিপি তাশি ওয়াংইয়ালকে প্রধান করে চার সদস্যের এই হাই লেভেল কমিটি তৈরি করা হয়েছে । কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন খনি ও ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রধান নির্দেশক ফিগু শেরিং ভুটিয়া, একই বিভাগের অতিরিক্ত নির্দেশক কেশর লুইটেল এবং সদস্য সচিব হিসেবে সিকিম পুলিশের সিআইডি বিভাগের ডিআইজি তেনজিং লোডেন লেপচা ।

Sikkim Govt Notice
সিকিম সরকার প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি (ইটিভি ভারত)

গত 20 জুলাই তিস্তা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গে বিস্ফোরণ ও বিষাক্ত মিথেন গ্যাস ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাটির বিস্তারিত কারণ অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই কমিটিকে । কমিটি খতিয়ে দেখবে—বিস্ফোরণটি মিথেন বা অন্য কোনও বিষাক্ত গ্যাসের পকেট তৈরি হওয়া কিনা, যন্ত্রপাতি বিকল হওয়া নাকি অন্য কোনও কারণে ঘটেছে ।

Rescue Team at Sikkim Tunnel Accident Spot
সিকিমে দুর্ঘটনাস্থলে চলছে উদ্ধারকাজ (ইটিভি ভারত)

পাশাপাশি 1952 সালের খনি আইন (Mines Act, 1952), টানেল সেফটি গাইডলাইন এবং 2008 সালের বিস্ফোরক বিধি অনুযায়ী পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বিধি ও প্রমিত পরিচালনা পদ্ধতি (SOP) মেনে চলা হয়েছিল কিনা, তা-ও তদন্ত করা হবে । সুড়ঙ্গের বায়ু চলাচল ব্যবস্থা (Ventilation System), গ্যাস সনাক্তকরণ সেন্সর ও জরুরি নিষ্কাশন ব্যবস্থার কার্যকারিতা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

Rescue Team at Sikkim Tunnel Accident Spot
সিকিমে দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধারকারী দল (ইটিভি ভারত)

সরকারি নির্দেশিকা প্রকাশের তারিখ থেকে আগামী 15 দিনের মধ্যে এই উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটিকে বিস্তারিত রিপোর্ট ও সুপারিশ জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসন নিহতদের পরিবার ও দুর্ঘটনাকবলিত শ্রমিকদের সব ধরনের সহায়তা প্রদান করছে ।

TAGGED:

SAMARDUNG TUNNEL SIKKIM
সিকিম টানেল দুর্ঘটনা
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