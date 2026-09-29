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বিপর্যয় কাটিয়ে স্বাভাবিকের পথে সিকিম, মানচিত্র থেকে মুছে গেল রিম্বি গ্রাম

Sikkim Returning to Normalcy: মানচিত্র থেকে মুছে গেল রিম্বি গ্রাম ৷ গৃহহীন 80 পরিবার ৷ পুনর্বাসনের ঘোষণা প্রশাসনের ৷

Sikkim Returning to Normalcy
ধস-তুষারপাতের বিপর্যয় কাটিয়ে স্বাভাবিকের পথে সিকিম (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 29, 2026 at 6:19 PM IST

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গ্যাংটক, 29 সেপ্টেম্বর: প্রাকৃতিক দুর্যোগের আর জোড়া বিপর্যয় কাটিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে পাহাড়ি রাজ্য সিকিম । টানা বৃষ্টি, ভয়াবহ ভূমিধস এবং উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে তুষারপাতের জোড়াফলা সামলে রবিবার থেকেই আবহাওয়ার উন্নতি ঘটেছে । বৃষ্টির দাপট কমতেই রাজ্যের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটছে ।

গ্যাংটক, পাকিয়াং, মঙ্গন, নামচি, গ্যালশিং এবং সোরেং— ছয়টি জেলারই অধিকাংশ প্রধান পথ এখন যান চলাচলের উপযোগী । হাতে গোনা কয়েকটি সড়ক আপাতত বন্ধ থাকলেও সেগুলির সম্প্রসারণ ও জরুরি মেরামতির কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চালাচ্ছে সিকিম প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা দল ।

Sikkim Disasters
সিকিমে প্রাকৃতিক বিপর্যয় (ইটিভি ভারত)

তবে সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করলেও পশ্চিম সিকিমের গ্যালশিং জেলার দৃশ্যপট অত্যন্ত মর্মান্তিক । একটানা ভারী বৃষ্টি ও ধসের জেরে সিকিমের মানচিত্র থেকে কার্যত অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা রিম্বি গ্রামটি । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রিম্বি গ্রামটি বহু দিন ধরেই ধসপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত ছিল । চলতি বর্ষার মরশুমে একাধিকবার ধসের কবলে পড়েছিল গ্রামটি ।

Sikkim Disasters
সিকিমে প্রাকৃতিক বিপর্যয় (ইটিভি ভারত)

তবে গত শুক্রবারের ভয়ানক ধসে তছনছ হয়ে যায় গোটা এলাকা । পাহাড় থেকে নেমে আসা বিপুল পরিমাণ কাদা ও পলির নীচে তলিয়ে গিয়েছে গ্রামের প্রায় 40টি বসতবাড়ি । এর ফলে রাতারাতি গৃহহীন হয়ে পড়েছেন গ্রামের প্রায় 80 থেকে 100 বাসিন্দা । বর্তমানে তাঁদের ঠাঁই হয়েছে স্থানীয় ত্রাণ শিবিরগুলিতে । সেখানে তাঁদের জন্য খাদ্য, পানীয় জল ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়েছে ।

Sikkim Disasters
সিকিমে প্রাকৃতিক বিপর্যয় (ইটিভি ভারত)

সোমবার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ইঞ্জিনিয়ার ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের একটি দল নিয়ে রিম্বি গ্রামে যান গ্যালশিংয়ের জেলাশাসক তেনজিং ডি দেনজংপা । ধসবিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনের পাশাপাশি তিনি ত্রাণ শিবিরে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং সব ধরনের সরকারি সাহায্যের আশ্বাস দেন ।

Sikkim Disasters
সিকিমে প্রাকৃতিক বিপর্যয় (ইটিভি ভারত)

পরিদর্শন শেষে জেলাশাসক বলেন, ‘‘গৃহহীন পরিবারগুলির জন্য প্রাথমিক সহায়তামূলক পদক্ষেপ হিসেবে সোমবারই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পরিবারপিছু 1 লক্ষ 30 হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে । এছাড়া, রিম্বি গ্রামে নতুন করে বসতি স্থাপন আর নিরাপদ নয় । তাই এই 80 জন বাস্তুহারা মানুষকে স্থায়ীভাবে পুনর্বাসন দিতে নিরাপদ জমির খোঁজ শুরু করেছে প্রশাসন । উপযুক্ত জমি চিহ্নিত হলেই দ্রুত তাঁদের নতুন বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হবে ।’’

Sikkim Disasters
সিকিমে প্রাকৃতিক বিপর্যয় (ইটিভি ভারত)

প্রশাসন সূত্রের খবর, ধসে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক সংযোগ দ্রুত পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে । রাজ্যের পর্যটন শিল্প ও সাধারণ মানুষের যাতায়াত সচল রাখতে সিকিম সরকার 24 ঘণ্টা মনিটরিং সেল চালু রেখেছে । পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এলেও পাহাড়ি রিম্বির বাসিন্দাদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরানোই এখন রাজ্য প্রশাসনের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ।

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TAGGED:

RIMBI VILLAGE
SIKKIM DISASTERS
প্রাকৃতিক দুর্যোগ
স্বাভাবিকের পথে সিকিম
SIKKIM RETURNING TO NORMALCY

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