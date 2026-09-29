বিপর্যয় কাটিয়ে স্বাভাবিকের পথে সিকিম, মানচিত্র থেকে মুছে গেল রিম্বি গ্রাম

বিপর্যয় কাটিয়ে স্বাভাবিকের পথে সিকিম, মানচিত্র থেকে মুছে গেল রিম্বি গ্রাম
Sikkim Returning to Normalcy: মানচিত্র থেকে মুছে গেল রিম্বি গ্রাম ৷ গৃহহীন 80 পরিবার ৷ পুনর্বাসনের ঘোষণা প্রশাসনের ৷
Published : September 29, 2026 at 6:19 PM IST
গ্যাংটক, 29 সেপ্টেম্বর: প্রাকৃতিক দুর্যোগের আর জোড়া বিপর্যয় কাটিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে পাহাড়ি রাজ্য সিকিম । টানা বৃষ্টি, ভয়াবহ ভূমিধস এবং উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে তুষারপাতের জোড়াফলা সামলে রবিবার থেকেই আবহাওয়ার উন্নতি ঘটেছে । বৃষ্টির দাপট কমতেই রাজ্যের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটছে ।
গ্যাংটক, পাকিয়াং, মঙ্গন, নামচি, গ্যালশিং এবং সোরেং— ছয়টি জেলারই অধিকাংশ প্রধান পথ এখন যান চলাচলের উপযোগী । হাতে গোনা কয়েকটি সড়ক আপাতত বন্ধ থাকলেও সেগুলির সম্প্রসারণ ও জরুরি মেরামতির কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চালাচ্ছে সিকিম প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা দল ।
তবে সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করলেও পশ্চিম সিকিমের গ্যালশিং জেলার দৃশ্যপট অত্যন্ত মর্মান্তিক । একটানা ভারী বৃষ্টি ও ধসের জেরে সিকিমের মানচিত্র থেকে কার্যত অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা রিম্বি গ্রামটি । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রিম্বি গ্রামটি বহু দিন ধরেই ধসপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত ছিল । চলতি বর্ষার মরশুমে একাধিকবার ধসের কবলে পড়েছিল গ্রামটি ।
তবে গত শুক্রবারের ভয়ানক ধসে তছনছ হয়ে যায় গোটা এলাকা । পাহাড় থেকে নেমে আসা বিপুল পরিমাণ কাদা ও পলির নীচে তলিয়ে গিয়েছে গ্রামের প্রায় 40টি বসতবাড়ি । এর ফলে রাতারাতি গৃহহীন হয়ে পড়েছেন গ্রামের প্রায় 80 থেকে 100 বাসিন্দা । বর্তমানে তাঁদের ঠাঁই হয়েছে স্থানীয় ত্রাণ শিবিরগুলিতে । সেখানে তাঁদের জন্য খাদ্য, পানীয় জল ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়েছে ।
সোমবার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ইঞ্জিনিয়ার ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের একটি দল নিয়ে রিম্বি গ্রামে যান গ্যালশিংয়ের জেলাশাসক তেনজিং ডি দেনজংপা । ধসবিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনের পাশাপাশি তিনি ত্রাণ শিবিরে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং সব ধরনের সরকারি সাহায্যের আশ্বাস দেন ।
পরিদর্শন শেষে জেলাশাসক বলেন, ‘‘গৃহহীন পরিবারগুলির জন্য প্রাথমিক সহায়তামূলক পদক্ষেপ হিসেবে সোমবারই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পরিবারপিছু 1 লক্ষ 30 হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে । এছাড়া, রিম্বি গ্রামে নতুন করে বসতি স্থাপন আর নিরাপদ নয় । তাই এই 80 জন বাস্তুহারা মানুষকে স্থায়ীভাবে পুনর্বাসন দিতে নিরাপদ জমির খোঁজ শুরু করেছে প্রশাসন । উপযুক্ত জমি চিহ্নিত হলেই দ্রুত তাঁদের নতুন বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হবে ।’’
প্রশাসন সূত্রের খবর, ধসে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক সংযোগ দ্রুত পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে । রাজ্যের পর্যটন শিল্প ও সাধারণ মানুষের যাতায়াত সচল রাখতে সিকিম সরকার 24 ঘণ্টা মনিটরিং সেল চালু রেখেছে । পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এলেও পাহাড়ি রিম্বির বাসিন্দাদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরানোই এখন রাজ্য প্রশাসনের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ।
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